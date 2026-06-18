Dolcenera, l’intervista alla cantautrice: “La libertà è non avere paura della propria voce”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Viviamo in un tempo che ha trasformato la presenza in una notifica, l’ascolto in una reazione immediata e l’identità in una vetrina. Un tempo nel quale siamo continuamente raggiungibili eppure sempre più difficili da raggiungere davvero. Forse è per questo che alcune persone finiscono per apparire controcorrente senza averne alcuna intenzione: Dolcenera è una di queste. Non perché abbia mai costruito la propria carriera sull’opposizione, sulla provocazione o sul desiderio di distinguersi a ogni costo. Al contrario. Ciò che colpisce, ascoltandola parlare, è la naturalezza con cui continua a difendere qualcosa che oggi sembra quasi rivoluzionario: la complessità umana. Da oltre vent’anni il pubblico la conosce attraverso canzoni che hanno attraversato generazioni, successi radiofonici diventati patrimonio emotivo collettivo e un percorso artistico che ha sempre rifiutato le scorciatoie dell’omologazione. Eppure, dietro la cantante, la musicista, la produttrice, emerge una figura molto diversa da quella che spesso viene raccontata. Perché Dolcenera non è la guerriera che molti immaginano. Non è nemmeno l’artista battagliera che certa narrazione ha provato a costruire attorno a lei. È, prima di tutto, una donna che ascolta. Ascolta quasi troppo. Ascolta le persone, i loro racconti, le loro paure, le loro contraddizioni. Ascolta il mondo con una permeabilità rara. E forse è proprio questa disponibilità all’ascolto ad aver alimentato negli anni la sua scrittura. Le sue canzoni, in fondo, non nascono mai da una risposta. Nascono sempre da una domanda. Che cosa sta accadendo agli esseri umani? Perché facciamo così fatica a incontrarci davvero? Che cosa resta di noi quando smettiamo di recitare? Interrogativi che attraversano tutta la sua produzione artistica e che oggi trovano una nuova sintesi in Epopea, il singolo con cui torna a confrontarsi con il presente. Ma sarebbe un errore leggere Epopea soltanto come una canzone. Perché il brano è soprattutto il sintomo di una inquietudine più profonda. Dietro il ritmo ipnotico, dietro l’energia fisica del baile funk, dietro la pulsazione notturna e sensuale che attraversa il pezzo, c’è una riflessione che riguarda tutti noi: la sensazione di vivere in un’epoca che promette connessione e produce distanza. Un tempo di rapporti filtrati, identità ritoccate e relazioni spesso consumate attraverso uno schermo. Un tempo che Dolcenera osserva con curiosità ma anche con una certa malinconia. Perché ciò che continua a cercare, nelle persone come nella musica, è qualcosa che non può essere digitalizzato: la presenza, il contatto, la verità. Durante questa intervista esclusiva a Dolcenera per Virgilio Notizie si parla di musica, naturalmente. Si parla del nuovo album in arrivo, del palco, dei riconoscimenti, della lunga carriera. Ma, quasi inevitabilmente, il dialogo finisce altrove. Finisce nella fragilità. Nella fiducia. Nel bisogno di sentirsi parte di qualcosa. Finisce dentro quella zona invisibile che separa il personaggio dalla persona. Ed è lì che emerge la Dolcenera più autentica. Una donna che non ha mai smesso di interrogarsi sul mondo. Che continua a credere nell’istinto quando tutto invita al calcolo. Che rivendica il diritto di essere complessa in un’epoca che pretende definizioni immediate. Una donna che parla di libertà non come assenza di vincoli, ma come fedeltà alla propria voce interiore. Che considera la sensibilità una forza e non una debolezza. Che continua a scrivere canzoni perché, prima ancora di voler essere ascoltata, sente il bisogno di comprendere. Forse è questo il tratto che la rende diversa. Non la ricerca del successo. Non la longevità artistica. Non l’indipendenza creativa. Ma la capacità, sempre più rara, di restare vulnerabile senza diventare cinica. Di attraversare il rumore senza smettere di cercare il silenzio. Di continuare a credere che, nonostante tutto, tra esseri umani sia ancora possibile incontrarsi davvero. Ed è probabilmente da qui che nasce la sua musica. Da una forma di fiducia ostinata nell’anima delle persone. Una fiducia che resiste al tempo, alle mode, alle delusioni e perfino alle paure. Perché se c’è una parola che attraversa ogni risposta di questa intervista, più della musica, più della carriera e perfino più dell’amore, è una parola semplice e antica: presenza. La presenza degli altri. La presenza a se stessi. La presenza alla vita. Tutto il resto, per Dolcenera, sembra venire dopo.

