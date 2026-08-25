Dolly Parton morta a 80 anni, regina del country da I Will Always Love You ai 150 milioni di libri per i bimbi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Dolly Parton è morta a 80 anni: la cantante, attrice, autrice e filantropa è scomparsa a Nashville. La notizia è stata comunicata dalla famiglia attraverso il nipote Brian Seaver, che ha parlato di un momento segnato da “orgoglio e grande tristezza”. La famiglia ha fatto sapere che Parton è morta serenamente, senza rendere nota la causa. L’artista era malata da tempo: a ottobre 2025 la sorella aveva invitato a pregare per lei.

L’esordio di Dolly Parton

Dolly Rebecca Parton nacque in una famiglia poverissima il 19 gennaio 1946 a Pittman Center, una minuscola cittadina rurale del Tennessee orientale. Era la quarta di dodici figli e crebbe in una casa con una sola stanza.

La madre realizzava gli abiti dei figli utilizzando pezzi di stoffa e stracci. Quell’infanzia sarebbe diventata materiale per una delle sue canzoni più note, “Coat of Many Colors”.

La sua prima chitarra era stata ricavata mettendo insieme un mandolino e corde da basso. A 8 anni ricevette invece la sua prima vera chitarra da uno zio.

A 10 anni comparve in una televisione locale, a 13 anni incise il primo disco e nello stesso anno si esibì al Grand Ole Opry, a Nashville, introdotta da Johnny Cash.

Dopo il diploma, nel 1964, si trasferì a Nashville. All’inizio lavorò soprattutto come autrice, scrivendo canzoni anche per altri artisti, prima di affermarsi come cantante.

La carriera da attrice

Nel 1980 interpretò il film “9 to 5” con Jane Fonda e Lily Tomlin e ne firmò anche la canzone principale. Il brano arrivò al primo posto negli Stati Uniti e le procurò una candidatura all’Oscar per la migliore canzone originale. Negli anni successivi prese parte a una gran quantità di film e programmi televisivi.

Dolly Parton e il no a Elvis Presley

Uno degli episodi più interessanti della carriera di Dolly Parton riguarda la canzone “I Will Always Love You”, che l’ha resa immortale e che l’ha fatta amare anche a chi non è un cultore della musica country.

Dolly Parton scrisse il brano nel 1974 come addio a Porter Wagoner. La canzone arrivò al primo posto della classifica country e tornò in vetta nel 1982 con una nuova versione. Dieci anni dopo Whitney Houston la reinterpretò per la colonna sonora del film “The Bodyguard”, con Kevin Costner. La versione di Houston vendette 20 milioni di copie vendute.

Parton aveva mantenuto i diritti sulla canzone e aveva rifiutato una proposta di Elvis Presley per registrarla, proprio perché la richiesta prevedeva la cessione dei diritti. La scelta le garantì milioni.

I 150 milioni di libri regalati ai bambini

Dolly Parton è stata anche una filantropa: il suo Imagination Library, programma dedicato alla promozione della lettura infantile, ha distribuito più di 150 milioni di libri ai bambini.

Parton e la sua Dollywood Foundation hanno sostenuto iniziative legate all’alfabetizzazione e ad altre cause, mentre nel corso degli anni la cantante ha investito milioni anche nello sviluppo di vaccini contro il Covid-19 e in diverse attività benefiche.

L’immagine di Dolly Parton

L’estetica di Dolly Parton era inconfondibile: parrucche altissime e biondissime, abiti ricoperti di strass e assolutamente vistosi, anche così da risaltare la sua prorompente fisicità.

E poi l’autoironia. La sua battuta più celebre era: “Ci vogliono molti soldi per sembrare così a buon mercato”.