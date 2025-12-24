Domenico Ciaramitaro, l'intervista: "Dove l'anima parla e l'attore sente"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è una Palermo che resiste al tempo e al disincanto. Non è quella delle cupole illuminate, dei vicoli svuotati dalla memoria o della violenza che esplode, ma quella che ancora palpita sotto la superficie, come un cuore nascosto, antico, che aspetta solo un orecchio attento per essere ascoltato. È la Palermo dei mercati che odorano di vissuto, delle strade che sanno di storie e di sudore, delle voci che rimbalzano sui muri scrostati come preghiere laiche. In questa Palermo intima e segreta si muove, come un cercatore di verità perdute, Domenico Ciaramitaro. Attore trentaseienne, performer, uomo di parola e di silenzio, Domenico Ciaramitaro non calca i palcoscenici per interpretare personaggi, ma per sciogliere nodi. I suoi, e quelli degli altri. Il teatro per lui non è un mestiere, ma un’urgenza. Un richiamo interiore, un bisogno impellente di dire ciò che non ha ancora trovato voce. E così, tra le pieghe della vita e del cuore, ha dato vita a un luogo che non è semplicemente uno spazio scenico, ma un’estensione della propria anima: il Teatrino, che sorge nel quartiere Zisa, proprio di fronte ai Cantieri Culturali, come una lanterna accesa nella notte. Un ventre caldo, lo chiama lui, dove l’attore può mettersi a nudo e lo spettatore può finalmente sentirsi accolto, parte di qualcosa. Non c’è distanza, non c’è altezza da superare: palco e platea condividono lo stesso livello, lo stesso respiro, lo stesso battito. Il Teatrino nasce così: non da un’idea imprenditoriale, ma da un atto di fede. Un bisogno viscerale di creare un rifugio dell’anima, un piccolo santuario laico dove le storie si dicono guardandosi negli occhi, dove la verità trova finalmente il coraggio di uscire allo scoperto. Qui il teatro si fa confessione, atto di coraggio, esercizio di ascolto profondo. Qui ogni spettacolo è un incontro, ogni parola è una carezza o una ferita. E non c’è finzione che tenga, perché se sei falso, si vede, ma, se sei vero, si sente. Domenico Ciaramitaro non si definisce artista, né attore: si definisce “uno che sente”. Uno che ascolta le voci di un tempo che non ha vissuto ma che abita nel suo cuore come un’eredità spirituale. Uno che ha imparato troppo presto cosa significhi proteggere, nascondere, sacrificare. Uno che ha conosciuto la diversità non come limite, ma come linguaggio segreto, come chiave per accedere a una dimensione altra. È cresciuto con occhi attenti e mani tremanti, in una Palermo che spesso confonde il teatro con un passatempo e la vocazione con una stranezza. Eppure, proprio da quelle ferite, da quelle rinunce, da quei dolori non detti, ha imparato a far nascere luce. A farne gesto, parola, scena. Dentro di lui abitano i fantasmi della memoria: i nonni, i quartieri scomparsi, le parole dialettali che risuonano come poesie. E c’è anche la fede, discreta ma incrollabile, che non si impone ma guida. Una fede che si fa preghiera sussurrata nelle notti difficili, quando la vita sembra chiedere troppo, quando la speranza pare svanita. È successo anche di recente, quando la malattia ha sfiorato chi ama. E lì, in quel dolore profondo, Domenico Ciaramitaro ha scelto di affidarsi, ancora una volta, a qualcosa che non si vede ma che si sente. Come il teatro. Come l’anima. E come l’amore. E allora si comprende perché questo Teatrino non sia solo un luogo, ma un atto d’amore. Un’offerta. Una dichiarazione di resistenza poetica in un tempo che divora tutto. In un mondo che grida, lui sussurra. In una città che spesso dimentica, lui ricorda. E lo fa con la dolcezza di chi non vuole convincere nessuno, ma semplicemente raccontare. Con la delicatezza di chi sa che l’essenziale è invisibile agli occhi. E con la consapevolezza che ogni volta che si sale sul palco, si compie un piccolo miracolo: si apre il cuore. Si dona qualcosa. E si riceve, negli occhi del pubblico, una verità che nessun applauso potrà mai contenere del tutto. In questo toccante intervista in esclusiva per Virgilio Notizie, Domenico Ciaramitaro si racconta senza difese, con grazia e coraggio, conducendoci in un viaggio tra infanzia, arte, fede, dolore, rinascita e teatro. Un viaggio umano, profondo, necessario. Come una luce accesa nel buio. Come una voce che sussurra: “Dove l’anima parla, l’attore sente”. Senza bisogno di elencare i tanti lavori o il ruolo di protagonista che lo attende in un importante film. “Ho la sensazione che Palermo abbia perso il suo cuore pulsante. Si è un po’ imborghesita, e con questo ha perso anche una parte della sua anima”, esordisce Domenico Ciaramitaro quando gli si chiede perché continuare a portare avanti un’arte come la sua e quella del suo Teatrino fortemente legata alla tradizione. “Così, quando posso, e spesso lo faccio proprio per motivi legati al teatro, mi capita di andare nei quartieri antichi, come la Vucciria, i mercati, le stradine che profumano di vissuto. Cerco quel tempo che non c’è più. Vado a cercare quello che è stato, perché sento che lì dentro c’è qualcosa di importante anche per me, per quello che faccio”.

