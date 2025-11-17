Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un cittadino straniero nei pressi della stazione internazionale di Domodossola per un ordine di carcerazione legato a una rapina aggravata. L’uomo, originario del Gambia, dovrà scontare 5 anni di reclusione. L’arresto è stato eseguito dagli agenti della Polizia di Frontiera durante un controllo di routine.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella serata di ieri, quando gli agenti del Settore Polizia di Frontiera di Domodossola hanno notato un uomo che tentava di evitare il controllo nei pressi della stazione internazionale.

L’intervento degli agenti

Durante l’ordinaria attività di controllo del territorio, gli operatori hanno individuato il cittadino straniero che, alla loro vista, ha cercato di eludere la sorveglianza passando inosservato. Questo comportamento ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di fermarlo per un controllo più approfondito.

L’identificazione e l’arresto

L’uomo, privo di documenti, è stato accompagnato presso gli uffici di polizia per essere identificato tramite fotosegnalamento. Successivamente, la consultazione della Banca Dati Interforze ha permesso di scoprire che a suo carico pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Le accuse e la pena

L’uomo, nato in Gambia nel 1998, è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Verbania. Dovrà scontare 5 anni di reclusione per il reato di rapina aggravata con l’uso di armi.

Il trasferimento a Verbania

Dopo le procedure di identificazione e l’arresto, il cittadino gambiano è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Verbania, dove sconterà la pena prevista dall’ordine di carcerazione.

IPA