La vedo tornata con molta energia. Come sta?

“Sto bene. Siamo tornati con vigore ed energia, e mi fa piacere che si percepisca. In questo periodo sto facendo molti concerti estivi, tra Battiti Live, RDS, Radio 105, Radio Kiss Kiss e altri appuntamenti. Mi chiedono sempre di presentare il nuovo singolo e poi un brano del mio repertorio. Mi colpisce molto osservare ciò che accade quando canto Ci vediamo a casa. È successo anche al Concertone del Primo Maggio: sembra una canzone scritta e pubblicata ieri. Lo percepisco da come viene cantata dal pubblico, dall’affetto che continua a suscitare e dalla sua straordinaria attualità. Quella frase è diventata qualcosa che va oltre la canzone stessa. La si ritrova ovunque: su quadri, insegne luminose, adesivi, canovacci, appendiabiti. Viene riprodotta nelle forme più diverse. Io non ho alcun ritorno economico da tutto questo, perché non sono io a realizzare quegli oggetti, ma è affascinante vedere come una semplice espressione sia entrata così profondamente nell’immaginario collettivo. Credo che il motivo risieda proprio nella natura di quelle parole. Ci vediamo a casa è un’espressione comune, un luogo comune nel senso linguistico del termine. Quando una canzone riesce a prendere una frase che appartiene al linguaggio quotidiano e ad ampliarne il significato, accade qualcosa di speciale. In questo caso è il verso che la precede, qualunque cosa accada, a trasformarne completamente il peso emotivo. Quell’aggiunta amplifica il senso di appartenenza, vicinanza e accoglienza che la frase contiene”.

Il suo nuovo singolo è Epopea. Quando ha capito che quella riflessione sull’uso dei social sarebbe diventata una canzone e non sarebbe rimasta un pensiero privato?

“Quando sono riuscita a darle una veste musicale ispirata al baile funk brasiliano, un ritmo tipico del Brasile. In quel momento ho capito che il brano aveva finalmente trovato la sua forma. Per me era importante riuscire a tradurre musicalmente quella tensione verso la felicità che caratterizza tutte le mie canzoni. I miei brani nascono spesso da una problematica, da una riflessione sociale o da qualcosa che mi inquieta, ma cercano sempre di approdare a una forma di serenità. Una serenità che nasce dalla consapevolezza del vivere. Quando ho trovato quell’abito musicale, ho sentito che la canzone riusciva finalmente a compiere questo percorso”.

Si sente più osservatrice o persona direttamente coinvolta da ciò che nel brano canta?

“Sono profondamente e inevitabilmente connessa al momento storico che stiamo vivendo. Quando ascolto un telegiornale o leggo una notizia, lo faccio con un coinvolgimento emotivo molto forte. Forse perfino eccessivo. È un aspetto del mio carattere sul quale dovrei imparare a dosarmi meglio, perché un’eccessiva empatia può diventare dolorosa. Il mondo di oggi ci espone continuamente a notizie negative. Il modo che ho trovato per mantenere un equilibrio è scrivere canzoni. Attraverso la scrittura provo a costruire una risposta positiva, un pensiero, una prospettiva che possa contrastare quella negatività e aprire uno spazio più costruttivo”.

È una forma di difesa? Si protegge costruendo un mondo tutto suo?

“No, assolutamente. Non saprei neppure cosa significhi costruire un mondo separato dalla realtà. Io vivo dentro questo mondo e non mi sottraggo a ciò che accade. Lo affronto a viso aperto. Ho bisogno di parlarne, di attraversarlo, di sentirlo fino in fondo. Poi cerco di individuare il risvolto positivo. È qualcosa che faccio da sempre. Se si guarda alla mia produzione, da Siamo tutti là fuori a Mai più noi due, da Com’è straordinaria la vita a Ci vediamo a casa, si ritrova sempre lo stesso tentativo: partire da qualcosa di profondamente reale e arrivare a una riflessione, quasi a una piccola massima filosofica, che possa aiutare a vivere meglio”.

Nel comunicato che accompagna Epopea parla di ‘facce di cera’, un’immagine che richiama quasi De Chirico. Che cosa la spaventa di più: chi si costruisce una maschera o chi finisce per credere di essere quella maschera?