Molti le dicono che ha un’anima “vecchia”. Lei come la vive?

“Sì, me lo dicono spesso. Alcuni usano anche l’espressione in dialetto, ‘u spirdu ncurpuratu (‘riposseduto’, ndr). Ma non è questo il punto. Il fatto è che io provo una nostalgia fortissima per epoche che non ho vissuto: gli anni ’20, ’40, ’50. Li sento dentro e devono venire fuori, devono essere raccontati. Forse è anche per via di mio nonno, che ha lavorato al porto e che è nato in uno dei primi quartieri di Palermo, San Pietro, oggi completamente smantellato. E io ho dei suoni in testa, delle voci (forse proprio quelle dei miei nonni) che mi portano verso quel passato. Un passato che non esiste più, ma che sento ancora vivo dentro di me”.

Sembra sempre costantemente alla ricerca della parola verità, come quella che cercava Cosimo Cristina, il giornalista che interpreta nel film L’insabbiato di Rosario Petix, di cui ha appena terminato le riprese al fianco di Ester Pantano. Cosa significa per lei questa parola oggi?

“Verità, per me, significa coincidere con se stessi. Non credo esista una verità unica, assoluta. Credo che esistano tante verità, e ognuno ha la sua. Ma tirarla fuori è un atto di coraggio. La vita stessa lo è. Ammettere la propria verità e viverla spesso comporta delle scelte difficili. Non è facile andare contro la convenzione. E quindi succede che la si nasconde, la si ammuccia, come si dice qui. Ma non è giusto, perché la verità ti appartiene. E l’anima, quella, lo sa. L’anima ti indirizza, ti dà dei segnali, delle ‘lucine’ come le chiamo io. Ma quelle lucine, a volte, sono scomode. Se sei in ascolto, le accogli. Anche se ti portano in direzione opposta a quella che il mondo ti indica. Il problema è che spesso manca proprio il coraggio di ascoltare. E allora ti perdi. Ti devii. Ma se non ascolti, prima o poi l’anima implode. Ti scoppia dentro. Perché lei ti ha avvisato. Sei stato tu a non ascoltarla”.

Quanto coraggio serve a seguire quelle luci, specie da bambini, in una città come Palermo?

“Tanto. Il primo confronto, il primo scontro, è sempre con la tua famiglia. Io ho avuto la fortuna di non avere genitori che mi abbiano impedito di seguire quella direzione. Ma quando si sono resi conto che la mia strada era il teatro, un po’ di preoccupazione c’è stata. Rispetto ai miei cugini, io ero quello diverso. Forse lo sono sempre stato. Anche perché mio padre ha avuto la poliomielite da piccolo, e quindi gli sguardi addosso li ho sentiti fin da subito. Sono cresciuto con la diversità. E questo mi ha segnato. Non potevo esprimermi liberamente, non potevo ‘essere come gli altri’. Mi ricordo che dicevo a mio padre: ‘Pa’, quando mi accompagni a scuola, non scendere dalla macchina’. Non perché mi vergognassi, ma perché avevo paura che me lo prendessero in giro. L’hanno fatto, una volta, e io l’ho visto. I bambini sanno essere spietati. Così cercavo di nasconderlo per proteggerlo”.

