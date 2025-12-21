Domenica In, entrata con caduta dal gradino per i Ricchi e Poveri: “A terra come salami”

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Ingresso movimentato a Domenica In per i Ricchi e Poveri: Angelo Sotgiu e Angela Brambati sono inciampati su un gradino e sono caduti a terra in diretta. Dopo lo spavento iniziale c’è stata però ironia in studio e nessuna conseguenza seria per i due, che hanno anche “rifatto” l’ingresso. La puntata è poi proseguita regolarmente, nonostante un nuovo rischio di caduta “da seduta” di Angela.

La caduta dei Ricchi e Poveri a Domenica In

Ingresso imprevisto per i Ricchi e Poveri nella puntata di Domenica In andata in onda oggi, domenica 21 dicembre. Subito dopo l’annuncio di Mara Venier, i due artisti sono entrati in studio ma sono inciampati su un gradino presente all’accesso del palco.

Il primo a perdere l’equilibrio è stato Angelo Sotgiu, che è finito a terra trascinando con sé Angela Brambati, entrata pochi passi dietro di lui. La caduta è avvenuta davanti al pubblico e alle telecamere, generando per alcuni istanti preoccupazione in studio.

ANSA Entrata con caduta dal gradino per i Ricchi e Poveri a Domenica In

Mara Venier si è subito avvicinata agli ospiti per sincerarsi delle loro condizioni, indicando più volte il gradino all’ingresso, già noto per aver creato difficoltà in altre occasioni.

L’ironia dopo lo spavento e il secondo ingresso

Chiarito che non ci fossero conseguenze serie, l’episodio è stato rapidamente sdrammatizzato dagli stessi protagonisti. “Abbiamo fatto un volo meraviglioso” ha commentato con ironia Angelo Sotgiu, mentre Angela Brambati ha scherzato sull’accaduto: “Siamo caduti come due salami”. La conduttrice, tra risate e attenzione, ha parlato di “gradino maledetto”.

Per evitare che l’ingresso restasse legato solo all’incidente, i Ricchi e Poveri sono tornati dietro le quinte e hanno rifatto l’entrata in studio, questa volta senza ulteriori problemi. L’atmosfera si è così alleggerita, permettendo di avviare l’intervista prevista.

Durante la conversazione, tuttavia, non sono mancati altri momenti di “tensione”. Mentre veniva mostrato il replay della caduta, lo sgabello su cui era seduta Angela Brambati ha ceduto leggermente, costringendola a rialzarsi.

Nessuna conseguenza per i Ricchi e Poveri

Dopo lo spavento iniziale, è stato chiarito che l’incidente non ha avuto conseguenze fisiche rilevanti. Angela Brambati ha riferito di aver battuto il mento, ma senza necessità di cure mediche. Anche Angelo Sotgiu non ha riportato ferite.

Il video della caduta dei Ricchi e Poveri a Domenica In

Mara Venier ha fatto portare ghiaccio e acqua agli ospiti e ha cercato di riportare la calma in studio, spostando la conversazione su temi più leggeri, come il Natale e la vita privata dei due artisti. L’intervista è quindi proseguita regolarmente.

Le immagini della caduta hanno iniziato a circolare rapidamente sui social, con l’episodio che si è trasformato in una sequenza di gag involontarie che ha segnato l’apertura della puntata, senza però compromettere il resto del programma.