“Mi spaventa l’omologazione. È da lì che nasce l’immagine delle facce di cera. Mi inquieta questo continuo tentativo di uniformare le persone che vedo nella società contemporanea. Il mondo è bello proprio perché esistono personalità diverse, modi differenti di pensare, di esprimersi, di stare al mondo. Eppure la nostra vita digitale sembra indicarci costantemente percorsi prestabiliti, come se dovessimo adattarci inconsapevolmente a determinati modelli. C’è chi vive questo fenomeno senza rendersene conto e chi, invece, ne è perfettamente consapevole. Una cosa che osservo con chiarezza è che le nuove generazioni sono molto più lucide di quanto si creda. Sanno benissimo che cos’è un algoritmo e come funziona. La mia generazione, al contrario, spesso ne subisce gli effetti senza comprenderli fino in fondo. I ragazzi di oggi sono nati nel digitale ma, per certi aspetti, lo guardano anche con maggiore distacco. Molti utilizzano i social soprattutto come strumenti di comunicazione personale. E questa è un risvolto che trovo bellissimo”.

E gli adulti, la nostra generazione?

“Ogni generazione affronta il proprio tempo con strumenti diversi. Noi siamo una generazione di passaggio e stiamo ancora cercando di capire che cosa stia accadendo. Quando parliamo di digitale, in realtà, parliamo di molto altro. Parliamo di politica, del modo in cui la politica viene raccontata, di come vengono narrate le guerre, dei rapporti tra gli Stati. Tutto passa attraverso questi nuovi meccanismi di comunicazione. La società sta cambiando profondamente. Noi stiamo ancora tentando di interpretarla, mentre i più giovani stanno già sviluppando anticorpi e nuovi modi di abitare questo cambiamento”.

Non sta cambiando soltanto la società. Sta cambiando anche l’industria musicale. Si ritrova nella scena di oggi?

“La differenza più evidente rispetto a quando ho iniziato è molto semplice. Anni fa, se esisteva un’artista con caratteristiche ben precise, non si cercava di crearne una seconda identica. Se c’era una Carmen Consoli, per fare un esempio, non si sentiva il bisogno di trovarne un’altra. Oggi accade spesso il contrario. Quando una formula funziona, la tendenza è replicarla. Se un modello ottiene successo, il mercato cerca immediatamente di moltiplicarlo. Credo che questo dipenda anche dal modo in cui è cambiato il consumo della musica”.

E riesce a comprendere questo modo di consumare la musica, che sembra sempre più rapido e usa e getta?

“Oggi la fruizione musicale fa sì che le canzoni abbiano una vita più breve. È un dato di fatto. Naturalmente esistono ancora eccezioni straordinarie. Ogni tanto arriva un brano capace di rompere gli schemi e di imporsi nel tempo. Tuttavia ho l’impressione che l’intervallo tra una grande canzone e l’altra si sia allungato. La nascita spontanea di qualcosa di importante richiede tempo, mentre oggi chi scrive musica è sottoposto a una pressione costante. Autori, cantautori, interpreti: tutti sono chiamati a produrre continuamente. Per questo credo che anche le rivoluzioni musicali abbiano tempi diversi rispetto al passato. Continueranno ad arrivare, ma più lentamente, perché il sistema dell’ascolto e del consumo tende a comprimere i processi creativi. Questo, però, non significa che non nasceranno più grandi canzoni. Quelle continueranno a esistere sempre”.

Lei è sempre stata percepita come un’artista che non ha mai ceduto all’omologazione. Pensa di aver pagato un prezzo per questa indipendenza?

“In tutta sincerità, non ho mai vissuto la mia carriera pensando di combattere una battaglia contro l’omologazione. Non mi sono mai detta: ‘Io non mi omologo’ oppure ‘Sto lottando contro il sistema’. Ho sempre seguito il mio flusso naturale. Tutto ruotava attorno alla scrittura e la scrittura doveva essere esattamente ciò che sentivo. Credevo nella bellezza, nella sincerità e ho portato avanti questo percorso in modo spontaneo. Forse soltanto da adulta ho capito che, probabilmente, avrei dovuto frequentare di più determinati ambienti e alcune dinamiche del settore. Forse questo mi ha penalizzata. Non lo so. È possibile. La verità è che tendevo a rinchiudermi nella scrittura. Chi scrive come me è spesso una persona più solitaria. Chi interpreta canzoni scritte da altri o vive maggiormente certe dinamiche trascorre inevitabilmente più tempo nelle relazioni pubbliche, negli eventi e nei contatti professionali. Io ho sempre privilegiato il tempo passato a creare”.

Eppure, viene spesso raccontata come una persona combattiva, quasi sempre in lotta contro qualcosa.