Forse è lì che c’è stato un ribaltamento: lei è diventato il genitore. Non ha detto “avevo paura che mi prendessero in giro”. Ha detto: “Avevo paura che me lo prendessero in giro”. Quel “me lo” fa tutta la differenza.

“Inconsciamente ho sempre protetto mio padre. E oggi, che ho più consapevolezza, riesco a vedere meglio questa cosa. Ma insieme alla consapevolezza, c’è anche un senso di colpa. È una sensazione brutta. Ma la società in cui viviamo si regge su questo: sul senso di colpa. Se non fai questo, se non sei quello… Ora sto imparando a lasciarlo andare. E le dico che quel padre, per me, oggi è una ricchezza. I bambini che mi prendevano in giro mi hanno ferito, sì. Ma hanno anche smosso qualcosa dentro di me. Qualcosa di urgente, che è diventato necessario da esprimere. E l’ho fatto grazie al mio amico teatro”.

È stato il teatro a sceglierla? O lo ha scelto lei?

“Non l’ho scelto io. Credo sia stato lui a scegliere me. Ero pieno di roba dentro. Di emozioni chiuse, di dolore, di cose che non potevo dire. Stavo implodendo. Il teatro mi ha aperto una strada. Il tipo di teatro che cerco di fare è tutto basato su questo: sull’urgenza. Non è solo un mestiere, è una necessità. È esprimere un dolore, una verità, qualcosa che non può restare dentro”.

Per lei, il teatro è stato curativo o lenitivo?

“Lenitivo. Lo è ancora oggi. La cura ti fa passare il dolore. Il lenitivo lo calma, ma il dolore resta. Ogni volta che salgo sul palco è un atto di coraggio. A volte, prima di entrare in scena, mi chiedo: ‘Ma chi me lo fa fare questo lavoro?’. Poi però risale l’urgenza. La necessità. Io la immagino come un gomitolo di lana impirugliata, annodata. Dentro ci sono fili antichi, dell’infanzia, forse dei miei avi. E quando vado in scena, provo a sciogliere quel gomitolo. A mettere fuori il dolore, il disagio, tutto quello che ho portato con me per anni. Ecco perché dico che è lenitivo. Fa ancora male, ma almeno può respirare”.

Ha mai avuto la possibilità di affrontare apertamente questi temi in famiglia?

“In realtà no, mai. Non perché mi sia stato impedito, ma semplicemente non è mai accaduto. Mia madre è degli anni ’60: ha una mentalità aperta, lavora a scuola, ma viene comunque da un altro contesto. Mio padre è del ’54, e anche lui ha vissuto dei traumi: a due anni è stato ricoverato all’Ospizio Marino (un ospedale palermitano, ndr), separato dalla madre non per abbandono volontario ma per necessità: c’era un gli altri figli, una sola macchina in famiglia… erano altri tempi. In casa mia non c’è mai stato un giudizio aperto verso ciò che faccio, né verso la mia scelta di vita. Ma allo stesso tempo non c’è mai stato un vero spazio per parlarne. E forse questo dipende anche dal fatto che, ancora oggi, fare l’attore, soprattutto a Palermo, non viene visto come un vero lavoro. Spesso ti chiedono: ‘Sì, ok, ma di lavoro che fai?’. E quella domanda fa male. Fa male perché dietro c’è tanto: sacrifici, studio, rinunce, urgenza. È una scelta vera, profonda. Non è un hobby”.

A cosa hai dovuto rinunciare per fare l’attore?

“A molte cose. Per esempio, a uscire con gli amici, perché magari in quel momento sentivo il bisogno di scrivere. Oppure dovevo studiare un copione, preparare un provino. Sono tante piccole rinunce, quotidiane. E spesso non le noti sul momento. Ma si sommano, e fanno parte della scelta che hai fatto. Una scelta che comporta sacrifici veri”.

Che rapporto ha oggi con la fragilità, soprattutto con la sua?

