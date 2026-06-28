Don Francesco Andreoli e Alberto Fioretto morti nell'incidente in auto, dolore di Buffon: "Beffa del destino"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Del grave incidente avvenuto sulla superstrada Pedemontana Veneta c’è il racconto del camionista. Era a bordo del veicolo quando ha sentito come una buca, ma in realtà era l’auto del giovane sacerdote che, insieme a un animatore di 16 anni, si stava dirigendo in gita a Gardaland. L’autista si è fermato e si è accertato che i due stessero bene, ma non hanno fatto in tempo a segnalare la presenza dell’auto ferma nella galleria a Malo che è sopraggiunta l’Audi. Anche Gigi Buffon ha ricordato don Francesco Andreoli.

Il racconto del camionista

Drammatico racconto quello del camionista coinvolto nell’incidente nella galleria a Malo. “Avrei voluto farli uscire in qualche modo da quell’auto, ma le macchine sfrecciavano veloci”, racconta Marco Turbian. Lo scorso giovedì ha vissuto in prima persona l’incidente lungo la superstrada Pedemontana.

Credeva di aver preso una buca, ma si è accorto che un’auto aveva colpito lo spigolo sinistro del suo camion. Aveva sbandato leggermente e si era fermata nella corsia centrale della superstrada. Si è fermato per accertarsi che stessero bene e alla guida c’era don Francesco. Gli ha fatto il segno dell’ok con la mano, ma non sono scesi, almeno non in tempo.

Il camionista ricorda di aver pensato di telefonare a un suo collega in arrivo e di farlo mettere di traverso per rallentare il traffico e bloccare l’ingresso alla galleria. Il tempo necessario, racconta, per far spostare l’auto dalla situazione di pericolo.

Il dramma con l’Audi

Un’intenzione non portata a termine per via delle tempistiche. Purtroppo proprio in quel momento, quando il camionista si era allontanato per andare a

prendere il telefono, un’Audi è sopraggiunta e ha preso in pieno l’auto con a bordo don Francesco e il giovane che lo accompagnava.

L’uomo sceso dall’Audi, un padre di famiglia, si è accertato delle condizioni di chi era a bordo. Rivolto proprio all’autista del camion, ha detto che erano tutti morti.

È stato il camionista a raccontare quanto accaduto sul proprio profilo social, chiedendo di non prendersela né con il sacerdote, né con il conducente dell’Audi. “È stato un maledetto incidente“, ha detto. Ma soprattutto non è stato fatto nulla di azzardato, sottolinea. Non si sente infatti di accusare nessuno, neanche l’uomo che è piombato addosso all’auto ferma sulla corsia centrale.

Il ricordo di Gigi Buffon

L’incidente costato la vita a don Francesco Andreoli e al giovane Alberto Fioretto ha colpito anche il campione Gigi Buffon. L’ex portiere aveva incontrato don Francesco pochi giorni prima. Era entrato nelle attività dell’oratorio e aveva condiviso con lui momenti felici.

“Sembra una beffa del destino essere stato vicino a una persona solo poche ore prima, poco tempo, ma sufficiente per comprendere la consistenza, l’energia, l’altruismo, l’umanità”, dichiara.

L’incontro con don Francesco è avvenuto martedì scorso, a Schio. “Dopo essere stati con i ragazzi mi sono fermato un po’ con lui e gli ho proprio detto ‘le istituzioni a uno come te dovrebbero dare come minimo 10.000 euro al mese per quello che fai, per le vite che salvi, per il bene che costruisci'”.