Domenico Racanati disperso nel crollo del ponte sul fiume Trigno, trovata la targa della sua auto

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Con il passare delle ore aumentano i timori, ma non si fermano le ricerche di Domenico Racanati, il pescatore 53enne di Bisceglie disperso dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno, tra Molise e Abruzzo. Un nuovo elemento, però, potrebbe segnare la svolta: è stata ritrovata la targa della sua auto, una Fiat Bravo color champagne. Ed è ancora allerta meteo.

Si cerca il disperso Domenico Racanati

La targa dell’auto di Domenico Racanati era incastrata tra un pilone del ponte e un albero trascinato dalla corrente. La notizia l’ha data ai giornalisti la procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, giunta sul luogo del disastro.

Nella stessa area è stato individuato anche il paraurti dell’auto, ancora da recuperare a causa delle difficoltà operative legate alla piena del fiume. Ciò suggerisce che l’impatto con l’acqua è stato violento.

Come rende noto Telenorba, intanto la Procura indaga per omicidio colposo contro ignoti mentre un fascicolo per crollo colposo era già stato aperto.

Ricerche concentrate alla foce del Trigno

Le operazioni di soccorso si stanno concentrando nella zona del ritrovamento. In azione i sommozzatori dei vigili del fuoco, mentre una motovedetta della capitaneria di porto di Termoli monitora costantemente la foce del fiume Trigno.

La ricerca, come detto, è difficilissima: la corrente è forte, la visibilità ridotta e il ponte è a rischio crollo.

La ricostruzione, auto precipitata nel fiume

Secondo le ricostruzioni, al momento del crollo due veicoli stavano attraversando il ponte: uno è riuscito a salvarsi. Il conducente di quest’auto avrebbe visto un’altra vettura scomparire nella voragine apertasi improvvisamente.

L’ipotesi, suffragata dalle circostanze e dagli elementi raccolti, è che quella caduta nel fiume sia proprio l’auto guidata dal 53enne Racanati.

L’uomo era diretto a Ortona per consegnare documenti legati all’acquisto di una barca, un progetto di vita costruito dopo anni di sacrifici.

L’ultimo contatto con Domenico Racanati risale alla mattina del 2 aprile: era al telefono con la moglie quando la comunicazione si è interrotta all’improvviso. Da quel momento, nessuna notizia.

A casa, ad aspettare Domenico Racanati, ci sono una moglie sposata 22 anni fa e due figlie di 22 e 16 anni.

Emergenza maltempo

L’ondata di maltempo ha provocato allagamenti, frane e smottamenti in tutto il basso Molise, con oltre 30 strade chiuse e centinaia di persone evacuate, soprattutto nella zona industriale di Termoli. Le autorità regionali hanno già richiesto lo stato di emergenza. La stima preliminare dei danni arriverà con il sopralluogo della protezione civile.

È allerta arancione in Molise e su alcune zone di Abruzzo, Basilicata e Puglia. Ed è allerta gialla per Campania e altre zone di Abruzzo, Basilicata e Puglia