“Ci sto lavorando. La sto imparando ad abitare, perché per tanto tempo l’ho vissuta come una debolezza. È ancora un tema irrisolto, dentro di me. Però c’è una differenza tra la vita e il palco: nella vita, la fragilità pesa; in teatro, diventa un valore. In scena, la fragilità si trasforma: diventa ricchezza, potenza. Il teatro e il cinema ti permettono di canalizzare tutto questo, e farne qualcosa che può davvero illuminare anche chi ti guarda. E per me questo è fondamentale”.

Lei ha una forte spiritualità. Come riesce a far convivere la sua spiritualità con un corpo che, diciamolo, non passa inosservato?

“Non mi sono mai considerato un bel ragazzo. O magari sì, un tipo, ma quando salgo sul palco non penso al mio aspetto. Per me, corpo, anima e spirito devono diventare un’unica cosa. Devono suonare lo stesso strumento. Perché chi va in scena ha una responsabilità enorme. Non puoi salire sul palco spinto solo dall’ego. Certo, l’ego (il desiderio di essere visto, riconosciuto) nell’attore c’è ma non può essere solo quello. La bellezza esteriore finisce. Quello che resta è ciò che hai dentro.

E anche la parola ‘personaggio’ mi sta stretta: non è un ruolo da interpretare, è un’emozione che vibra dentro di te. Io salgo in scena con la mia faccia, il mio cuore che batte, le mie mani che tremano. E quel corpo, anche se lo si può considerare bello, deve vibrare con ciò che voglio raccontare. Ecco perché il mio lavoro è sempre un modo per mettere insieme questi tre elementi: corpo, spirito, anima”.

Non ha mai ceduto alla tentazione di “giocarsi” la carta dell’immagine?

“No. L’immagine, per me, è qualcosa di esterno, di separato. La vedi da fuori. Ma se ti fermi lì, se costruisci tutto su quello, ti perdi. Viviamo in un’epoca dove siamo tutti solo immagine. Basta aprire un social per capirlo. E sì, sarebbe stato facile sfruttarla, soprattutto in una città come Palermo, dove molti ci hanno provato. C’è gente che ha fatto reality pensando che quella fosse la strada per diventare attori, ma poi lì sono finiti. Non li giudico. Ognuno ha la sua strada. Però io credo, come diceva Pasolini, che la televisione ha dato potere anche a chi non dovrebbe averlo. Oggi basta essere belli o avere visibilità per essere messi in primo piano. Ma quel tipo di potere nutre solo l’ego. E l’ego, da solo, non basta. Io credo che esista qualcosa di più grande. Chiamalo Dio, Allah, o come vuoi. È qualcosa che mi guida, a cui mi affido. E proprio per questo motivo, io non ho mai basato il mio percorso sull’immagine. Perché non mi interessa essere visto. Mi interessa essere sentito”.

Lei dici di avere fede ma oggi credere non è una scelta fuori moda? Una scelta controcorrente?

“Sì, lo è. Credere oggi è una forma di sentire. Io credo, e mi affido a quel sentire profondo. Viviamo in una società dove tutto dev’essere toccato, visto, dimostrato. Ma i beni materiali, come diceva Silvio Pellico, sono fugaci. Quello che conta è l’anima. Ecco, per me credere è proprio questo: affidarsi a qualcosa che non si può toccare, che non si vede. Il Piccolo Principe diceva: ‘L’essenziale è invisibile agli occhi’. Io credo in quell’invisibile. Sento che c’è qualcosa più in alto, che guida se siamo in ascolto. Tutto tende verso l’alto: anche un seme piantato va verso la luce. Così anche la fede. Non è materia. È elevazione”.

Non ha mai messo in dubbio questo credere? Mai avuto una crisi?

“Sì, l’ho avuta. Come fai a non dubitare quando vedi bambini morire in guerra, o quando succedono ingiustizie terribili? Anch’io ho chiesto a Dio: ‘Perché lo permetti?’. Forse siamo qui per sperimentare…”.

Beh, questo è un po’ come desiderare la pace nel mondo. A livello privato?

