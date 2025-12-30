Don Rodrigo Gaviria accoltellato a Modena, colpito alla schiena e alla gola: caccia all'aggressore del prete

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Don Rodrigo Grajales Gaviria è grave, ma fortunatamente non è in pericolo di vita: il prete colombiano di 45 anni, già missionario, che espleta il sacerdozio a Modena, è stato accoltellato alle spalle da un giovane aggressore che è riuscito a far perdere le sue tracce. Sono stati alcuni passanti ad assistere all’attacco e a chiamare i soccorsi, mentre l’uomo agonizzava in una pozza di sangue. L’ecclesiastico è stato portato in ospedale in codice rosso ed è stato salvato grazie a un delicato intervento chirurgico. Si indaga per tentato omicidio.

Don Rodrigo Gaviria aggredito a Modena

L’aggressione è avvenuta attorno alle 10:30 della mattina di martedì 30 dicembre, mentre don Rodrigo stava camminando in via Castelmaraldo, nel centro storico di Modena, impegnato in alcune commissioni da compiere prima di partire per l’estero.

Come riporta il Corriere della Sera, secondo alcuni testimoni un giovane uomo avrebbe avvicinato il sacerdote alle spalle e avrebbe cominciato a pugnalarlo, per poi scappare.

Il taglio più pericoloso è stato quello che ha raggiunto il collo: solo pochi millimetri in più, e don Rodrigo sarebbe morto dissanguato.

Un prete conosciuto a Modena

Don Rodrigo Gaviria, vice parroco della parrocchia di San Giovanni Evangelista, è un punto di riferimento per il quartiere. Fra i fedeli e i cittadini c’è sgomento.

Il Resto del Carlino riporta le reazioni di alcune parrocchiane: “Non è giusto, è un uomo buono, chi può avere fatto questo?”, si è domandata una donna. E un’altra: “Lui è un uomo di cuore al servizio del popolo. Una cosa inspiegabile”.

In quella zona non ci sono telecamere, particolare che sta complicando le indagini. Secondo la ricostruzione, il sacerdote sarebbe stato colpito prima alle spalle e poi al collo. Fortunatamente, i fendenti non hanno leso organi o vasi sanguigni vitali.

Si indaga sul movente

Il movente rimane sconosciuto. Nessuna pista viene esclusa, dal gesto di un pazzo all’attentato dettato da fanatismo religioso. Oppure, ancora, non si esclude la ritorsione per dissapori pregressi.

La reazione del sindaco di Modena

Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha parlato di “un gravissimo fatto, accaduto in pieno giorno in una zona non certo isolata”.

Il primo cittadino chiede che “venga fatta piena luce”. A don Rodrigo, aggiunge Mezzetti “la massima solidarietà” e l’augurio che “si rimetta presto in forze. È un sollievo sapere che non si troverebbe in pericolo di vita”.

Poi “un pensiero di vicinanza ai parrocchiani di San Giovanni Evangelista, don Rodrigo è un sacerdote conosciuto e un riferimento per i modenesi di origine sud americana”.