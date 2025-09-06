Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati denunciati per truffa ai danni di un’anziana residente a Domodossola. La vittima, una donna di 80 anni, è stata raggirata da una telefonata in cui un falso operatore bancario le ha sottratto quasi 3000 euro. L’episodio è stato scoperto nei giorni scorsi e i responsabili, residenti in Campania e Puglia, sono stati identificati e denunciati dalla Polizia di Frontiera. L’indagine è stata condotta per prevenire ulteriori reati simili e sensibilizzare la cittadinanza.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Settore Polizia di Frontiera di Domodossola ha recentemente portato a termine un’importante attività investigativa che ha permesso di individuare e denunciare due uomini per truffa ai danni di una cittadina locale.

Il modus operandi dei truffatori

L’indagine ha preso avvio dopo che una donna di 80 anni, residente a Domodossola, ha ricevuto una telefonata sospetta. Dall’altra parte della cornetta, un uomo si è presentato come operatore bancario, sostenendo di dover bloccare alcuni pagamenti esteri che risultavano essere stati disposti dal conto corrente della vittima. Con questa scusa, il truffatore ha convinto la donna a digitare un codice, apparentemente necessario per la sicurezza del conto.

Ingannata dalla credibilità del falso operatore, l’anziana ha eseguito due transazioni per un importo complessivo di quasi 3000 euro. Solo successivamente la donna si è resa conto di essere stata vittima di un raggiro e ha deciso di rivolgersi alle autorità.

La denuncia e le indagini

La donna, dopo aver compreso la natura della truffa, si è recata presso l’Ufficio della Polizia di Stato di Domodossola per sporgere denuncia. Gli agenti, grazie a un’attenta analisi delle movimentazioni bancarie, sono riusciti a risalire agli intestatari dei conti correnti su cui erano stati trasferiti i fondi sottratti.

L’attività investigativa ha permesso di identificare due soggetti di circa 50 anni, entrambi residenti fuori provincia, rispettivamente in Campania e Puglia. I due uomini, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati a reati contro il patrimonio, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Verbania per truffa in concorso.

Il profilo dei responsabili

I presunti autori della truffa sono risultati essere due uomini di circa 50 anni, residenti rispettivamente in Campania e Puglia. Entrambi avevano già collezionato precedenti per reati contro il patrimonio, confermando un modus operandi consolidato e una certa esperienza nel settore delle truffe ai danni di persone vulnerabili.

La loro individuazione è stata resa possibile grazie all’incrocio dei dati bancari e alle indagini condotte dagli agenti del Settore Polizia di Frontiera di Domodossola, che hanno agito con tempestività e professionalità.

Consigli utili per evitare le truffe

La Polizia di Stato suggerisce alcune semplici regole per difendersi dalle truffe telefoniche e informatiche. In primo luogo, è fondamentale non fornire mai dati personali o bancari a sconosciuti che si presentano come operatori di istituti di credito o enti pubblici. In caso di richieste sospette, è sempre consigliabile interrompere la conversazione e contattare direttamente la propria banca o le forze dell’ordine.

Inoltre, è importante diffidare da chiunque chieda di effettuare operazioni bancarie non richieste o di digitare codici inviati tramite SMS o email. La prudenza e la tempestività nella segnalazione di episodi sospetti possono fare la differenza e contribuire a prevenire ulteriori reati.

Il fenomeno delle truffe agli anziani

Negli ultimi anni, le truffe ai danni degli anziani sono diventate una vera e propria emergenza sociale. I truffatori sfruttano la vulnerabilità e la buona fede delle persone più fragili, utilizzando tecniche sempre più sofisticate e convincenti. Le forze dell’ordine, come nel caso di Domodossola, sono costantemente impegnate a contrastare questo fenomeno attraverso campagne di sensibilizzazione e interventi mirati.

IPA