“È una definizione che mi sorprende molto, perché non corrisponde affatto al modo in cui ho vissuto la mia vita. Proprio di recente ho letto un titolo che descriveva la mia esistenza come una guerra continua. Ma non è così. Per tantissimo tempo sono stata semplicemente una bambina entusiasta. Una persona che seguiva il proprio flusso naturale. Non stavo lì a osservare strategie, schemi o dinamiche di potere. Non le vedevo nemmeno. E, soprattutto, non mi interessavano. L’immagine della guerriera, della persona costantemente in lotta, non è qualcosa in cui mi riconosco davvero. Ho sempre seguito l’entusiasmo, la curiosità e ciò che sentivo autenticamente mio”.

In effetti la sua sensibilità è sempre stata evidente. Non è mai sembrata una persona che vive facendo calcoli.

“Credo che dipenda proprio dalla capacità di lasciarsi attraversare dalle emozioni. Quando segui davvero il loro flusso non stai facendo calcoli e non stai costruendo strategie. Ti lasci toccare dalle esperienze e provi a comprenderle. Per questo faccio fatica a riconoscermi nell’idea di una vita vissuta come una guerra permanente. Semplicemente, non è stata la mia esperienza”.

In Epopea si percepisce anche una forte energia fisica. Quanto conta ancora il corpo in un’epoca che vive sempre più attraverso gli schermi?

“Tantissimo. Sono una persona profondamente fisica. Ho bisogno di muovermi, di fare attività, di stare in mezzo alle persone. Mi piace praticare sport, vivere all’aria aperta e fare esperienza diretta delle cose. Forse anche per questo, durante Pechino Express, quando ci hanno tolto il cellulare, siamo stati tutti così felici. Io per prima. Ci sentivamo incredibilmente leggeri. Quando poi ci hanno restituito il telefono, credo che molti abbiano pensato che, in fondo, stavano meglio senza”.

Si è sentita libera?

“Sì. Libera di correre. Libera di correre nel mondo, nel senso più concreto del termine. Di attraversare luoghi, incontri e situazioni senza avere continuamente uno schermo come filtro. Per me quella è una sensazione di libertà molto reale”.

E allora che cos’è la libertà per lei oggi?

“Libertà significa riuscire ad avere una voce propria e non vergognarsene. Perché questo mondo, in molti modi diversi, tende a metterti paura. Ti fa credere che, se non rientri in determinati schemi, ci sia qualcosa di sbagliato in te. Ti propone continuamente modelli da seguire. Ti suggerisce che per avere successo bisogna essere in un certo modo, fare determinate scelte, percorrere determinate strade. Alcuni principi vengono presentati come verità assolute, quasi fossero scolpiti nella pietra. E se non corrispondi a quei modelli rischi di sentirti escluso, meno realizzato, meno importante o persino meno degno degli altri. Per me la libertà consiste nel non avere paura della propria voce. Nel non vergognarsi della propria identità. Nel vivere la propria personalità con dignità. Ecco la parola che sceglierei: dignità”.

Ci sono stati momenti in cui ha avuto paura di perdere se stessa?

“No, non ho mai perso di vista me stessa. Essendo una persona molto istintiva, non riesco a fare a meno di seguire il mio flusso naturale. Semmai, con il tempo, ho pensato che avrei dovuto seguirlo ancora di più. Perché il mondo ti condiziona. Ti distrae. Ti allontana, almeno in parte, da quella dimensione ancestrale che appartiene a ciascuno di noi. Per questo credo che gli artisti vengano ricordati soprattutto per i loro inizi. Quando emergono sono ancora incontaminati. Più puri, più spontanei. Mostrano una parte di sé profondamente istintiva, quasi primordiale. Più selvaggia e, forse, più autentica”.

Guardando alla sua carriera, rifarebbe tutto nello stesso modo?

“Questa sembra una domanda semplice, ma in realtà non lo è. La risposta che mi viene spontanea è una sola: My Way. Mi viene subito in mente Frank Sinatra”.

Quindi, rifarebbe tutto a modo suo?

“Esattamente. My Way è una delle canzoni che amo di più in assoluto. Frank Sinatra è un artista che ascolto moltissimo, anche se probabilmente non è il primo nome che le persone assocerebbero a me. E poi c’è un altro brano che porto nel cuore: Wish You Were Here. È una di quelle canzoni che mi fanno pensare, ogni volta che l’ascolto, che avrei voluto essere io a scrivere qualcosa di così bello”.

Lei ha vinto Sanremo, collezionato successi, premi e riconoscimenti. C’è un traguardo che l’ha resa felice soltanto per un giorno e una conquista meno visibile che invece la rende orgogliosa ancora oggi?

