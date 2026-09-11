Domenico Caliendo poteva salvarsi col cuore artificiale, le rivelazioni sulla perizia e la posizione di Oppido

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Prosegue le indiscrezioni relative all’indagine per fare chiarezza sulla morte di Domenico Caliendo, il bambino di due anni e mezzo morto il 21 febbraio dopo un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli. Secondo quanto sarebbe emerso da una presunta relazione dei periti del collegio nominati dal gip nell’ambito dell’incidente probatorio, la scelta di utilizzare un cuore artificiale extracorporeo, il cosiddetto Berlin Heart, avrebbe potuto rendere possibile un secondo trapianto. “La conclusione dei periti di fatto smentisce e riconosce l’assenza di ogni profilo di censure in ordine all’intervento operatorio eseguito il 23 di dicembre”, le parole degli avvocati Vittorio Manes e Alfredo Sorge, legali del cardiochirurgo Guido Oppido.

Bimbo con il cuore bruciato, la perizia

Le indiscrezioni su un possibile cuore artificiale sono state riportate dal Corriere della Sera.

Secondo quanto emergerebbe dalla perizia, il cardiochirurgo Guido Oppido “avrebbe potuto anticipare la cardiectomia per ragioni tecniche legate al tempo di ischemia”.

ANSA

Questo significa che per i periti il collegamento al Berlin Heart entro 72 ore avrebbe consentito di mantenere Domenico in condizioni compatibili con un nuovo trapianto.

Secondo quanto riferito dal legale della famiglia di Domenico Caliendo, l’avvocato Francesco Petruzzi, la possibilità di successo di un secondo trapianto sarebbe stata superiore al 70%.

Il dubbio sull’Ecmo

Dopo l’intervento, Domenico Caliendo è stato collegato a un macchinario Ecmo per la circolazione extracorporea.

Il Corriere della Sera indica che il supporto durò 60 giorni.

Secondo la ricostruzione contenuta nella perizia, sarebbe stata necessaria una strategia assistenziale alternativa.

Il cuore artificiale avrebbe garantito tempi più lunghi e condizioni più adatte all’attesa di un nuovo organo.

L’utilizzo prolungato dell’Ecmo avrebbe, invece, causato danni ad altri organi, rendendo il bambino non più trapiantabile già a inizio gennaio.

I legali di Guido Oppido, gli avvocati Vittorio Manes e Alfredo Sorge, hanno sottolineato che le conclusioni dei periti escluderebbero profili di censura sull’intervento chirurgico del 23 dicembre.

Di diverso avviso la famiglia Caliendo.

L’avvocato Petruzzi ha chiesto alla Procura di valutare una diversa qualificazione dell’accusa, parlando della possibilità di contestare l’omicidio volontario al posto dell’omicidio colposo.

Secondo lo stesso Petruzzi, la perizia stabilirebbe che Domenico Caliendo avrebbe potuto salvarsi con il ricorso al Berlin Heart.

La discussione dell’incidente probatorio è stata rinviata al 12 e 13 novembre.

Il nodo del ghiaccio secco

Resterebbe centrale per fare chiarezza sulla morte del piccolo Domenico sempre la fase dell’espianto e del trasporto del cuore del donatore.

Secondo i periti, la posizione di Gabriella Farina, componente dell’équipe che aveva guidato l’espianto partendo da Napoli, resterebbe da approfondire.

Il Corriere della Sera riporta che la perizia indicherebbe, anche, che avrebbe dovuto verificare un eventuale errore dei sanitari di Bolzano, legato alla fornitura di ghiaccio secco, elemento che avrebbe inciso sul successivo percorso diagnostico e terapeutico del bambino.