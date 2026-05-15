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Dolomiti, fino a 15 cm di neve a Cima Fertazza e temperature invernali: il video dell'inaspettata imbiancata

Maltempo in arrivo: le Dolomiti si coprono di neve, con accumuli fino a 15 cm a Cima Fertazza.

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Il maltempo riporta l’inverno sulle Dolomiti, dove la neve è tornata a imbiancare le vette: fino a 15 centimetri sono stati registrati a Cima Fertazza. Secondo le previsioni de iLMeteo.it, le temperature risultano fino a 8 gradi sotto la media stagionale, con fiocchi in discesa fino ai 1500 metri di quota. Sulle aree montane più elevate si attendono accumuli anche più consistenti. Il tempo resterà instabile su gran parte del Paese ancora per alcune ore, con fenomeni più intensi al Nord-Est e al Centro, prima di un graduale miglioramento atteso nel fine settimana.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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