“In generale vivo i traguardi e i successi con grande equilibrio. Non mi lascio trasportare troppo dall’entusiasmo, perché so che in questo mestiere c’è sempre tutto da ricominciare. La musica è un po’ come il giorno della marmotta. Hai scritto una bella canzone? Benissimo. Il giorno dopo senti già la pressione di doverne scrivere un’altra, possibilmente migliore. È un processo continuo. Per questo ho sempre vissuto i risultati con i piedi ben piantati a terra. Se però devo pensare a qualcosa che ancora oggi mi rende particolarmente orgogliosa, direi il fatto di essere considerata un punto di riferimento da molti artisti più giovani. Mi capita di incontrarli e di sentirmelo dire direttamente. Quando percepisco che vedono nel mio percorso un esempio di libertà espressiva, indipendenza e identità artistica, penso che forse qualcosa di importante l’ho lasciato davvero. Ed è una soddisfazione che continua ad accompagnarmi”.

Lei è anche un’artista difficile da etichettare. Non esiste una categoria precisa dentro cui far rientrare Dolcenera. Ne è consapevole?

“Purtroppo sì. Dico ‘purtroppo’ perché l’essere umano ha bisogno di categorie per orientarsi e oggi, con il sistema delle playlist e della catalogazione musicale, forse ancora di più. Però sono fatta così. Sono molto eclettica. Mi piace Frank Sinatra, mi piace il rock and roll, mi piace il blues. Poi, a un certo punto, mi sono innamorata dei ritmi tribali provenienti dal Sud del mondo. Non posso farci nulla. Sono una persona poliedrica. C’è però un elemento che rimane sempre costante: la componente cantautorale. Quella è il mio centro. Recentemente ho riscoperto anche un’altra parte di me. Riguardandomi dopo l’esibizione del Concertone del Primo Maggio, dopo un periodo lontano dai grandi live televisivi, ho ritrovato quella dimensione profondamente istintiva che appartiene al palco. Ho rivisto quella fiamma emotiva, quell’intensità che provo quando interpreto una canzone e cerco di trasmetterla al pubblico. Osservandomi dall’esterno ho pensato che sì, quella forza è ancora lì. Ho una luce particolare negli occhi quando canto. È come se cercassi continuamente di tendere un filo tra me e chi ascolta. Un filo fatto di verità, emozione e sincerità. Non voglio soltanto intrattenere. Non voglio soltanto emozionare. Vorrei riuscire a trasmettere anche un valore, uno spunto di riflessione, qualcosa che permetta di pensare insieme. Per me l’esibizione dal vivo è anche questo”.

Esiste un confine tra la musicista e la donna oppure le due dimensioni coincidono?

“Coincidono completamente. Sono inseparabili. Forse un aspetto che talvolta sfugge, soprattutto a un ascolto superficiale, è che cerco di prendermi cura delle persone. Lo faccio nella vita quotidiana e provo a farlo anche attraverso le canzoni. Spesso i miei brani invitano a riflettere, chiedono di guardarsi intorno, di osservare la realtà con maggiore attenzione. Ma il fine non è mai impartire lezioni. È piuttosto un modo per prendersi cura degli altri attraverso la consapevolezza. Da questo punto di vista, la donna e l’artista coincidono perfettamente”.

Ha sempre affrontato temi civili e sociali senza trasformarli in una bandiera militante. È stata anche quella una scelta consapevole?

“Più che una scelta, è il mio modo di essere. Sento il bisogno di raccontare ciò che osservo, di esprimere un pensiero, di condividere un punto di vista e vedere chi possa riconoscersi in quella riflessione. Ho sempre avuto il coraggio di esprimere le mie opinioni. Tuttavia la militanza, intesa come appartenenza a uno schieramento o a una struttura ideologica, non mi appartiene. Non è il mio modo di stare al mondo”.

Oggi, però, molti artisti sembrano parlare soprattutto per slogan.

“Non saprei giudicare davvero ciò che fanno gli altri. Li osservo da lontano e faccio fatica a sapere che cosa ci sia realmente dietro certe dichiarazioni. Quello che vedo è una società piena di aspetti straordinari e di contraddizioni evidenti. Vedo battaglie importanti portate avanti con convinzione, ma vedo anche fenomeni come il greenwashing e molte altre incoerenze. Oggi convivono continuamente una cosa e il suo contrario. Forse il motivo per cui non ho mai scelto la militanza è che non ho mai sentito il bisogno di apparire migliore agli occhi di una determinata nicchia o di un particolare gruppo. Paradossalmente, pur facendo questo mestiere, non amo mettermi in mostra. Voglio che ciò che faccio abbia innanzitutto un valore per me. Voglio avere uno sguardo personale sul mondo. Voglio scrivere la mia musica in un certo modo perché quella musica abbia un significato autentico per me. Forse è anche per questo che faccio fatica a raccontare pubblicamente tutto ciò che faccio. Non sono particolarmente abile nel comunicare me stessa, se non attraverso le canzoni. Se mi chiedesse di raccontare sui social la mia giornata di ieri, probabilmente non saprei nemmeno da dove cominciare”.

