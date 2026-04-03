Domenico Racanati disperso nel crollo del ponte sul fiume Trigno, il dettaglio della telefonata e l'allarme

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sono ore di angoscia per i familiari di Domenico Racanati, 53enne di Bisceglie di cui non si hanno più notizie dalla mattina del 2 aprile. L’uomo era in viaggio verso Ortona e si teme che fosse sul ponte sul fiume Trigno in Molise quando è avvenuto il crollo. Le ricerche del disperso vanno avanti da ore, finora senza esito. Secondo quanto emerso, l’uomo era impegnato in una telefonata con la moglie quando la comunicazione si è interrotta all’improvviso.

Domenico Racanati disperso nel crollo del ponte sul fiume Trigno

Vigili del fuoco e forze dell’ordine lo stanno cercando da ore nella zona al confine tra Abruzzo e Molise.

Domenico Racanati, 53 anni originario di Bisceglie (BAT), risulta disperso dalle 9 del 2 aprile, quando stava viaggiando in auto verso Ortona.

ANSA

In quei minuti si è verificato il crollo del ponte sul fiume Trigno lungo la Statale Adriatica, nel territorio di Montenero di Bisaccia (Campobasso).

Una coincidenza temporale che fa temere che l’uomo si trovasse sul ponte quando questo è venuto giù.

La telefonata alla moglie

Secondo quanto reso noto dalla Procura di Larino, che ha aperto un fascicolo d’indagine sul crollo, al momento del cedimento due auto stavano attraversando il ponte.

Una è riuscito a mettersi in salvo, mentre l’altra sarebbe rimasta coinvolta nel crollo. Nonostante quel tratto di statale fosse chiuso al traffico dal giorno prima, a causa del maltempo.

A lanciare l’allarme è stata la figlia di Racanati attraverso un appello diffuso sui social. L’uomo viaggiava a bordo di una Fiat Bravo di colore champagne, targata DH870PB.

L’ultimo contatto risale a una telefonata con i familiari. Il 53enne stava parlando con la moglie quando la comunicazione si è interrotta improvvisamente.

I parenti: “Vogliamo la verità”

Secondo quanto riferito dai parenti, Domenico Racanati stava andando a Ortona per sistemare alcune pratiche relative alla sua attività di pescatore.

Sul luogo del crollo si trovano da ieri i familiari dell’uomo, tra cui il fratello e il cognato, per cercare di avere informazioni sulla sorte del 53enne.

“Vogliamo la verità“, dicono ai microfoni del Tgr Molise, Domenico era una persona “umile” e un “bravissimo ragazzo”.

Se la strada era chiusa, si chiedono, “come è possibile che qualche macchina sia passata?”.

La nota dell’Anas sul ponte chiuso al traffico

“Dalle verifiche effettuate anche attraverso l’analisi dei filmati disponibili, risulta che due veicoli hanno transitato nel tratto interdetto, violando il divieto di circolazione vigente”.

Così l’Anas in un comunicato nel quale spiega che il ponte sul fiume Trigno lungo la statale 16 era stato chiuso al traffico a partire dalle ore 19 di mercoledì 1 aprile.

La chiusura era stata disposta in via precauzionale per l’esondazione del fiume Trigno.

Anas spiega che erano stati collocati new jersey e “segnaletica di interdizione in prossimità delle rotatorie di Pettacciato (Campobasso), lato sud, e San Salvo Marina (Chieti), lato nord”, “per uno sviluppo complessivo di circa 7,2 km, con indicazione dei percorsi alternativi”.