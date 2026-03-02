Domenico senza cuore per 45 minuti prima del trapianto con quello bruciato, la ricostruzione dai verbali

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sulla morte del piccolo Domenico, il bambino con il “cuore bruciato”, emergono nuove rivelazioni. Dai verbali delle chat affiorano elementi critici su tempi e gestione dell’organo. Tra gli infermieri sarebbe circolata l’informazione, poi finita agli atti, che il bimbo sia rimasto senza cuore per 45 minuti. Nei messaggi si legge anche di come l’organo, congelato, non avrebbe potuto essere impiantato. “Se riparte è un miracolo“, si legge in una chat.

45 minuti senza cuore

Dai verbali, nei quali sono confluite le chat di medici e infermieri presenti in sala operatoria durante il trapianto, emerge una ricostruzione temporale che si fa sempre più precisa, tanto da rendere noto per quanto tempo il bimbo di due anni sia rimasto senza cuore.

Qualche minuto prima delle 14:30 il contenitore con l’organo era arrivato in sala operatoria e alle 15:14, in risposta alla richiesta di aggiornamenti, dai messaggi si legge che il cuore doveva essere scongelato e per questo era stato messo nell’acqua calda.

In questo scambio si legge: “Se riparte è un miracolo”. L’infermiera, uscita dalla sala operatoria alle 14:12, chiede ancora: “Ma lo sta mettendo?”. La risposta è stata che il chirurgo stava eseguendo le anastomosi, ovvero le manovre per collegare il nuovo cuore ai vasi sanguigni del paziente. Queste, in base alle scansioni temporali, sarebbero iniziate 45 minuti dopo l’arrivo dell’organo.

L’operazione fatta “dal pazzo”

Gli infermieri si interrogano tra di loro nelle chat in merito a come stia andando l’intervento. I messaggi sono molto concitati e preoccupati. C’è chi scrive che il cuore non funziona, che è una “pietra”.

L’infermiera uscita dalla sala operatoria scrive: “Mamma mia. Se lo tengono sulla coscienza”. Poi ancora Teresa Cascione, l’infermiera, scrive alla collega: “Avete risolto? Ma lui ha fatto il pazzo?”.

Si riferisce al cardiochirurgo Guido Oppido, l’incaricato per il trapianto. Il termine “pazzo” potrebbe essere invece riferito a Oppido perché stava proseguendo con l’intervento anche a fronte di un cuore apparso congelato, quindi “bruciato”. Nei messaggi infatti si legge: “Pazzo. Che te lo dico a fare? Sì, lo sta mettendo”.

Oppido non ha voluto altri medici

Sempre all’interno dello scambio di messaggi tra infermiere, si viene a conoscenza del fatto che il primario stesse eseguendo l’intervento insieme alla dottoressa Farina. Ma, durante l’operazione, a un certo punto la dottoressa sarebbe stata allontanata dalla sala operatoria.

Sempre nei messaggi, infatti, compare la domanda se il chirurgo stesse eseguendo l’operazione da solo o con la dottoressa Farina. La risposta: “No, non ha voluto né lei né il dottor Pagano”.

Oppido, stando ai messaggi, avrebbe esclamato: “Lasciatemi solo, andatevene da qua”.