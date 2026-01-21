Donald Trump a Davos schernisce Macron sugli occhiali da sole, poi lo minaccia coi dazi: "Voleva fare il duro"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Prosegue a Davos il botta e risposta tra Donald Trump ed Emmanuel Macron. Dopo l’intervento del francese – con tanto di occhiali da sole diventati virali – che aveva tacciato il tycoon di bullismo, l’americano ha schernito il leader di Parigi per le lenti (“Voleva fare il duro”, ha detto) e poi lo ha minacciato con nuovi dazi.

Donald Trump contro Emmanuel Macron

Intervento fiume di Donald Trump a Davos, in Svizzera, dov’è in corso il World Economic Forum. Tra i tanti temi trattati, nel suo mirino è finito Emmanuel Macron reduce da un duro attacco nei confronti del presidente degli Stati Uniti.

Con tono prima scherzoso e poi molto duro, il tycoon si è fatto beffe degli occhiali da sole che il presidente francese ha indossato (per motivi di salute) e poi ha proseguito con la sua linea aggressiva sul fronte dei dazi, minacciando la Francia di ulteriori rialzi.

Cosa succede a Davos

È stata una conferenza stampa a briglie sciolte quella di cui Donald Trump è stato protagonista a Davos. Il programma prevedeva un intervento di 45 minuti ma il presidente americano ha parlato per un’ora e 12 minuti, trattando temi disparati, alla sua maniera. Primo fra tutti, ha attaccato Macron già criticato dallo stesso Trump per essersi sfilato dal consiglio di pace per Gaza.

Dopo l’annuncio di tariffe Usa del 200% su vino e champagne francesi, il capo dell’Eliseo aveva infatti accusato il Potus di “bullismo“, di “volere un’Europa vassalla“, di avere “ambizioni imperiali” e di “calpestare il diritto internazionale, usando l’inaccettabile leva dei dazi contro la sovranità”.

Puntuale la replica di Trump che, partendo dagli occhiali che Macron indossava mentre parlava di lui, ha risposto per le rime. Nel suo lungo discorso ha anche insultato migranti e altre nazioni, come la Somalia.

La minaccia dei dazi

“Ho chiamato Emmanuel Macron. Ho ascoltato il suo bellissimo discorso di ieri con gli occhiali da sole. L’ho visto con quei bellissimi occhiali. Che sta succedendo, che diavolo è successo?”, ha detto Trump definendo “assertivi” i toni di Macron, con fare sarcastico. “Ha cercato di fare il duro. Probabilmente è anche lui in questa stanza, e, strano a dirsi, mi piace”, ha continuato.

Poi l’inquilino della Casa Bianca ha riportato una conversazione avuta con Macron sulla minaccia di nuovi dazi. “Ho detto a Emmanuel che dovrà aumentare i prezzi dei farmaci”, dice. Ma al rifiuto del francese (“No, no, no, Donald, non posso farlo”), Trump ha rincarato la dose: “Emmanuel, hai approfittato per anni dei bassi prezzi dei farmaci americani. Lo farai. Raddoppierai, triplicherai i prezzi dei farmaci o applicherò dazi del 25% su tutto ciò che importerai dagli Stati Uniti, o del 100% sui vini francesi. Ci ho messo tre minuti per convincerli”, ha chiosato.

Sono ore concitate queste per il presidente degli Stati Uniti. Prima di arrivare in Europa, Trump ha anche avuto un contrattempo aereo con il suo Air Force One che ha avuto un problema elettrico. A Davos poi ha dato spettacolo parlando senza freni di politica estera e attaccando i suoi rivali politici.

Gli occhiali da sole di Macron

Come detto, la risposta di Trump a Macron ha preso le mosse dai curiosi occhiali da sole a specchio che questi sta indossando da qualche tempo (li ha sfoggiati già in alcune uscite istituzionali e in riunioni al chiuso all’Eliseo). Un accessorio che ha fatto il giro del mondo, diventando ben presto virale sul web.

L’indossare gli ormai iconici occhiali blu a specchio non è stato però un vezzo del presidente francese quanto una necessità medica: Macron è affetto da emorragia sottocongiuntivale, causata dalla rottura di un vaso sanguigno che gli comporta un occhio, il destro, che risulta essere arrossato e gonfio. Il presidente ha ridimensionato il suo problema, descrivendolo come “completamente innocuo” e un “problema benigno”. “Sono costretto a indossarli per un po’ di tempo, quindi dovrete sopportarmi così”, aveva aggiunto, scherzando sul fatto di avere un “occhio di tigre“, rifacendosi a “Eye of the Tiger”, nota canzone degli anni Ottanta.

Gli appariscenti occhiali di Macron sono diventati in breve virali ma ci si attende possano essere messi nel cassetto in fretta. Interpellati dai media, i medici francesi hanno spiegato come, nella maggior parte dei casi, il problema del presidente si risolva spontaneamente nel giro di una o due settimane. Intanto degli occhiali hanno parlato e stanno parlando tutti, anche Fiorello nell’ultima puntata de “La Pennicanza” su Rai Radio2. “Macron, con i suoi occhiali, gliele ha suonate a Trump, sfoderando anche un inglese con accento francese. L’americano ha detto anche che rinuncerebbe alla Groenlandia, ma solo in cambio degli occhiali di Macron”, ha scherzato il comico.