Come tutti, nel suo percorso di autodeterminazione, avrà affrontato molti sacrifici. Oggi c’è qualcosa che non sarebbe più disposta a sacrificare?

“No, perché purtroppo sono una persona naturalmente votata al sacrificio. Sono fatta così. Faccio persino fatica a organizzarmi una vacanza o a concedermi davvero del tempo libero. Nella mia scala di priorità vengono prima la musica, la scrittura, il progetto artistico. Tutto il resto finisce inevitabilmente in secondo piano. E, a volte, la persona ne paga il prezzo. Per fare un esempio concreto: dalla mia parteci♂2azione Pechino Express sono passati tre anni e non ho ancora fatto una vera vacanza. A un certo punto ci si rende conto che si sta arrivando al limite. Se dovessi riassumere tutto in una formula, direi: sacrificio forever”.

Il prossimo album sarà il suo dodicesimo. Ha la sensazione di stare chiudendo un cerchio o di aprire un nuovo capitolo?

“Un nuovo capitolo. Senza dubbio alcuno. Il cerchio precedente si era già chiuso tempo fa. Quando ho pubblicato Calliope mi trovavo in una fase completamente diversa. Dopo quel disco non ho deciso soltanto di non pubblicare per quattro anni: per un periodo ho quasi smesso di scrivere. Le ultime due canzoni che avevo pubblicato erano nate da un’urgenza molto forte. Amaremare era arrivata nel periodo delle manifestazioni ispirate da Greta Thunberg. Mi aveva colpito il fatto che, per la prima volta dopo tanto tempo, milioni di persone si stessero mobilitando per qualcosa e non contro qualcosa. Poi è arrivata la pandemia. E dopo la guerra in Ucraina. E io ho vissuto tutto questo con una partecipazione emotiva molto intensa. Quello che è accaduto mi ha fatto perdere fiducia nel mondo. Sono rimasta profondamente scioccata. Mi chiedevo come fosse possibile assistere a un arretramento così forte. Avevo scritto un album come Anima Mundi, fondato sull’idea della connessione tra le anime, e improvvisamente mi ritrovavo davanti alla guerra. Per questo pubblicai Calliope pochi mesi dopo l’inizio del conflitto. Sentivo il bisogno di una canzone che parlasse di pace. Avevo bisogno di sentire parlare di pace nella musica, sui giornali, nel dibattito pubblico. La canzone uscì, ma ebbi la sensazione che nessun altro stesse affrontando davvero quel tema. Mi sentii un po’ sola. E allora mi fermai. Mi sono presa del tempo per riflettere sul ruolo del cantautorato e sul rapporto tra musica e realtà. In quel momento avevo l’impressione che molta musica non fosse più connessa al tempo storico che stavamo vivendo. La mia, invece, è sempre stata profondamente legata al presente”.

Durante quel periodo di silenzio chi l’ha cercata? I colleghi l’hanno chiamata?

“La Nazionale Cantanti, i miei musicisti e anche molti musicisti che lavorano con altri artisti: sono loro che mi hanno cercata. Sinceramente non credo che tra colleghi esista il tipo di rapporto che spesso si immagina dall’esterno. Esistono collaborazioni, stima reciproca, il desiderio di lavorare insieme o di condividere un progetto. Ma il sostegno profondo, quello che arriva nei momenti difficili, appartiene agli amici veri. E gli amici veri si contano sulle dita di una mano. Quello di cui stiamo parlando non è un rapporto professionale. È amicizia autentica. Ed è qualcosa di completamente diverso”.

Che cosa pensa che il pubblico non abbia ancora compreso davvero di Dolcenera?

“Che non ho questo famoso ‘caratterino’ di cui tutti parlano. Davvero. Credo che spesso la mia intensità o grinta sul palco venga scambiata per durezza, combattività o aggressività. Ma non mi sento affatto così. Sono una persona molto intensa. Molto sensibile. Probabilmente vivo tutto con una forza particolare e questa intensità si manifesta all’esterno. Si vede nello sguardo, nel modo di muovermi, nel tono della voce, nel modo in cui accolgo dentro di me le emozioni e la realtà che mi circonda. Forse proprio perché sento tutto così profondamente, dall’esterno posso apparire più dura di quanto sia realmente. In verità mi sento quasi l’opposto”.

