Domenico Croce racconta Hype, gli adolescenti della serie di RaiPlay visti dal regista: "Fame di vita"

QT8, periferia di Milano. Tre ragazzi e un sogno: fare musica, sopravvivere al quartiere e restare umani. Hype, la nuova serie di RaiPlay diretta da Fabio Mollo e Domenico Croce, non è solo un coming of age. È un atto di resistenza, un urlo nel silenzio, una corsa contro tutto: la criminalità, le aspettative, la paura di non farcela. Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, il regista Domenico Croce parla di questa sfida narrativa e personale, tra sguardi in macchina, colpi di scena, bianco e nero come punto di vista e colonna sonora come motore vitale. Ne è venuto fuori un racconto sincero, pieno di rispetto per i personaggi, per il quartiere e per una generazione che ha ancora il coraggio di tentare.

La serie Hype mixa musica, tensione, realismo urbano e linguaggi diversi. Qual è stata per lei e Fabio Mollo la sfida più grande come registi nel mantenere l’equilibrio?

“È la domanda che ci siamo posti all’inizio del progetto. Ma, man mano che ci avvicinavamo al primo giorno di riprese, la preoccupazione è svanita. Io e Fabio ci siamo trovati talmente bene che abbiamo condiviso appieno tutta la fase di preparazione. Anche se gli episodi erano divisi, partecipavamo entrambi alle prove con gli attori dell’altro. Abbiamo lavorato insieme per due o tre mesi in uno spazio concesso dalla Regione Lombardia, ed è stato tutto molto organico. Ricordo che, due settimane prima dell’inizio, ci siamo chiusi in una stanza e ci siamo detti: Tu come la vedi la serie?. E ci siamo trovati perfettamente allineati. Avevamo immaginato la stessa cosa. Non capita spesso”.

US REGGI SPIZZICHINO Hype, serie di RaiPlay

Era la sua prima esperienza con la serialità televisiva. Ha sentito delle difficoltà particolari nel formato?

“Il vero salto si fa quando si passa dal corto al lungo. Ma dalla lunga al seriale è un passaggio simile. Però nella serialità comanda la sceneggiatura, gli showrunner, la produzione. Hai meno autonomia rispetto a un film. Detto ciò, Hype ci ha dato grande libertà artistica, sia la produzione che Rai Fiction. Lì devi comunque sempre portare a casa le inquadrature base, quelle fondamentali, il découpage classico. Poi, se hai tempo, puoi anche sperimentare”.

Lei e Mollo parlate di regia “trasparente, quasi smaterializzata”. Cosa significa concretamente?

“Volevamo restituire una certa verità del quartiere, della vita vera di quei luoghi. Non si tratta di un documentario, certo, ma abbiamo cercato di andarci vicino. Abbiamo fatto tanti sopralluoghi, non solo a QT8 ma anche nei quartieri limitrofi. Osservavamo come vive la gente, che aria si respira. A volte ci hanno accolti, altre volte un po’ respinti. Però è stato fondamentale. Ci siamo ispirati a riferimenti come Kechiche e Shameless, che raccontano la realtà con naturalezza”.

QT8 è quasi un personaggio della serie. Che rapporto ha sviluppato con il quartiere?

“QT8 ha una storia pazzesca. Era un quartiere utopico, progettato nel Novecento per mescolare classi sociali. Villini borghesi affiancati a case popolari. Ma col tempo quest’utopia si è consumata. Oggi è un luogo con una sorta di “anestesia sociale”. È pieno di verde, ha un’identità unica. Non è come Scampia o Corviale, è un mondo a parte. Per me che venivo da Roma, è stato divertente immergermi in questa mentalità. Ci ho vissuto per più di sei mesi. La cosa che mi ha colpito di più? Il verde, la struttura diffusa, l’alternanza tra case popolari e villini”.

Nella serie Hype si alternano bianco e nero e colore. Da dove nasce questa scelta stilistica?

“Ce la siamo immaginata così fin dall’inizio, io e Fabio. Il bianco e nero è il punto di vista del quartiere, la voce narrante di Ernia. Il colore è l’esperienza vissuta dai ragazzi. All’inizio abbiamo pensato a soluzioni folli, tipo tutti gli interni a colori e gli esterni in bianco e nero. Poi ci è sembrato più sensato rappresentare con il bianco e nero lo sguardo esterno, quello del quartiere. Il resto è il vissuto, il battito interno”.

US REGGI SPIZZICHINO Il cantante Ernia in scena

Hype fonde coming of age, crime, thriller e musica. Come avete evitato i cliché di genere?

“Domanda giusta. Ce lo siamo chiesti, e un po’ ci abbiamo anche sperato. Ma l’originalità vera sta nei conflitti dei personaggi. I personaggi sono scritti con tensioni autentiche, non scontate. La musica, poi, unisce tutto: è la fame di farcela, la voglia di riscatto. Questo è l’elemento che ci ha permesso di evitare il già visto”.

Per questi ragazzi la musica è riscatto. Per lei la macchina da presa lo è?

“Probabilmente sì. Non ho avuto un’infanzia difficile come alcuni personaggi di Hype, ma la fame di avere un punto di vista da raccontare, quella c’è sempre stata. Il cinema, come la musica, fortifica la voce di chi ha qualcosa da dire”.

Ha avuto anche lei la stessa determinazione dei protagonisti?

