Don Maurizio Patriciello sul proiettile a Caivano durante la messa, "un gesto doloroso davanti ai bambini"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un gesto “forte e per me anche doloroso”. Con queste parole Don Maurizio Patriciello ha commentato il gesto di un uomo che gli ha consegnato un proiettile in un foglio di carta durante la messa nella parrocchia di San Pietro Apostolo nel Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli. “Bisogna capire chi lo ha mandato e perché”, ha aggiunto il parroco.

Il proiettile durante la messa

Secondo Don Patriciello si è trattato “di un gesto forte e per me anche doloroso perché la messa delle 10 è la messa dei bambini che per me sono un sacramento”.

Don Maurizio Patriciello ha commentato ai microfono della Rai quello che è accaduto nella sua parrocchia.

Pina Castiello, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha reso nota la vicenda, ha definito l’episodio “raccapricciante e vergognoso”.

Arrestato un 75enne

Per il proiettile consegnato nella parrocchia di San Paolo Apostolo, i carabinieri della Compagnia di Caivano e del Nucleo Investigativo di Castello Di Cisterna hanno arrestato Vittorio De Luca, 75 anni.

L’uomo dovrà rispondere di atti persecutori aggravati dal metodo mafioso ai danni di don Patriciello.

“Che questo avvenisse durante questa messa, davanti ai bambini, mentre veniva a fare la comunione, questo non me lo aspettavo proprio”, ha commentato il sacerdote.

“Mi ci hanno mandato”, avrebbe affermato l’uomo arrestato. “Bisogna capire chi lo ha mandato e perché”, ha spiegato don Patriciello.

La solidarietà di Mattarella, Meloni e Salvini

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha subito espresso a don Maurizio Patriciello vicinanza e solidarietà dopo il grave gesto intimidatorio di cui è stato vittima.

Quanto accaduto è stato definito “inaccettabile” anche dalla premier Giorgia Meloni. “Un gesto vigliacco e criminale, compiuto nel luogo e nel momento più sacro, che non intimidirà chi, come don Patriciello, rappresenta coraggio e dedizione a favore della comunità e della legalità”, ha detto.

“Al fianco di don Patriciello e di tutti coloro che non si piegano alla criminalità. Lo Stato è con voi, e non faremo mai un passo indietro”, ha scritto sui social la presidente del Consiglio.

Il vicepremier Matteo Salvini ha parlato di un “gesto gravissimo, una minaccia inaccettabile”. Il ministro dei Trasporti ha espresso “solidarietà e vicinanza a don Patriciello. La malavita non riuscirà a far tacere chi difende legalità e giustizia. Paura? Mai”, ha concluso Salvini.