Tra la Emanuela che sognava il futuro e la donna che oggi quel futuro lo sta vivendo, chi sarebbe più sorpresa dell’altra?

“Prima di rispondere devo fare una premessa: credo che queste domande me le attiri da sola. Con le canzoni che scrivo e con il modo in cui guardo le cose finisco sempre per attirare domande esistenziali (ride, ndr). Se ci penso davvero, però, la Emanuela di allora era una ragazza che viveva nel flusso. Non aveva una visione precisa di ciò che sarebbe accaduto e nemmeno sogni così definiti. Seguiva l’istinto, l’entusiasmo, la curiosità. Per questo credo che la Emanuela del passato guarderebbe quella di oggi e direbbe: ‘Tutto qui? Mi aspettavo persino qualcosa di più’. La Emanuela di oggi, invece, guarderebbe quella ragazza con grande tenerezza e le direbbe: ‘Che meraviglia. Perché, nonostante tutto, hai ancora energia. Hai ancora voglia di metterti in gioco. Hai ancora intuizioni artistiche. Hai ancora qualcosa da raccontare attraverso la musica’. E forse è proprio questo il privilegio più grande: arrivare fin qui senza aver perso il desiderio. Perché i risultati, i premi e i riconoscimenti hanno un valore, certo. Ma ciò che conta davvero è continuare a sentire quella scintilla. La voglia di cercare, di scoprire, di emozionarsi. Finché quella rimane accesa, significa che il viaggio non è finito”.

Visto che sostiene che tutti le fanno domande esistenziali, viriamo su qualcosa di più leggero. Qual è la cosa più folle che ha fatto in questi anni, quella che nessuno si aspetterebbe da lei?

“Questa domanda mi mette più in difficoltà di quelle esistenziali. Non credo di fare cose particolarmente folli. Forse l’episodio più assurdo risale a Pechino Express. A un certo punto mi sono ritrovata in mutande dentro un lago di fango. E siccome non volevo bagnare l’unico paio di pantaloncini asciutti che avevo nello zaino, sono risalita in bicicletta e ho continuato il percorso sempre in mutande. Non è stata esattamente una scena all’insegna dell’eleganza”.

E oggi come definirebbe l’esperienza di Pechino Express? Un’avventura o qualcosa di più?

“Per me è stata un’esperienza di vita. Nel senso più profondo del termine. Ha insegnato moltissimo sia a me sia al mio compagno. In quel periodo eravamo entrambi un po’ spenti sul piano dell’energia e della progettualità. Non per problemi tra noi, ma perché attorno a noi c’erano persone che soffrivano, c’erano malattie, c’erano preoccupazioni. Quando non si hanno figli, spesso ci si confronta molto con il tema dell’invecchiamento delle persone che si amano, con il tempo che passa e con la fragilità dell’esistenza. E si rischia di perdere quella componente ludica che invece è fondamentale. La musica ha bisogno del gioco. L’essere umano ha bisogno del gioco. Quando si smette di giocare, si comincia a invecchiare prima del tempo. Noi stavamo invecchiando mentalmente più velocemente di quanto avremmo dovuto, perché stavamo perdendo quella leggerezza. Pechino Express ci ha ricordato che, alla nostra età, si può essere ancora invincibili. Che si può ancora giocare. E soprattutto ci ha insegnato una cosa bellissima: se ci si presenta al mondo con positività, il mondo tende a rispondere con la stessa energia”.

Nietzsche scriveva che bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante. Il suo caos è stato placato dall’arte?

“No: sono ancora un vulcano. Anzi, sento di avere ancora moltissimo da dare. Le parlavo prima di Wish You Were Here: ecco, continuo a sognare di scrivere canzoni capaci di accarezzare l’anima delle persone in quel modo. A me non interessa stare in un mercato semplicemente per occuparne uno spazio. Non mi interessa lavorare tanto per lavorare. Mi interessa capire se ho ancora qualcosa di autentico da offrire e se il mondo è ancora disposto ad accoglierlo. Ho ideali molto alti nei confronti della musica. Che sia riuscita o meno a realizzarli, saranno gli altri a giudicarlo. Una cosa, però, posso dirla: alcune canzoni hanno lasciato un segno. Ci vediamo a casa, Com’è straordinaria la vita, Amaremare sono brani che continuano a vivere nel tempo. E io vorrei che accadesse ancora. Perché le canzoni che potrebbero lasciare quel tipo di traccia le ho. Sono nel cassetto. Esistono. Semplicemente non sento che questo sia ancora il momento giusto per pubblicarle. Ho la sensazione che oggi brani di quel tipo potrebbero incontrare ostacoli prima ancora di arrivare davvero alle persone”.

