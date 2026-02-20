Donald Trump a caccia di alieni,documenti del Pentagono declassificati dopo le frasi di Obama sull'Area 51

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il presidente americano Donald Trump ha deciso di declassificare tutti i documenti sulla ricerca di vita aliena conservati negli archivi del Pentagono e di altre agenzie federali e ha dato ordine di pubblicare i file del Governo relativi alla vita degli alieni extraterrestri. La decisione è arrivata come risposta alle frasi pronunciate da Barack Obama sull’argomento, quest’ultimo accusato dal tycoon di aver rivelato informazioni classificate.

Trump declassifica file sulla vita aliena

Su Truth, Donald Trump ha comunicato di voler declassificare i documenti sulla ricerca di vita aliena “sulla base dell’incredibile interesse emerso”, forse facendo riferimento alle dichiarazioni di Barack Obama.

Il presidente americano ha dato ordine al segretario della Guerra Pete Hegseth e ad altri funzionari dell’Amministrazione di “individuare e pubblicare i file del Governo relativi alla vita aliena ed extraterrestre, fenomeni aerei non identificati (Uap) e oggetti volanti non identificati (Ufo)”.

ANSA

Riguardo all’esistenza di forme di vita in altre parti del Cosmo, il tycoon non si è sbilanciato affermando di non avere “un’opinione in merito”.

L’Associated Press riporta invece che la nuora di Trump, Lara, qualche giorno fa “ha dichiarato in un podcast che il presidente aveva pronto un discorso sugli alieni che avrebbe pronunciato al momento giusto”.

Come si legge su La Repubblica, Giuseppe Stilo, membro del Cicap, ha detto che “se si seguono le chat degli ‘ufomani’ americani, si scopre che negli Stati Uniti da mesi sta montando l’attesa per una presunta dichiarazione rivelatrice del Presidente sugli extraterrestri”.

“È probabile che in Trump, molto sensibile agli umori della sua base elettorale, questa aspettativa abbia fatto cortocircuito con le dichiarazioni di Obama. E che tutto ciò lo abbia indotto all’annuncio di queste ore”, ha aggiunto.

I file del Pentagono

Il Pentagono si è occupato seriamente del tema degli alieni intorno agli anni ’50 e ’60 e il materiale della Us Airforce relativo agli anni 1947-1969 è già pubblico online ma non vi si trovò nulla.

Nel 2017 un gruppo di ex funzionari del Pentagono e del governo aveva fatto arrivare ai media Usa video della Marina Militare che mostravano oggetti non identificati. Nel maggio 2022 il Congresso giunse alla conclusione che gli oggetti in questione erano probabilmente droni.

Secondo Stilo, “il nuovo processo di declassificazione sarà molto lungo e complesso sia per la quantità di documenti da analizzare, sia perché occorre comunque proteggere informazioni sensibili per la sicurezza degli Stati Uniti”.

Cosa ha detto Barack Obama sugli alieni

Tornando alle recenti dichiarazioni di Barack Obama, l’ex presidente Usa, in un’intervista in cui gli è stato chiesto se credesse alla presenza degli extraterrestri, ha risposto: “Sono reali, ma non li mai ho visti”.

Poi ha precisato che “non sono tenuti nell’Area 51. Non esiste una struttura sotterranea, a meno che non ci sia questa enorme cospirazione e l’abbiano nascosta al presidente degli Stati Uniti”.

Nonostante la natura scherzosa della risposta, si sono iniziate a diffondere teorie cospirazioniste tanto che Obama è stato costretto a precisare il suo pensiero sui social.

L’ex inquilino della Casa Bianca ha detto di non avere prove “che gli alieni abbiano preso contatto con noi, ma statisticamente l’Universo è così vasto che ci sono buone probabilità che ci sia vita là fuori”.