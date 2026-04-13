Dominic Frimpong ucciso a Samreboi, assalto al bus del Berekum Chelsea: calciatore ghanese colpito alla testa

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Tragedia dopo la partita. Un giovane calciatore, Dominic Frimpong, è stato ucciso in Ghana nel corso di un attacco armato al pullman della sua squadra, il Berekum Chelsea. Il team stava rientrando da una partita del massimo campionato ghanese quando è stato assalito da presunti rapinatori. Il 20enne è stato raggiunto da un colpo alla testa ed è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Il calciatore Dominic Frimpong ucciso a Samreboi in Ghana

Calcio africano in lutto per la morte di Dominic Frimpong, giocatore ghanese di 20 anni in forza al Berekum Chelsea.

Il calciatore è stato ucciso nel corso di un violento attacco armato contro il pullman della squadra.

È successo nella serata di domenica 12 aprile nei pressi di Samreboi, nella parte occidentale del Ghana.

L’assalto al bus del Berekum Chelsea

La squadra stava rientrando da una partita della Premier League ghanese contro il Samartex quando è stata presa di mira da un gruppo di uomini armati, in quello che appare essere un tentativo di rapina.

Il pullman del Berekum Chelsea, come spiega la società in una nota, è stato bloccato mentre provava a fare marcia indietro “da un gruppo di uomini a volto coperto, armati con fucili e pistole”.

I malviventi avrebbero iniziato a sparare contro l’autobus, costringendo giocatori e staff a cercare riparo nella boscaglia vicina.

Frimpong però è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa. Il 20enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Bibiani, dove è deceduto poco dopo.

Attaccante, Dominic Frimpong giocava nel Berekum Chelsea, in prestito dall’Aduana Stars. Appena pochi giorni fa aveva segnato il suo secondo gol stagionale in campionato.

Il comunicato della Federazione calcistica ghanese

La Federazione calcistica ghanese (GFA) ha espresso in un comunicato il proprio cordoglio per la morte di Frimpong: “L’incidente ha scosso profondamente l’intero mondo del calcio”.

“La GFA porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia del defunto, ai suoi compagni di squadra, allo staff tecnico, alla dirigenza e a tutti coloro che lavorano al Berekum Chelsea in questo momento estremamente difficile”.

“Questo tragico incidente – si legge nella nota – rappresenta una grave perdita non solo per il Berekum Chelsea, ma anche per il calcio ghanese nel suo complesso. Dominic era un giovane talento promettente, la cui dedizione e passione per il gioco incarnavano lo spirito del nostro campionato”.