Domenica Lucarelli morta in ospedale a Borgomanero dopo un malore, era incinta: deceduto anche il bambino

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Domenica Lucarelli, 31enne originaria della Puglia, è morta nell’ospedale di Borgomanero, in provincia di Novara, dopo essere stata ricoverata d’urgenza il 23 ottobre. La donna era incinta al settimo mese di gravidanza, anche il bambino che aspettava è deceduto. L’Asl Novara parla di “una grave e rara emergenza ostetrica”.

La morte di Domenica Lucarelli

Venerdì 23 ottobre, Domenica Lucarelli si è sentita male ed è stata portata d’urgenza all’ospedale di Borgomanero dove la donna è stata subito ricoverata.

I medici si sarebbero resi conto immediatamente della gravità della situazione e hanno fatto di tutto per salvare lei e il piccolo.

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La 31enne e il bambino che aspettava, al settimo mese di gravidanza, non ce l’hanno fatta: entrambi sono morti il giorno successivo al ricovero.

Cosa è successo a Domenica Lucarelli

L’Asl Novara ha parlato di “una grave e rara emergenza ostetrica” assicurando che “il personale sanitario ha prestato alla mamma e al piccolo tutte le cure necessarie, intervenendo tempestivamente e con la massima professionalità”.

Ulteriori accertamenti verranno eseguiti nel corso della giornata di lunedì 27 ottobre e così il funerale, inizialmente previsto in questa data, è stato rinviato.

La donna si era sposata con Danilo un anno fa in Puglia e la coppia lavorava a Omegna, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte.

Chi era Domenica Lucarelli

Domenica Lucarelli era una 31enne con il sogno di fare la chef, originaria di Sant’Agata di Puglia, in provincia di Foggia.

Come ricorda lo zio Aldo Piazza “Danilo e Domenica erano una coppia bellissima. Si erano conosciuti all’isola d’Elba dove mio nipote faceva il cuoco e lei era arrivata dalla Puglia perché voleva fare la chef”.

Tra i due sarebbe nato “un amore a prima vista e da allora non si erano più lasciati”, ha raccontato lo zio.

I due lavoravano a Omegna come cuochi nel ristorante “Punti di vista” e dopo il matrimonio in Puglia avevano fatto una festa anche a Nonio, il paese piemontese in cui vivevano, con una benedizione in chiesa.

“Ora c’era l’attesa per il bambino che avrebbe portato altra felicità nella loro famiglia. Invece è piombata addosso questa tragedia”, ha detto Piazza a La Stampa.

Domenica lascia la mamma Gerarda, il papà Lorenzo, il fratello Giuseppe, i suoceri Bruno e Gabriella e le loro famiglie e ovviamente il marito Danilo.