“Anche a livello personale, ci sono stati momenti duri. Le racconto un episodio. Un anno e mezzo fa mia madre ha avuto un infarto. All’inizio non lo sapevamo. Dovevo solo accompagnarla in farmacia per un dolore, nulla che facesse pensare al cuore. Ma durante il tragitto ho sentito qualcosa, non so spiegare cosa, e le ho detto: ‘Andiamo alla guardia medica’. Arriviamo lì e dopo pochi minuti il dottore mi dice: ‘Sua madre è in infarto, ho chiamato l’ambulanza’. Operata d’urgenza, finisce in rianimazione. Il giorno prima io ero andato in scena con uno spettacolo in cui indossavo un camice e il giorno dopo succede questo: è stato tutto assurdo. In quei giorni ho cominciato a pregare. Tanto. Ogni sera uscivo da casa e pregavo. Poi, dopo essere stata dimessa, mia madre inizia ad avere perdite di sangue. La riportiamo in ospedale e scoprono una massa da rimuovere. Era collocata in un punto delicato: si parlava anche di togliere parte dello stomaco. I dottori mi chiedono il consenso. Io dico solo: ‘Dottoressa, immagini che quella è sua madre. Cosa farebbe?’. Lei mi risponde: ‘La opererei’. Così fanno. Tutti gli esami dicevano che i marcatori tumorali erano alti. E io continuo a pregare, prego fortissimo, anche in strada, da solo. Mi affido totalmente”.

E poi cosa succede?

“Mia madre viene operata. Torna a casa. Ma l’esito della biopsia non arriva mai. Passano settimane. Un giorno, lei mi racconta una cosa… Mi dice che, la sera prima dell’intervento, era da sola in stanza, non poteva mangiare, si sentiva debole. Chiama il dottore, ma nessuno risponde. Davanti a lei, vicino alla finestra, c’è una donna con un vestito lunghissimo, seduta. E le dice: ‘Stai tranquilla. Andrà tutto bene. Ci sono io’. Io collego subito: era la Madonna. La stessa a cui avevo pregato tutte le sere. E non ho più dubbi”.

L’esito alla fine arriva?

“Sì. A fine settembre mi chiama il regista Giuseppe Massa, lo stesso dello spettacolo che avevo fatto la sera prima dell’infarto. Mi propone una replica di ‘Chiudi gli occhi’ al Teatro Libero. Accetto. Il giorno dello spettacolo, prima di andare in scena, vado a fare una preghiera. Lì vicino c’era ancora il carro di Santa Rosalia usato per il Festino. Poi torno in teatro. Alle 19 mi arriva una chiamata. È l’ospedale: ‘Signor Ciaramitaro, abbiamo provato a chiamare suo padre, ma non ci ha mai risposto… è per l’esito della biopsia di sua madre’. Io dentro di me penso: ‘Minchia, ora devo andare in scena…’. E loro mi dicono: ‘È tutto negativo’. Negativo. In quel momento ho capito che bisogna sempre continuare a credere, anche quando tutto sembra crollare”.

E cosa le ha lasciato questo episodio?

“La consapevolezza che a volte ci vengono date delle prove. Momenti in cui perdi la fede, dubiti, ti senti perso. Ma è proprio lì che devi continuare a guardare in alto. Credere. Io sento di doverlo testimoniare, perché può essere d’aiuto. Tutto è iniziato con quello spettacolo, dal titolo quasi profetico Chiudi gli occhi, e tutto si è chiuso tre mesi e mezzo dopo, con lo stesso spettacolo. Nel mezzo, c’è stato il dolore, la fede e la grazia. Per questo, le dico: io questo lavoro lo faccio per perdonare e per donare. Per chiedere perdono e imparare a farlo. E per donare agli altri”.

Cos’è, secondo lei, il successo?

“Il successo è qualcosa che… è successo. È accaduto, non è qualcosa su cui puoi costruire una vita. Se lo cerchi troppo, se lo desideri con smania, rischi di cadere nelle tentazioni: cominci a sgomitare, ad annullare l’altro. Diventa una corsa. Ma è illusorio. E alla fine, cosa c’è davvero dietro il successo? San Filippo Neri diceva una cosa forte: un ragazzo gli diceva ‘Voglio diventare cardinale, poi papa…’ e lui rispondeva: ‘E poi?’. E poi niente. È quello il punto”.

E di questo lavoro, dopo tutti questi anni, c’è qualcosa che ancora le fa paura?