Tra la Dolce e la Nera, a chi ha voluto più bene nella sua vita?

“Credo di aver accarezzato soprattutto la parte Dolce. Sono sempre stata una persona portata alla mediazione. Ho sempre ascoltato tutti, nel lavoro come nella vita. Qualunque fosse l’opinione degli altri su di me, ho sempre cercato di comprendere le persone che avevo davanti. Naturalmente ho fatto le cose a modo mio, con personalità, ma non sono mai stata una persona che viveva in contrapposizione al mondo. Ho sempre cercato di starci dentro, insieme agli altri. Però una cosa l’ho capita con il tempo: la Nera meritava molta più attenzione”.

Perché?

“Perché la Nera è quella che è tornata adesso. È quella che è tornata con My Love. Ancora prima di Epopea, My Love rappresenta pienamente quella parte di me. La Nera possiede una forza emotiva enorme. Una potenza espressiva straordinaria. È quella parte dell’anima che spalanca una finestra, grida al mondo e spera che quel grido venga accolto e trasformato in un abbraccio. Per questo amo My Love in modo particolare. Per certi aspetti mi ricorda anche Siamo tutti là fuori: la stessa necessità di lanciarsi verso gli altri senza protezioni, mettendo in gioco tutta se stessa”.

Quando è stata l’ultima volta che si è concessa un abbraccio? E oggi per quale motivo si concede tenerezza?

“Sa, sono una persona che ascolta moltissimo. Ascolto davvero chiunque. Se per strada mi fermasse uno spazzino per parlarmi di una mia canzone, gli dedicherei la stessa attenzione che riserverei a chiunque altro. Perché mi interessa capire che cosa arriva alle persone. Prima di scrivere una canzone ascolto molto. Ascolto punti di vista, esperienze, storie. Forse persino troppo. A volte questa disponibilità all’ascolto mi rende fragile. Perché quando una canzone arriva al pubblico sembra una certezza, ma dietro c’è un percorso lunghissimo fatto di dubbi, riflessioni e confronti. Per questo, oggi, la tenerezza che concedo a me stessa è una tenerezza che rivolgo idealmente anche alle donne. Mi direi di avere più fiducia in me stessa. Più fiducia nell’istinto. Crescendo tendiamo a mediare continuamente. Io lo faccio per carattere: ascolto tutti, forse troppo. Ma a un certo punto bisogna tornare a fidarsi della propria voce interiore. Le donne possiedono un istinto potentissimo. Dovrebbero ascoltarlo di più. Dovrebbero smettere, almeno ogni tanto, di farsi carico di tutto e di tutti. Dovrebbero imparare a mettersi al centro della propria vita con maggiore serenità. In questo momento la coccola che faccio a me stessa è proprio questa: avere fiducia nel mio istinto”.

C’è qualcosa che manca oggi al mondo della musica?

“Sì. Manca una vera dimensione collettiva. Gli artisti, soprattutto in Italia, non sono realmente uniti. Quasi tutte le categorie professionali hanno associazioni, sindacati o organismi di rappresentanza. Noi no. E questa, a mio avviso, è un’anomalia. Credo che gli artisti dovrebbero poter contare su una struttura collettiva capace di rappresentarli e tutelarli. Perché questa assenza ci rende inevitabilmente più fragili”.

Questa intervista è stata quasi una seduta di autoanalisi?

“Lo è stata. Perché quando si entra davvero nelle motivazioni profonde delle persone, nelle ragioni delle loro scelte e nelle sfumature del carattere, non esistono risposte semplici. Anche perché nessuno conosce completamente se stesso. Le persone reagiscono alla vita. Cambiano. E quando provano a raccontarsi, inevitabilmente ne offrono una rappresentazione. Oggi le avrò consegnato una versione di me. Spero che sia la più vicina possibile alla mia anima. Anche se, a dirla tutta, credo di non conoscerla fino in fondo nemmeno io”.

E adesso che cosa farà?

“Adesso torno a casa a disfare le valigie della tappa precedente e a preparare quelle per la Sardegna. Poi mi siederò al pianoforte. Devo ripassare i brani, continuare a studiare e preparare i concerti dell’estate. Perché, alla fine, torno sempre lì: alla musica”.