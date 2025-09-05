Don Leonardo Maria Pompei sospeso dal vescovo a Sermoneta, aveva organizzato un incontro con i fedeli sul web

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Don Leonardo Maria Pompei è stato sospeso dal ruolo di parroco. La decisione è stata presa da Mariano Crociata, il vescovo di Latina, Terracina, Sezze e Priverno, dopo che il reverendo sacerdote della parrocchia di S. Maria Assunta in Cielo a Sermoneta ha organizzato un incontro con i fedeli che lo seguono su YouTube. A Pompei è addirittura stato chiesto di non presentarsi in pubblico come sacerdote.

Don Leonardo Maria Pompei sospeso, la decisione del vescovo

Il vescovo, nelle scorse ore, ha firmato il decreto di sospensione del reverendo, al quale “viene concessa la dispensa dall’obbligo di portare l’abito ecclesiastico” e a cui viene persino chiesto di “non presentarsi pubblicamente come sacerdote“.

Due giorni fa Crociata aveva raccomandato al sacerdote di mettere fine a ogni iniziativa sui social media. Don Leonardo Maria Pompei, però, non ha seguito il precetto e ha comunque organizzato un incontro in rete aperto ai fedeli, invitati a connettersi per seguire un suo evento su You Tube.

ANSA

Il vescovo, vedendo che il parroco non ha ascoltato quanto da lui raccomandato, ha scelto di sospendere lo stesso Pompei dal ministero presbiterale.

Scontro tra il parroco e il vescovo

Come riferisce La Repubblica, prima della decisione, c’è stato un periodo di confronto tra Crociata e don Pompei.

Quest’ultimo, nei giorni scorsi, avrebbe poi fatto sapere, attraverso un documento scritto, di avere intenzione “dimettersi da parroco”, rimarcando “di non sentirsi più in comunione con il vescovo diocesano e con la gerarchia della chiesa“.

Il sacerdote ha inoltre aggiunto di “non intendere più celebrare la messa secondo la liturgia del Concilio Vaticano II“, discorso che ha anche approfondito nel corso del suo intervento sui social.

Nominato il sostituto del sacerdote sospeso

Crociata, dopo l’allontanamento di don Pompei, ha nominato il sostituto di quest’ultimo, vale a dire don Giovanni Castagnoli, al quale è stato dato il compito di occuparsi della parrocchia di S. Maria Assunta in Cielo a Sermoneta.

Nel frattempo, la diocesi pontina ha fatto sapere che ciò che ha dichiarato su You Tube don Pompei verrà esaminato dal “Dicastero per la Dottrina della Fede, competente per materia”, a cui spetterà valutare “le implicazioni con le relative ed eventuali decisioni in merito”.