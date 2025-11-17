Domodossola, scappa al controllo in stazione: bloccato e arrestato, deve scontare 5 anni di carcere per rapina
È stato arrestato un cittadino straniero nei pressi della stazione internazionale di Domodossola per un ordine di carcerazione legato a una rapina aggravata. L’uomo, originario del Gambia, dovrà scontare 5 anni di reclusione. L’arresto è stato eseguito dagli agenti della Polizia di Frontiera durante un controllo di routine.
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella serata di ieri, quando gli agenti del Settore Polizia di Frontiera di Domodossola hanno notato un uomo che tentava di evitare il controllo nei pressi della stazione internazionale.
Durante l’ordinaria attività di controllo del territorio, gli operatori hanno individuato il cittadino straniero che, alla loro vista, ha cercato di eludere la sorveglianza passando inosservato. Questo comportamento ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di fermarlo per un controllo più approfondito.
L’uomo, privo di documenti, è stato accompagnato presso gli uffici di polizia per essere identificato tramite fotosegnalamento. Successivamente, la consultazione della Banca Dati Interforze ha permesso di scoprire che a suo carico pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
L’uomo, nato in Gambia nel 1998, è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Verbania. Dovrà scontare 5 anni di reclusione per il reato di rapina aggravata con l’uso di armi.
Dopo le procedure di identificazione e l’arresto, il cittadino gambiano è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Verbania, dove sconterà la pena prevista dall’ordine di carcerazione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.