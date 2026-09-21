Domenico Caliendo, il video in sala operatoria: la difesa di Guido Oppido contesta l’espianto anticipato

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Nelle indagini sulla morte di Domenico Caliendo, il bambino a cui è stato trapiantato un cuore bruciato, è spuntato un video portato in udienza dai legali di Guido Oppido, il chirurgo che operò il piccolo. Le immagini scagionerebbero il medico dall’accusa di aver iniziato l’operazione prima dell’arrivo della box con l’organo da trasferire.

Il video della sala operatoria

Secondo i legali di Guido Oppido, il medico “ha operato quando la box era in sala” e un video scagionerebbe il chirurgo.

Lo specialista è stato sospeso per 12 mesi dall’esercizio della professione. All’udienza davanti al Riesame di Napoli, gli avvocati di Oppido hanno portato in aula nuove acquisizioni, con una scansione cronologica di quanto avvenuto in sala operatoria al Monaldi lo scorso 23 dicembre.

ANSA

Da quanto riporta Il Mattino, secondo il lavoro degli avvocati Vittorio Manes e Alfredo Sorge, non ci sono state anticipazioni di intervento di espianto del cuore nativo dal piccolo Domenico.

I legali hanno sostenuto che “alle 14.26 il box con il cuore donato a Bolzano è sicuramente in sala operatoria; alle 14.31 un operatore sta estraendo il cuore o tentando di estrarre l’organo donato a Bolzano, che – come sappiamo – era compromesso da ghiaccio secco; alle 14.34, il cuore di Domenico è ancora pulsante sul tavolo operatorio”.

La difesa del chirurgo ha affermato che, quindi, si è trattato di un’operazione di espianto avvenuta nel mentre si procedeva ad aprire il box frigo, anche se “in mancanza di una segnalazione di allarme da parte di chi era in sala operatoria”.

La scansione cronologica del video

La scansione cronologica sarebbe il risultato dell’analisi dello screen shot di un video recuperato dal cellulare di una delle infermiere di sala.

Il Riesame dovrà esprimersi sulla richiesta di revoca della sospensione di Oppido, intanto i giudici hanno acquisito la maxi perizia che scagionerebbe il chirurgo dall’accusa di aver anticipato l’espianto, in quanto un eventuale anticipo sarebbe comunque riconducibile alle linee guida internazionali.

Resta aperta la questione legata a una eventuale falsificazione della cartella clinica da parte del medico.

I dubbi della famiglia Caliendo

Secondo l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico, “qualcosa non torna”.

“Se è vero, com’è vero, che alle 14:34 il cuoricino di Domenico, come dimostra un video agli atti, era già su un tavolo della sala operatoria, ancora pulsante – ha detto il legale – allora significa che il primo operatore Guido Oppido ha impiegato appena due minuti per eseguire una cardiectomia, tre volte più velocemente del cardiochirurgo più veloce del mondo che, secondo la relazione dei periti del gip Mariano Sorrentino, impiega invece sei minuti”.

“Riteniamo sia inverosimile – ha continuato Petruzzi – è evidente, quindi, che la foto in cui si vede l’operatore mettere le mani nel contenitore non può dimostrare la contestualità tra cardietcomia espiantare e l’apertura del box frigo contenente il cuore prelevato dal donatore a Bolzano”.