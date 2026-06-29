Domenico Berardi soccorre ciclista a Forte dei Marmi sul lungomare, "a terra insanguinato, s'è fermato subito"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un uomo è caduto con la bici sul lungomare di Forte dei Marmi ed è rimasto a terra ferito e insanguinato. A prestargli soccorso è stato il calciatore Domenico Berardi, capitano del Sassuolo. “Da lontano vedevo passare le persone: guardavano a terra e andavano avanti come se niente fosse”, ha detto una testimone, che ha raccontato proprio di come il calciatore si sia fermato ad aiutare la persona ferita a differenza di molti passanti.

Berardi soccorre un ciclista a Forte dei Marmi

La vicenda è stata raccontata dal quotidiano Il Tirreno, che ha raccontato quanto accaduto a Forte dei Marmi anche attraverso testimonianze.

Come quella di Elisa Coppedè, contitolare di un bar della zona, non lontano da via Cavour dove un uomo è caduto dalla bici riportando qualche ferita.

Come riferito dalla testimone, molte persone non si sono fermate a prestare soccorso all’uomo, a parte il calciatore Domenico Berardi.

Non dovrebbe essere una notizia il fatto che qualcuno si fermi a prestare soccorso a una persona rimasta a terra ma lo diventa nel momento in cui questo qualcuno è l’unico a farlo, in mezzo alla pressoché indifferenza delle altre persone che passavano di lì.

Cosa è successo sul lungomare di Forte dei Marmi

Erano circa le 14:30 di domenica pomeriggio quando un lavoratore ha perso il controllo della sua bici finendo a terra sanguinante: “Ero appena uscita dal lavoro e stavo andando in spiaggia. Da lontano vedevo una bici a terra nella ciclabile e non riuscivo a capire se ci fosse anche qualcuno”, ha raccontato a Il Tirreno Elisa Coppedè.

“Vedevo passare le persone: guardavano a terra e andavano avanti come se niente fosse. Ho pensato che fosse solo una bici abbandonata, come a volte capita”, ha aggiunto.

E invece poi ha visto una persona, Domenico Berardi, capitano del Sassuolo e campione d’Europa 2021 con la nazionale italiana, fermarsi e aiutare la persona a terra.

Nessuno si era fermato a soccorrere il ciclista

“Lui si è fermato subito e mi ha invitato con lo sguardo a dare una mano al ragazzo in terra”, ha detto la titolare del bar, che poi ha aggiunto: “Ci siamo fermati e l’abbiamo aiutato, abbiamo chiamato subito l’ambulanza”.

La testimone ha riferito di come poi siano intervenuti anche alcuni ragazzi di un bagno vicino: “Lo abbiamo coperto con un ombrellone per proteggerlo”.

“Poco dopo è intervenuta la Croce Verde, che ha prestato le prime cure sul posto e ha poi trasportato d’urgenza il giovane in ospedale”, ha concluso la testimone.

L’uomo, dolorante e ferito, è stato dunque aiutato e soccorso da Berardi, Elisa la titolare di un bar e da alcuni ragazzi di un bagno vicino: prima però, come detto, in molti erano passati di fianco al ciclista senza fermarsi né preoccuparsi di aiutarlo.