“Sì. La mancanza di stabilità. È una missione, una scelta, un compito… ma è anche il nostro lavoro, e dobbiamo pur vivere. Il fatto che ancora oggi non sia riconosciuto come un vero lavoro, questo fa paura. Poi ci sono tante altre cose che fanno paura: l’insicurezza economica, il dover sgomitare, il rischio di annullarsi per emergere. Per me l’arte nasce da un incontro, da unione, da condivisione. Se si perde questo e si entra nella competizione, l’arte diventa potere. E lì finisce”.

Lei non si definirebbe neanche attore. Che parole allora userebbe per quello che fa?

“Uno che sente. Non mi definisco artista, neanche attore. Sono uno che interpreta ciò che sente. L’arte nasce quando c’è incontro con l’altro. Tante solitudini, insieme, fanno una comunità. Ma bisogna andare insieme, non uno contro l’altro. E invece a volte manca la capacità di gioire per l’altro. Se io vinco un provino, vorrei sentire i miei colleghi dire: ‘Grande, ce l’hai fatta’. Perché nessuno toglie niente a nessuno. Ma spesso si diventa tante solitudini. E l’arte, invece, dovrebbe unire anime sensibili per creare un mondo immaginario dove lo spettatore possa riconoscersi”.

Qui in questo luogo, nel suo Teatrino, rispetto ad altri, ha una possibilità straordinaria: può sentire davvero il pubblico. Cosa le arriva dalle persone?

“Mi arriva un bisogno fortissimo di umanità, di poesia, di sentirsi parte di qualcosa. Si torna sempre lì: alla solitudine. Qui, al Teatrino, è come se l’attore fosse in braccio allo spettatore. È un po’ come il ventre di una madre: accogliente, caldo. Per questo, chi va in scena qui deve spogliarsi di tutto, togliere le sovrastrutture. E guardarsi negli occhi. Perché oggi non ci si guarda più negli occhi. E qui invece puoi farlo. E io mi nutro di quello sguardo. Quando dico una frase che ho scritto, la dico a te. E tu mi ricambi con i tuoi occhi, che diventano i miei occhi. E poi diventano otto, dodici, venti. Crescono.

Il palco è allo stesso livello del pubblico. Non c’è barriera. È tutto immediato. Che potere le dà questo?

“Un potere bellissimo: quello di essere a nudo. Ma non nel senso fisico. A nudo nei sentimenti. Qui non puoi nasconderti. Se sei falso, si vede. Se sei vero, si sente. E questo rende ogni spettacolo un incontro vero”.

Quanto ha influito la precarietà del lavoro artistico sulle sue scelte personali?

“Il mio è un mestiere che non è riconosciuto. E così ti ritrovi a dover scegliere, a volte, tra i tuoi ideali e la necessità di sopravvivere. E, quindi, influisce, eccome. Non posso lamentarmi, per carità, lavoro e sono grato. Ma in certi momenti ho dovuto rinunciare a cose anche semplici: una cena fuori, una pizza, un vestito, un paio di scarpe. Mi piace essere in ordine, curato: non credo che chi fa arte debba essere per forza trasandato. È un falso mito quello dell’artista ‘povero e pazzo’. Totò, Pasolini, Visconti, Mastroianni, Franco e Ciccio: erano eleganti, curati. Anche l’immagine è un modo per rispettarsi. Vestirsi bene, essere puliti e curati è una forma di rispetto per se stessi e per chi ti guarda. Non è una questione di soldi, ma di dignità. Non significa che chi ha meno sia meno, assolutamente. Ma il messaggio che passa oggi è che se fai teatro sei sfigato, sei squattrinato. E invece no: io se un paio di scarpe mi piace, lo voglio comprare. Poi certo, se non posso permettermelo, aspetto. Ma non smetto di desiderare, non smetto di tenerci”.

Le è mai capitato di fare sacrifici importanti per la sua scelta di fare solo questo lavoro?

“Sì, e spesso. Perché il nostro non è considerato un lavoro ‘vero’ ma noi, come un chirurgo o un impiegato, lavoriamo ogni giorno. Il problema è che a teatro non c’è un riconoscimento professionale serio. Chiunque oggi può dire: ‘Sono attore’. Ma io non mi sento nemmeno attore, eppure ho studiato, ho frequentato la Scuola del Teatro Biondo sotto la direzione di Emma Dante. Ho fatto un percorso, come tanti altri colleghi seri e preparati. E invece lavorano spesso quelli che non hanno alcun tipo di formazione”.

