È di due uomini coinvolti e tre ferite il bilancio di una violenta aggressione avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì presso la stazione ferroviaria di Domodossola. Un autotrasportatore di nazionalità marocchina ha colpito con un coltello da cucina un collega italiano, entrambi quarantenni, al culmine di una lite scoppiata per motivi ancora da chiarire.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato mentre i due uomini, entrambi autotrasportatori, si trovavano a bordo di un treno cargo BLS diretto a Friburgo. Il convoglio era fermo in stazione e i due stavano condividendo la stessa cuccetta per la durata del viaggio. La situazione è degenerata improvvisamente, sfociando in una colluttazione che ha avuto un epilogo drammatico.

L’intervento delle forze dell’ordine e i soccorsi

L’allarme è stato lanciato da un terzo passeggero, che ha sentito le urla della vittima e ha prontamente chiamato il 112. La Sala Operativa della Polizia di Stato di Domodossola ha immediatamente disposto l’invio di personale della Polizia Ferroviaria e del Settore Polizia di Frontiera. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato la vittima ancora sanguinante e sono riusciti a bloccare l’aggressore, che aveva tentato di disfarsi dell’arma gettandola tra i binari. Il coltello, ancora sporco di sangue, è stato recuperato dagli operatori.

Le condizioni della vittima e le indagini in corso

I sanitari, intervenuti tempestivamente, hanno prestato le prime cure a entrambi gli uomini. Alla vittima sono state riscontrate tre ferite da taglio, di cui due al torace e una all’addome. I medici hanno emesso una prognosi di 20 giorni per la guarigione. Le cause della lite che ha portato all’aggressione restano ancora da accertare e sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

L’identità dei protagonisti e i precedenti dell’aggressore

Dai primi accertamenti è emerso che l’aggressore, un cittadino marocchino di 40 anni, risulta regolarmente presente sul territorio nazionale. Gli archivi delle forze dell’ordine hanno evidenziato che l’uomo ha già precedenti per reati contro la persona. La vittima, anch’essa di 40 anni, è un autotrasportatore italiano originario della Campania.

Le conseguenze penali e la denuncia

L’uomo responsabile dell’accoltellamento è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate dall’uso di un’arma bianca. La Polizia di Stato ha sottolineato la rapidità dell’intervento, che ha permesso di evitare conseguenze ancora più gravi e di assicurare l’aggressore alla giustizia.

Il contesto: la sicurezza nelle stazioni ferroviarie

L’episodio ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza nelle stazioni ferroviarie, in particolare nei punti di transito internazionale come Domodossola. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra Polizia Ferroviaria e Polizia di Frontiera per garantire la sicurezza dei viaggiatori e la tempestività negli interventi in situazioni di emergenza.

