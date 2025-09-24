Donald Trump all'Onu, la scala mobile si blocca e la Casa Bianca chiede un'indagine sul presunto complotto

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Martedì 23 settembre il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, è entrato nella sede delle Nazioni Unite, a New York. Senza fermarsi per rispondere alle domande dei giornalisti presenti, è salito sulla scala mobile, accompagnato dalla First Lady Melania Trump. La scala, però, si è bloccata, costringendo la coppia a salire i gradini a piedi. La Casa Bianca ha chiesto un’indagine sul presunto complotto all’Onu per umiliare il presidente Usa.

Il guasto della scala mobile

L’immagine di Donald Trump fermo sulla scala mobile dopo un malfunzionamento ha fatto il giro del mondo.

Non appena la delegazione americana è salita al secondo piano, un tecnico ha ripristinato la rampa.

Getty Donald Trump durante il suo discorso all’Onu

Il discorso di Trump alle Nazioni Unite dopo l’episodio

Ore dopo, il tycoon ha scherzato durante il suo discorso dicendo che tutto ciò che ha ottenuto dalle Nazioni Unite sono “una scala mobile e un teleprompter (ossia il gobbo usato per il discorso, ndr) difettoso”.

Ha poi aggiunto che la First Lady sarebbe caduta se non fosse stata in ottima forma.

Stéphane Dujarric, portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, ha affermato che un operatore video della Casa Bianca, che stava risalendo all’indietro la scala mobile per cercare di filmare l’ingresso del presidente, potrebbe aver inavvertitamente attivato un meccanismo di sicurezza integrato.

Tale meccanismo è “progettato per impedire che persone e oggetti rimangano accidentalmente intrappolati o trascinati negli ingranaggi”, ha aggiunto Dujarric.

La Casa Bianca e la teoria del complotto all’Onu

Dopo l’episodio della scala mobile, sui social sono rimbalzate strampalate affermazioni secondo cui il malfunzionamento sarebbe un deliberato atto di sabotaggio da parte del personale delle Nazioni Unite.

C’è chi, come Jesse Watters di Fox News, ha espresso preoccupazione per la sicurezza di Donald Trump e Melania: “Lo hanno sabotato e avrebbero potuto fare del male alla First Lady”.

Così, la Casa Bianca ha chiesto un’indagine per verificare se la scala sia stata fermata di proposito per umiliare Trump: “Se qualcuno all’Onu ha intenzionalmente fermato la scala mobile mentre il presidente e la First Lady stavano salendo, deve essere licenziato e indagato immediatamente”, ha scritto su X Karoline Leavitt, addetta stampa della stessa Casa Bianca.