“Sì. Le difficoltà non sono state le stesse, ma i sacrifici li ho fatti. Ho studiato tre anni ingegneria prima di buttarmi nel cinema. Convincere i genitori, cambiare strada. L’ho vissuta”.

Anna nella serie Hype è un personaggio forte ma anche fragile. Come avete lavorato con Martina Sini?

“È stata una sfida vera. Non volevamo la solita ragazza cazzuta. Gemma, una delle sceneggiatrici, ci ha aiutati molto a evitare i cliché. Ma è stato fondamentale anche il casting. Abbiamo cercato a lungo. Martina ci ha colpito per la sua originalità, il modo tutto suo di portare il personaggio. Sembrava che lo percepisse dentro”.

Il racconto si costruisce attorno a una grande assenza. Com’è stato gestire questa assenza-presenza?

“Una sfida, ma anche un’opportunità narrativa. Questo elemento ci ha permesso di dare una spinta emotiva continua ai personaggi. Ci ha aiutati a costruire momenti intimi e forti. Ma gran parte del lavoro lo ha fatto l’attore coinvolto, Lorenzo Aloi”.

Il rapporto tra Marco e Giacomo, interpretati da Gabriele Careddu e Luka Zunic, è delicato. Come lo avete diretto?

“Abbiamo scelto di trattarlo come un colpo di fulmine. Un amore adolescenziale, tenero, puro. Per quanto i personaggi siano diversi per estrazione e aspirazioni, c’è un sentimento forte. Spesso abbiamo tolto battute per lasciare spazio agli sguardi. L’intesa doveva essere emotiva, non solo scritta”.

Nicola, impersonato da Fabio Barone, è un villain carismatico. Come avete gestito questo equilibrio?

“Nicola è un narcisista, irrisolto. All’apparenza è solido, ma in realtà è tutto superficiale. Il suo fascino deriva da questa complessità. I cattivi piacciono sempre. Ma lui rappresenta il vero antagonista, il vero pericolo, anche se a tratti seducente”.

E il rapporto padre-figlio tra Carlo (Alessandro Tedeschi) e Luca?

“Rispecchia il rapporto tra il quartiere e chi ci vive. Carlo rappresenta una tradizione dura, un passato sbagliato ma radicato. C’è incomunicabilità. Carlo è anche il villain emotivo della storia. Rappresenta il blocco, l’ostacolo. Daniela (Alice Torriani, ndr), la madre di Marco, al contrario, comunica, ascolta. È più aperta.

Hype è una serie che sembra parlare direttamente alla Gen Z. Era quello il vostro target?

“Sì, in primis sì. Ma speravamo di superare quella barriera. Anche i miei genitori l’hanno vista e qualcosa ha toccato anche loro. Personaggi come Carlo o Daniela sono universali. Il sogno, la difficoltà, la lotta: sono temi transgenerazionali”.

Le canzoni originali come Gang, Buco Nero e Orecchini sono fondamentali. Quanto sono parte del racconto?

“Totalmente. Quando sono arrivati i demo dei brani, anche le sceneggiature hanno fatto un salto. I 2 Rari hanno centrato l’emozione dei personaggi. Hanno influenzato la scrittura. Non avremmo potuto girare senza quei brani. Avremmo avuto personaggi senza materia”.

C’è stata anche una volontà di “elevare” il genere musicale, quel rap/trap di cui tanto si discute?

“In parte sì. Io e Fabio non eravamo cultori del rap, quindi ci siamo documentati. Abbiamo capito la differenza con la trap, ad esempio. Il rap ha un pensiero, una cura del testo. La trap è più muscolare. Ernia, con la sua scrittura sofisticata, ci ha aiutato tantissimo a trattare il rap con rispetto”.

Uno degli episodi della serie Hype si chiude con una dedica a Stefano. Chi era?

“Stefano Malchiodi era un mio caro amico e collega. Abbiamo diretto insieme il corto che ha vinto il David di Donatello. È venuto a mancare improvvisamente a fine 2023, poco prima che partisse Hype. Era giusto dedicargli almeno un episodio. Per me, è la mia assenza-presenza”.

Se dovessi scegliere un solo frame di Hype per rappresentare la serie, quale sarebbe?

“Una scena nel secondo episodio: Anna nello studio di registrazione che scambia uno sguardo con Luca. Lo sguardo di Lorenzo Aloi in quel momento è perfetto. Potentissimo”.

Cosa spera che rimanga nello spettatore dopo aver visto Hype?

“La voglia di mettersi in gioco. Come fanno i protagonisti. Osare. Buttarsi. Provare. Anche sbagliare, ma provarci”.

Ha un legame particolare con il racconto dell’adolescenza, l’ha già raccontata nel suo primo film Vetro. Perché?

“L’adolescenza è un mistero. Passeranno i secoli e non la capiremo mai del tutto. È affascinante. Poi ho tre nipoti in quell’età, li vedo da vicino. È una fase della vita che cambia tutto, e cambia di continuo. È un caos meraviglioso”.

E com’è stato lavorare con Fabio Mollo?

“Facilissimo. Bellissimo. Fabio è un essere umano incredibile. Per me è stata una scuola. Stargli vicino è stato un altro anno di formazione. Ci siamo trovati da subito. Quattro settimane fa era al mio matrimonio: questo dice tutto”.