È una questione di merito che non viene rispettata?

“Il teatro è per tutti, ma non tutti sono del teatro. Oggi c’è confusione: basta avere follower e ti mettono in scena. Ma non è una critica a chi non ha studiato, perché ci sono anche attori nati, straordinari. Il punto è che oggi chi ha studiato, chi si è formato, resta fuori. E chi non ha mai fatto un percorso, prende il posto. Allora io che faccio? Per lo stesso principio, dovrei andare a fare le operazioni a cuore aperto? Perché andare in scena, per me, è paragonabile proprio a quello: un’operazione a cuore aperto”.

La televisione e il cinema si sono interessati a lei. Ha lavorato per entrambi ma spesso per ruoli legati al suo essere siciliano. Questo per lei è una risorsa o un limite?

“Per me essere siciliano è un grande piacere. La mia terra ha una ricchezza culturale immensa, e mi rende orgoglioso che davanti a uno schermo si possa sentire il suono della nostra lingua in mondovisione. È una lingua, non un dialetto, e noi per primi dobbiamo riconoscerlo.

Ma non c’è anche il rischio dello stereotipo?

“Sì, purtroppo in Italia esiste questo rischio. C’è l’idea che se hai un certo volto puoi fare solo un tipo di ruolo. Ma chi lo decide? Perché non potrei interpretare Biagio Conte, ad esempio? Siamo contenitori, possiamo interpretare tutto: il malacarne, il buono, l’omicida. Certo, magari ho bisogno di più tempo per lavorare sulla dizione, ma lo so fare. Meglio una parola vera, anche se meno convenzionale, che una parola finta. Cerco la verità anche nel suono”.

Il siciliano, quindi, come valore culturale?

“Assolutamente. Dante stesso diceva che la poesia in Italia nasce dal siciliano. La lingua è nata in Sicilia. Non dovremmo vergognarci, ma portarla avanti, farla studiare nelle scuole. Io sono orgoglioso di interpretare ruoli legati alla nostra terra. Come quello di Cosimo Cristina, un giovane giornalista siciliano che prima di Peppino Impastato portò avanti un’inchiesta contro la mafia. È stato dimenticato da tutti, ma aveva un coraggio incredibile”.

Hai citato prima Emma Dante. Che ricordo hai di lei e di quella scuola?

“Si dicono tante cose sul suo carattere di Emma Dante, ma per quanto mi riguarda sono tutte false leggende. Lavora 12-13 ore al giorno, non ha mai regalato niente a nessuno. Ha modi forti, sì, ma quello che si dice è vero al massimo al 10%. Con me è sempre stata gentile, e ci sentiamo ancora oggi. Alcuni parlano male di lei solo perché magari non hanno ottenuto ciò che volevano. Emma è sanguigna. Magari può usare un’espressione colorita ma non lo fa con cattiveria. Vuole raggiungere quello che ha in mente, è come se dipingesse un quadro. Però nel mio percorso formativo ho avuto anche altri grandi maestri: Claudio Collovà, le sorelle Cucinotti, Consuelo Lupo, Gianfranco Perriera, Beatrice Monroy, Gigi Borruso, Vincenzo Pirrotta… È stato un percorso completo”.

Cosa le ha insegnato Emma Dante in particolare?

“Mi ha insegnato il rigore e la responsabilità che si ha nel fare teatro. Ci diceva sempre che dovevamo essere inimitabili, autentici. Il teatro non è per appagare l’ego. Bisogna avere la scena libera da ogni distrazione, curare ogni dettaglio, anche i costumi. Lei ci diceva che non avremmo fatto solo teatro, ma anche ‘il militare’ della cultura: rigore, impegno e rispetto. Mi ha formato anche a livello umano”.

Ha lavorato con lei anche dopo la scuola?

“Mi ha proposto di lavorare ma poi ho detto di no. Non per mancanza di stima, ma perché nella vita bisogna anche rompere il cordone ombelicale e camminare da soli”.