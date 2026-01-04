Domenica In, malore per Loredana Lecciso prima della diretta. Il ringraziamento alle forze dell'ordine

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nella puntata di Domenica In del 4 gennaio, è stata ospite Loredana Lecciso insieme al compagno Al Bano. Intervistata da Mara Venier, oltre a parlare della sua vita privata e della relazione con il cantautore, la giornalista ha anche raccontato del malore avuto in stazione a Milano mentre era in viaggio per raggiungere gli studi Rai, dove era in programma la diretta. In precedenza, aveva ringraziato le forze dell’ordine in un post su Instagram e chi l’aveva soccorsa.

Cosa è successo a Loredana Lecciso

Loredana Lecciso era alla stazione Milano Centrale nella mattina di domenica 4 gennaio.

La showgirl era in viaggio, diretta verso gli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi a Roma, dove era stata invitata come ospite a Domenica In.

ANSA Al Bano, compagno di Loredana Lecciso, presente accanto a lei quando ha accusato il malore

Scesa dal treno, ha accusato un lieve malore “un mancamento” ed è svenuta.

La giornalista è stata subito soccorsa dalle forze dell’ordine, polizia e polfer, presenti in stazione.

Loredana Lecciso ha subito rassicurato su Instagram i suoi follower, cogliendo l’occasione per ringraziare chi l’ha soccorsa.

Il racconto a Domenica In

“Sono svenuta a terra”, ha spiegato Loredana Lecciso alla conduttrice Mara Venier che le ha chiesto del malore occorso poco prima della diretta del 4 gennaio di Domenica In.

Nulla di grave, solo un lieve malessere, ha raccontato la giornalista che ha anche ironizzato insieme alla padrona di casa su quanto accaduto.

“Posso mostrarti come sono svenuta?” ha scherzato Loredana Lecciso che si è poi accasciata a terra simulando lo svenimento avvenuto in stazione a Milano.

Mara Venier ha replicato, anche lei, con ironia alla showgirl chiedendole se fosse incinta.

Ridendo, Loredana Lecciso ha smentito.

Il ringraziamento alle forze dell’ordine

“Siamo sempre pronti a lamentarci, ma è giusto e bello anche fermarsi a spendere parole positive e un ringraziamento quando le cose vanno per il verso giusto”.

Queste le parole di Loredana Lecciso pubblicate in una storia su Instagram a corredo di una fotografia con polizia e polfer.

Gli operatori hanno soccorso tempestivamente la showgirl che ha voluto sottolineare la loro tempestività e prontezza.

Le parole su Al Bano

Loredana Lecciso ha, anche, speso parole d’affetto per il suo compagno Al Bano, presente con lei a Domenica In.

Un amore cresciuto nel quotidiano e coltivato giorno dopo giorno li unisce da molti anni.

“Al Bano mi ha salvata”, ha raccontato la showgirl.

“Diciamo che il nostro incontro è stato salvifico per entrambi”, ha replicato Al Bano.