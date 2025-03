Domani svela i presunti debiti di Guido Crosetto, il ministro s'infuria: "Delinquenti, atti gravissimi"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È scontro aperto tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e il quotidiano Domani. Il giornale parla dei presunti debiti accumulati anni addietro dall’esponente di Fratelli d’Italia, pubblicando due decreti di pignoramento per i conti di una casa e di un hotel. Il ministro non risponde e dà dei “delinquenti” ai giornalisti.

Domani svela i presunti debiti di Guido Crosetto

In un articolo del 31 marzo 2025 firmato da Stefano Iannaccone, Giovanni Tizian e Nello Trocchia, Domani parla dei conti del ministro della Difesa Guido Crosetto.

Il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi scrive che il parlamentare di Fratelli d’Italia negli anni passati, tra il 2013 e il 2017, avrebbe contratto diversi debiti.

Debiti relativi ai conti di un appartamento in via Margutta a Roma e all’hotel de Russie, un albergo a 5 stelle in via del Babuino, nel centro della Capitale.

Ipoteche e pignoramenti

Domani scrive che Crosetto è stato oggetto di pignoramenti, due volte. La prima nel 2013, con un decreto ingiuntivo per 42 mila euro arrivato in seguito alla richiesta dei proprietari dell’appartamento in via Margutta a Roma.

Al provvedimento è seguita l’ipoteca giudiziale nei confronti di una casa del ministro a Cuneo, che è stata poi cancellata nel settembre 2016.

Nel 2016 una seconda ipoteca giudiziale per 60 mila euro, questa volta la parte lesa è la società che gestiva l’hotel de Russie. Ipoteca poi cancellata l’anno successivo.

Il ministro Crosetto: “Delinquenti”

Domani scrive che Guido Crosetto non ha risposto alle loro domande su queste questioni. La prima replica è stata: “Gli unici rapporti che potete avere con me sono in tribunale dove spero paghiate per i reati che avete commesso e continuate a commettere”.

E ancora: “Io non rispondo alle domande di giornalisti che ho denunciato per atti gravissimi nei confronti miei, della mia famiglia e che sono tuttora indagati dalla procura di Roma”.

“Persone che interpretano il giornalismo attraverso la commissione di atti illegali. C’è un limite che spero verrà sanzionato dalla giustizia».

“Non voglio che nessuno abbia rapporti con delinquenti come voi”, ha concluso il ministro.