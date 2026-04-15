Donald Trump torna ad attaccare Papa Leone, "qualcuno gli dica che ha ucciso 42 mila innocenti in Iran"

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Il presidente americano Donald Trump ha affermato che la guerra in Iran “è quasi finita”, intanto è tornato ad attaccare Papa Leone XIV sul suo social Truth, “qualcuno gli dica che ha ucciso 42 mila innocenti“. Il capo della Casa Bianca ha ribadito che il conflitto era necessario per disarmare Teheran delle sue capacità sul nucleare. Il vicepresidente Usa JD Vance ha confermato che si sta negoziando proprio per fare in modo che l’Iran non abbia armi nucleari.

Trump: “Guerra in Iran quasi finita”

“La guerra in Iran è quasi finita. La considero molto vicina alla fine”, sarebbero state queste le parole dette da Donald Trump a Fox.

Lo ha riferito su X l’anchor Maria Bartiromo che ha intervistato il tycoon.

ANSA

“I colloqui con l’Iran potrebbero riprendere nei prossimi due giorni ma stiamo pensando a un altro luogo che non sia il Pakistan”, ha annunciato il presidente Usa.

“Se me ne andassi ora” dall’Iran “ci vorrebbero 20 anni per ricostruire il Paese. E non abbiamo ancora finito”, avrebbe aggiunto.

Dagli estratti dell’intervista, Trump riterrebbe che l’Iran voglia “raggiungere un accordo a tutti i costi” e ha ribadito che la guerra contro Teheran era necessaria per disarmare l’Iran delle sue capacità sul nucleare. “Se non l’avessi fatto, Teheran avrebbe l’arma nucleare”, avrebbe evidenziato.

Il nuovo attacco a Papa Leone XIV

Intanto, su Truth, il presidente Usa è tornato ad attaccare il pontefice.

“Qualcuno può per favore dire a Papa Leone che l’Iran ha ucciso almeno 42 mila manifestanti innocenti, completamente disarmati, negli ultimi due mesi, e che permettere all’Iran di avere una bomba nucleare è assolutamente inaccettabile. Grazie per la vostra attenzione su questa questione. L’America è tornata”, ha scritto in un post.

In precedenza Trump aveva definito Prevost “debole sulla criminalità” e “pessimo in politica estera”, criticandone le posizioni su Iran, conflitti internazionali e interventi militari statunitensi.

JD Vance sull’accordo e su Papa Leone

A confermare gli obiettivi di Donald Trump è anche il vicepresidente Usa JD Vance. A un evento in Georgia ha detto che il tycoon vuole raggiungere un “grande accordo” con l’Iran.

Vance ha dichiarato “questo è lo scambio che sta offrendo, e che Trump sta dicendo all’Iran: ‘Se vi impegnate a non avere un’arma nucleare, faremo prosperare l’Iran. Lo renderemo economicamente prospero e inviteremo il popolo iraniano nell’economia mondiale in un modo in cui non è mai stato durante tutta la mia vita'”.

Il vicepresidente ha confermato che l’inquilino della Casa Bianca non vuole che Teheran abbia l’arma nucleare e in questo momento “stiamo negoziando proprio per garantire che non avvenga”.

Vance è intervenuto anche sulle tensioni tra Trump e il Papa dicendo che il pontefice gli “piace anche quando c’è disaccordo”.

“Mi piace quando il Papa commenta questioni di immigrazione, mi piace quando il Papa parla di aborto, mi piace quando il Papa affronta temi di guerra e pace, perché penso che, quantomeno, inviti a una conversazione. Ci sono certamente cose che il Papa ha detto negli ultimi mesi con cui non sono d’accordo“, ha precisato il vicepresidente Usa.

“Da un lato, ancora una volta, mi piace che il Papa sia un sostenitore della pace. Penso che questo sia certamente uno dei suoi ruoli”, ha aggiunto.

“Dall’altro, come si può dire che Dio non sia mai dalla parte di chi impugna la spada? Dio era dalla parte degli americani che liberarono la Francia dai nazisti? Dio era dalla parte degli americani che liberarono i campi dell’Olocausto e salvarono quelle persone innocenti da coloro che avevano perpetrato l’Olocausto? Io penso decisamente di sì”, ha spiegato.

La petroliera cinese torna nello stretto di Hormuz

Continua il blocco dello stretto di Hormuz. La petroliera Rich Starry, di proprietà della società cinese Shangai Xuanrun Shipping, con bandiera del Malawi e soggetta a sanzioni statunitensi, è tornata nel porto dopo aver lasciato il Golfo il giorno precedente.

L’imbarcazione non è riuscita a superare il blocco imposto dagli Stati Uniti alle navi che fanno scalo nei porti iraniani.

“Durante le prime 24 ore, nessuna nave è riuscita a superare il blocco statunitense”, ha dichiarato il Comando Centrale degli Stati Uniti, aggiungendo che sei navi hanno ottemperato alle direttive delle forze statunitensi di invertire la rotta per rientrare in un porto iraniano.

Il presidente americano Donald Trump aveva annunciato il blocco domenica, dopo che i colloqui del fine settimana a Islamabad tra Stati Uniti e Iran non hanno portato a un accordo.