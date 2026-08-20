Dolore per Matilde Gioli per la morte di Massimiliano Gatti in Messico, il messaggio dopo la tragedia

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La morte di Massimiliano Gatti è avvolta nel mistero e nella polemica, per un incidente i cui contorni devono ancora essere chiariti. Il 38enne è deceduto dopo essere caduto dalle scale in una struttura turistica di Cancun, in Messico. Episodio che ha fatto parecchio discutere e sul quale la famiglia vuole chiarezza. E intanto, in Italia, tra le persone che hanno appreso del tragico evento c’è anche Matilde Gioli, che era amica di Gatti. L’attrice, sui social, ha ricordato l’uomo con un post toccante.

Massimiliano Gatti morto in Messico

La vacanza che doveva essere di relax e divertimento si è trasformata in tragedia. Dal Messico, purtroppo, non farà più ritorno Massimiliano Gatti, deceduto per una fatalità a Cancun.

Un grave incidente all’interno di una struttura turistica messicana, di quelli che nessuno si sarebbe mai aspettato. Massimiliano, 38 anni di Basiglio, ha perso l’equilibrio per le scale cadendo rovinosamente.

Una caduta fatale all’uomo, che è morto sul colpo.

Sul caso è stata aperta un’indagine, volta a chiarire i contorni di una tragedia che poteva essere evitata.

Il ricordo di Matilde Gioli

Un dramma che, a distanza, ha vissuto anche un volto noto della tv italiana. Si tratta di Matilde Gioli, attrice di numerose serie televisive e film, che sui social ha svelato di essere amica della vittima.

A poche ore dalla tragedia di Cancun, infatti, la 36enne milanese ha dedicato un post a Gatti.

In una foto che la ritrae sorridente abbracciata proprio al 38enne, Gioli ha ricordato l’amico “Maxi”, scrivendo: “Per sempre, ti voglio bene”.

Cos’è successo a Massimiliano Gatti

Il contorno della vicenda deve ancora essere chiarito, ma stando alle ricostruzioni fatte dagli amici quella di Gatti è una morte che poteva essere evitata.

A Cancun con la fidanzata e un gruppo di conoscenti, Gatti è caduto dalle scale dopo essersi appoggiato a una ringhiera fatta con rami intrecciati.

Un cedimento strutturale del quale, dovesse essere dimostrato, dovrebbe rispondere la stessa struttura turistica.

Della vicenda si sta occupando anche la Farnesina, che segue gli sviluppi attraverso i canali diplomatici e sta fornendo supporto alla famiglia e al gruppo di amici presenti in Messico.