Domenico Centrone e Dina Alberizia fermati in Libia e portati a Bengasi: trattati come possibili clandestini

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

I due attivisti italiani della Flotilla Domenico Centrone e Dina Alberizia, fermati a Sirte in Libia, sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Con la missione umanitaria internazionale della Land Convoy, diretta verso la striscia di Gaza in Palestina, si erano persi i contatti domenica pomeriggio, dopo che avevano oltrepassato il confine con la Libia orientale guidata dal governo del generale Haftar.

Cosa sta succedendo a Domenico Centrone e Dina Alberizia

Che i due attivisti italiani della Flotilla fermati in Libia sarebbero trattati come possibili clandestini lo hanno riferito fonti informate, stando a quanto riportato da Adnkronos. Domenico Centrone è un insegnante di Molfetta. Dina Alberizia ha origini piemontesi.

L’agenzia ANSA ha riportato che fonti legali della Flotilla hannno riferito che gli attivisti del convoglio di terra della Global Sumud Flotilla trattenuti in Libia orientale sono in attesa di processo davanti al Tribunale di Bengasi. Le stesse fonti hanno spiegato che vengono trattati come immigrati clandestini per essere entrati nella regione senza ‘permesso di sicurezza’. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi.

ANSA

La missione umanitaria della Land Convoy

Con la missione umanitaria internazionale della Land Convoy, diretta verso la striscia di Gaza in Palestina, si sono persi i contatti nel pomeriggio di domenica 24 maggio.

Gli attivisti avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Libia orientale (Cirenaica), quest’ultima guidata dal governo del generale Haftar. Il convoglio, composto da 250 persone provenienti da diversi Paesi, automezzi, case mobili, beni di consumo, una ambulanza, dopo 8 giorni di attesa a Sirte e trattative infruttuose, aveva deciso di muoversi verso la parte est.

Una delegazione in avanscoperta formata da un paio di mezzi e una decina di attivisti di diverse nazionalità (dall’Italia alla Spagna, passando per Uruguay, Argentina, Polonia, Usa, Portogallo e Canada), ha oltrepassato il confine per intavolare una trattativa diretta. Poi di loro si sono perse le notizie.

La missione che sta attraversando il nord Africa nasce da una collaborazione tra Global Sumud Flotilla, attraverso la quale partecipano molti italiani, e Maghreb Sumud, a trazione nordafricana. Al seguito ci sono 20 mezzi tra cui una ambulanza della Mezzaluna rossa. La maggior parte della missione è composta da attivisti dei Paesi del Maghreb allargato.

Già nei giorni scorsi erano state intavolate trattative con il governo della Libia dell’est per avere il via libera al passaggio del confine, ma senza successo. Il convoglio era rimasto fermo per 8 giorni a Sirte, nella cosiddetta ‘No weapon zone‘ (l’ultima parte neutrale prima della Libia orientale, separata da quella occidentale a causa della guerra civile).

Le parole dell’attivista Sara Suriano

Nel corso di una diretta Instagram un’altra attivista italiana, Sara Suriano, di Andria, rimasta nella zona retrostante con la parte più consistente del convoglio per motivi di prudenza, ha riferito che il gruppo di testa non sarebbe entrato autonomamente nella Cirenaica, ma sarebbe stato invitato dalle autorità a procedere oltre il confine.

I dieci attivisti sarebbero poi stati fermati dalle milizie libiche di Haftar, a cui sono stati consegnati i passaporti. Subito dopo le prime rassicurazioni inviate ai compagni di missione, i contatti si sono persi.

La comunicazione della Farnesina

Nella serata di domenica la Farnesina ha annunciato di aver avviato verifiche sul caso. Anche il Consolato si sarebbe attivato.