Donald Trump a Davos insulta i migrati somali del Minnesota, "chi pensava che avessero un QI maggiore?"

Dal palco di Davos, Donald Trump torna ad attaccare i migranti somali del Minnesota. Il presidente degli Stati Uniti lancia frecciatine e arriva a domandare: “Chi pensava che avessero un QI maggiore?”. Non è la prima volta che attacca la Somalia, definendola una non-nazione perché non c’è “nulla”. Prosegue così lo show egoriferito di Trump, tra attacchi all’Europa, minacce di dazi e insulti ad altre nazionalità.

Insulti ai migranti somali

Trump ce l’ha particolarmente con la Somalia e nel 2026 ripete lo spettacolo di insulti alla nazione. Così, dal podio di Davos, attacca la Somalia e i somali, definendoli in diversi modi.

Ha quindi raccontato che la situazione in Minnesota (dove l’ICE ha scatenato il panico nelle strade conducendo arresti di massa) dimostrerebbe, a suo dire, che l’Occidente non può importare in massa culture straniere che non sono riuscite a costruire una società di successo nei loro Paesi d’origine.

Aggiunge: “Noi abbiamo i somali che vengono dalla Somalia, che non è neanche una nazione, non c’è nulla”. Ha quindi definito i somali come persone con un quoziente intellettivo basso e “pirati”. Secondo i dati, dice Trump, sarebbe emerso che i somali hanno un quoziente intellettivo più alto. Ride e dichiara che lui aveva sempre pensato fosse basso. “Come hanno fatto ad andare in Minnesota, rubare tutti quei soldi?”, dice riferendosi all’inchiesta sulle frodi. Il Trump-show a Davos prosegue, tra minacce di dazi e prese in giro a Emmanuel Macron per i suoi occhiali da sole.

Ancora un attacco razzista

Non è la prima volta che Donald Trump si rivolge in maniera razzista ai migranti somali. Lo scorso dicembre li aveva definiti “spazzatura”. Con questo termine si era riferito alla comunità somalo-americana, dichiarando: “Il nostro Paese andrà nella direzione sbagliata se continuiamo ad accogliere spazzatura“.

Ma il suo attacco alla Somalia e ai somali non finisce qui e, rivolgendosi alla deputata di origini somale Ilhan Omar, aveva detto: “Lei è spazzatura. I suoi amici sono spazzatura. Queste non sono persone che lavorano. Non sono persone che dicono costruiamo questo Paese, sono persone che non fanno altro che lamentarsi”.

Un attacco che arriva insieme al rastrellamento da parte degli agenti ICE contro i migranti di origine somala, e non solo, negli Stati Uniti. Su circa 80.000 persone di origine somala, la maggior parte sono ormai cittadini statunitensi o risiedono legalmente negli Stati Uniti. Eppure Trump ha schierato nel corso del 2025 centinaia di agenti, predisponendo delle vere e proprie “squadre d’assalto”, dopo aver già minacciato di revocare lo status di protezione per i somali in Minnesota.

Perché Trump attacca i migranti somali?

C’è del razzismo, ma Trump fa leva sulla propria narrazione a partire da un’inchiesta della magistratura che avrebbe svelato casi di frode ai danni dello Stato, perpetrati per anni proprio da alcuni somali. Questi avrebbero ottenuto, secondo le indagini, diversi vantaggi come assistenza medica, rimborsi per i pasti, alloggi e servizi per l’autismo senza averne i requisiti.

Questo caso, che rappresenta comunque un reato oggetto di indagine, è stato amplificato dalla stampa di destra, spingendo parte della popolazione del Minnesota a credere che i propri soldi finiscano nelle mani di migranti somali che, a loro volta, starebbero finanziando organizzazioni terroristiche del Corno d’Africa. Un’ipotesi che resta tale e sulla quale il segretario al Tesoro ha dichiarato di voler indagare.

Il sindaco di Minneapolis, rieletto nel suo terzo mandato sconfiggendo proprio un senatore musulmano e figlio di migranti somali, ha invece dichiarato: “Vi vogliamo bene e siamo al vostro fianco”.