Donald Trump annuncia il Board of Peace per Gaza, i nomi da Tony Blair a Rubio e l'ipotesi Giorgia Meloni

Svelati i componenti del “Board of Peace” di Donald Trump per Gaza. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato i nomi che faranno parte del comitato destinato a gestire la fase due del piano Usa per mettere fine alla guerra in Palestina e iniziare la ricostruzione della Striscia. Tra i profili scelti per comporre il board esecutivo ci sono il segretario di Stato Marco Rubio, l’inviato per la pace della Casa Bianca Steve Witkoff, insieme al genero del tycoon, Jared Kushner, oltre all’ex premier britannico Tony Blair. La Casa Bianca ha aggiunto che a questi si aggiungeranno altre figure, tra le quali non si esclude la prima ministra italiana Giorgia Meloni.

L’annuncio di Donald Trump

Donald Trump ha annunciato l’istituzione del comitato esecutivo per rendere “operativa la visione del Board of Peace” per Gaza, con un post sul suo social Truth, affermando “con certezza che si tratta del Board più grande e prestigioso mai assemblato in qualunque momento e in qualunque luogo”.

L’organismo internazionale è nato sotto il segno del fase due del piano di pace per Gaza dell’amministrazione statunitense, approvato dal Consiglio di sicurezza dell’Onu.

ANSA

Come previsto dal piano che ha ottenuto il via libera delle Nazioni Unite, il comitato si dovrà occupare di stabilizzare la Striscia di Gaza dopo il conflitto, coordinare gli aiuti internazionali, gestendo la ricostruzione, lo sviluppo economico e favorendo la transizione democratica del potere nel territorio.

Il comunicato della Casa Bianca

Come spiegato in una nota dalla Casa Bianca, ogni componente del board supervisionerà un “portafoglio definito di competenze cruciali per la stabilizzazione di Gaza e il successo a lungo termine”.

“Gli Stati Uniti rimangono pienamente impegnati a sostenere questo quadro di transizione – si legge ancora – lavorando in stretta collaborazione con Israele, le principali nazioni arabe e la comunità internazionale per raggiungere gli obiettivi del Piano Globale. Il presidente invita tutte le parti a collaborare pienamente con il Ncag, il Board of Peace e la Forza internazionale di stabilizzazione per garantire la rapida e proficua attuazione del Piano Globale”.

I nomi del Board of Peace

L’amministrazione Trump ha nominato come Alto Rappresentante per Gaza, con il compito di collegamento sul campo tra il Board of Peace e il comitato tecnico di 15 palestinesi, Nickolay Mladenov, ex ministro degli Esteri bulgaro ed ex inviato Onu per la pace in Medio Oriente (dal 2015 al 2020).

Con lui, oltre al segretario di Stato americano Marco Rubio e ai fedeli consiglieri di Trump, Witkoff e Kushner, ci sarà anche l’ex primo ministro del Regno Unito Tony Blair, fortemente voluto dal presidente Usa nonostante fosse divisivo per il mondo arabo.

Nel board figurano inoltre il Ceo di Apollo Global Management, finanziere e amico di Trump, Marc Rowan, il presidente della Banca Mondiale Ajay Banga e il viceconsigliere economico Robert Gabriel.

Nella lista anche l’immobiliarista israeliano-cipriota Yakir Gabay, il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, la coordinatrice Onu per il Medio Oriente Sigrid Kaag, la ministra degli Emirati Arabi per la Cooperazione Internazionale Reem Al-Hashimy, il capo dei Servizi segreti egiziani Hassan Rashad e il diplomatico qatarino Ali Al-Thawadi.

La Casa Bianca ha aggiunto che l’elenco sarà allargato in futuro ad altri profili, tra cui è probabile il coinvolgimento di Giorgia Meloni, insieme ad altri leader europei.