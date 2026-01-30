Don Lemon ex giornalista Cnn arrestato in Minnesota nelle proteste contro l'ICE, la Casa Bianca lo sbeffeggia

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

L’ex giornalista della Cnn Don Lemon è stato arrestato dagli agenti federali in relazione a una protesta anti-ICE tenutasi nella chiesa di Cities Church a St. Paul, in Minnesota. L’ex conduttore è stato arrestato in hotel a Beverly Hills mentre si trovava a Los Angeles per seguire i Grammy Awards. Oltre a lui sono finiti in manette anche Georgia Fort, giornalista indipendente, e Trahern Jeen Crews e Jamael Lydell Lundy, tutti accusati di aver messo in atto un “attacco coordinato” al luogo di culto, dove un pastore è anche funzionario dell’immigrazione.

Don Lemon arrestato per le proteste con l’ICE

Lemon, ex conduttore della Cnn e oggi giornalista indipendente con un proprio canale YouTube, è stato arrestato per aver preso parte a una protesta in Minnesota contro l’ICE

A dire il vero l’ex anchorman si trovava presso la Cities Church a St. Paul mentre stava trasmettendo con Georgia Fort in diretta streaming, con decine di manifestanti arrivati sul luogo che hanno interrotto una funzione religiosa e dando origine a scontri tesi.

Lemon, licenziato dalla Cnn nel 2023, ha dichiarato di non avere alcuna affiliazione con il gruppo partecipante alla protesta e di essere entrato nella chiesa esclusivamente in qualità di giornalista

A confermare l’arresto di Lemon anche la procuratrice generale degli Stati Uniti Pam Bondi, che sui suoi social ha accusato Lemon e gli altri tre arrestati di aver messo in atto un “attacco coordinato” al funzionario locale dell’Ufficio Immigrazione e Dogana degli Stati Uniti.

La Casa Bianca sbeffeggia Lemon

L’arresto di Lemon ha fatto parecchio rumore negli Usa. E la Casa Bianca ha voluto cavalcare il trend sbeffeggiando addirittura il giornalista.

Sui profili social, infatti, campeggia la foto in bianco e nero dell’ex conduttore, con un messaggio che sa chiaramente di sfottò con “when life gives you lemons…” ovvero “quando la vita ti dà limoni”, giocando sul cognome dell’ex Cnn.

In manette anche la giornalista Georgia Fort

Arrestata anche la giornalista indipendente Georgia Fort, che si è consegnata agli agenti federali in mattinata.

Prima di recarsi dagli agenti federali ha registrato una diretta Facebook in cui ha accusato per il suo arresto che “deriva dal fatto che ho filmato una protesta in qualità di rappresentante dei media”.

Fort, quindi, ha alzato la voce denunciando la violazione del Primo Emendamento. Stessa cosa aveva fatto anche Abbe Lowell, legale di Lemon che aveva sottolineato: “Il Primo Emendamento esiste per proteggere i giornalisti, il cui ruolo è fare luce sulla verità e chiedere conto a chi detiene il potere. Don combatterà queste accuse con forza e fino in fondo in tribunale”.