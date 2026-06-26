Don Francesco Andreoli e un 16enne morti nell'incidente in galleria a Malo, andavano a una gita a Gardaland

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È di due morti e un ferito il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto giovedì 25 giugno sulla superstrada Pedemontana Veneta, all’altezza della galleria di Malo (Vicenza).

Le vittime sono un giovane sacerdote, don Francesco Andreoli, 36 anni, e un animatore di 16 anni: entrambi stavano accompagnando un gruppo di ragazzi del Grest di Schio in una gita a Gardaland.

Incidente in galleria a Malo

Il grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di giovedì 25 giugno lungo la superstrada Pedemontana Veneta all’altezza di Malo, in provincia di Vicenza.

Lo schianto poco dopo le 9 all’interno di una galleria, coinvolte due auto e un camion. Lo riferisce Ansa.

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Secondo la ricostruzione riportata dal Giornale di Vicenza, un’auto ferma sulla carreggiata dopo aver tamponato leggermente un camion è stata centrata da un’altra vettura.

Un impatto violentissimo, che non ha lasciato scampo alle due persone a bordo della prima auto.

Ferito e portato all’ospedale il conducente dell’altra macchina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale.

Morti don Francesco Andreoli e un 16enne

Nell’incidente sono morti un sacerdote di 36 anni, don Francesco Andreoli, e un ragazzo di 16 anni, entrambi residenti a Schio (Vicenza).

I due stavano accompagnando in una gita a Gardaland un gruppo di ragazzi del centro estivo parrocchiale di Schio.

Viaggiavano a bordo di un’auto che precedeva il pullman con i ragazzi quando c’è stato l’incidente: prima il tamponamento e poi lo schianto con l’altra vettura.

Un dramma che ha colpito l’intera comunità di Schio, scossa dalla perdita del prete e del giovane animatore.

Chi era don Francesco Andreoli

Originario di Verona, ordinato sacerdote nel 2018, don Francesco Andreoli era attivo da diversi anni all’Istituto salesiano di Schio.

Il Giornale di Vicenza lo descrive come un sacerdote sempre attento alla comunità, all’educazione e al rapporto con i giovani.

Fin da quando era animatore ed educatore nella parrocchia veronese di Borgo Santa Croce, dove è cresciuto.

Per via della sua attitudine, a Schio era diventato responsabile dell’oratorio locale. Lo scorso dicembre era stato tra i rappresentanti della comunità salesiana che avevano ricevuto il Premio Città di Schio per il lavoro educativo svolto con i giovani.

Luca Zaia: “Due vite dedicate agli altri”

“Una notizia che ci spezza il cuore”. Così l’ex presidente del Veneto Luca Zaia commenta su Facebook la scomparsa di don Francesco Andreoli e del 16enne animatore.

“Due vite dedicate agli altri, all’educazione, alla crescita dei giovani e alla comunità si sono interrotte troppo presto”.

“Ci stringiamo in un abbraccio commosso alle famiglie, ai ragazzi del Grest, alla comunità parrocchiale di Schio e a tutti coloro che li hanno amati”, conclude.