Donald Trump ancora contro Giorgia Meloni: "Sua popolarità in calo, vuole la mia amicizia per risalire"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il giorno dopo le polemiche sulla foto al G7, il presidente statunitense Donald Trump è tornato ad attaccare pesantemente la premier Giorgia Meloni attraverso un post sul suo social Truth. Il tycoon ha gelato l’esecutivo italiano sostenendo che la leader di Palazzo Chigi lo stia rincorrendo solo per meri calcoli elettorali e ha chiuso la porta a ogni riappacificazione con un perentorio “No, grazie”.

Perché Donald Trump attacca ancora Giorgia Meloni

Come riporta ANSA, il capo della Casa Bianca ha messo nel mirino il consenso politico interno della presidente del Consiglio italiana.

Secondo la ricostruzione di Donald Trump, il motivo dell’insistenza della premier nel richiedere ripetutamente uno scatto fotografico durante il vertice in Francia risiederebbe nel fatto che la sua popolarità in Italia è in forte calo.

Il presidente americano ha ipotizzato che il calo nei sondaggi sia la diretta conseguenza della scelta del governo di Roma di voltare le spalle agli Stati Uniti d’America, definiti come l’unico Paese che ama e protegge davvero la nazione italiana.

L’accusa si è poi spostata sul piano della sicurezza globale. Il leader d’oltreoceano ha rimproverato a Giorgia Meloni e all’intera Nato di essersi rifiutati di agire con la dovuta fermezza per impedire all’Iran di sviluppare armi nucleari, una condotta giudicata intollerabile da Washington che ha aperto una profonda frattura strategica tra i due storici alleati occidentali.

Il retroscena sulle basi aeree non concesse agli Usa

Nel suo duro intervento social del 20 giugno, il miliardario americano ha svelato un retroscena militare cruciale legato alla recente guerra contro Teheran.

Il tycoon ha accusato formalmente l’esecutivo italiano di non aver concesso l’utilizzo delle basi aeree nazionali per le operazioni belliche degli Stati Uniti.

Il divieto di usufruire delle piste di atterraggio e decollo in territorio italiano avrebbe causato, a detta del presidente, un notevole e grave disagio logistico alle forze armate americane durante le fasi più acute del conflitto in Medio Oriente.

Il capo dello Stato americano ha rincarato la dose sottolineando l’ingratitudine del governo di Roma, ricordando che la Casa Bianca contribuisce ogni anno con centinaia di miliardi di dollari alla difesa dell’Italia e degli altri membri dell’Alleanza Atlantica.

Ora che gli Usa hanno sconfitto militarmente l’Iran, la premier vorrebbe tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri politici, un’ipotesi respinta con sdegno dal presidente.

Le accuse di Trump sulla foto e la risposta video di Meloni

Questo nuovo capitolo segue lo scontro totale consumatosi del 19 giugno, quando Trump aveva dichiarato a La7 che la premier lo aveva implorato per una foto per pura compassione.

La risposta di Giorgia Meloni era arrivata immediata tramite un video su Instagram da Bruxelles, in cui definiva le parole del tycoon totalmente inventate, rivendicando che l’Italia non implora mai nessuno e accusando l’alleato di essere troppo morbido con i veri nemici dell’Occidente.

La crisi istituzionale aveva spinto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, a esprimere solidarietà telefonica alla premier, mentre il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aveva annullato la sua visita ufficiale a Washington.