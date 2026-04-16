Donald Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Libano, accordo sulla tregua e richiesta: "Fatelo!"

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che Libano e Israele si sarebbero accordati per un cessate il fuoco di 10 giorni. Israele ha invaso il sud del Libano nel momento in cui sono iniziati i bombardamenti sull’Iran da parte degli Usa e dell’Idf. Trump ha anche esortato i due Stati a firmare una pace, affermando che in questo modo avrebbe risolto “la sua decima guerra”.

Il cessate il fuoco tra Israele e Libano, annunciato da Trump

Con un post su Truth Social, piattaforma di sua proprietà, Donald Trump ha annunciato che Libano e Israele avrebbero raggiunto un accordo per il cessate il fuoco.

Israele ha invaso il Libano poco dopo che, insieme agli Usa, ha iniziato a bombardare l’Iran. Si è trattato soprattutto di operazioni mirate, non contro l’esercito regolare libanese ma contro Hezbollah.

ANSA

Trump ha scritto: “Ho appena avuto un’ottima conversazione con il rispettatissimo presidente Joseph Aoun del Libano e con il primo ministro Benjamin Netanyahu di Israele. Questi due leader hanno concordato che, al fine di raggiungere la pace tra i loro paesi, inizieranno formalmente un cessate il fuoco di 10 giorni alle 17:00 orario della costa orientale”, che sarebbero le 23 ora italiana.

Al momento né Israele né il Libano hanno confermato il cessate il fuoco. Sarà anche necessario capire come si comporterà durante il cessate il fuoco Hezbollah.

L’incontro tra Libano e Israele negli Usa

Nei giorni scorsi si è tenuto uno storico incontro tra gli ambasciatori di Israele e Libano negli Stati Uniti, alla presenza del Segretario di Stato Marco Rubio.

Si è trattato del primo incontro diplomatico ufficiale tra i due Paesi da decenni. Dalla discussione tra i due potrebbe essere emerso il cessate il fuoco annunciato da Trump.

Il presidente degli Stati Uniti ha esortato i due Paesi a raggiungere un accordo di pace, dichiarando che, nel caso, si tratterebbe della “decima guerra” da lui fermata.

Perché Israele ha invaso il sud del Libano

Le operazioni militari di Israele nel sud del Libano hanno ufficialmente due obiettivi. Il primo è quello di disarmare completamente Hezbollah, la milizia sciita che ha base proprio nella regione.

Hezbollah è finanziata dall’Iran e la debolezza del regime di Teheran ha permesso a Israele di danneggiare pesantemente l’organizzazione.

Il secondo obiettivo dichiarato da Israele è creare un’area di sicurezza nel sud del Libano, forse occupandolo militarmente, per impedire a Hezbollah, nel caso riuscisse a riformarsi, di lanciare razzi sul nord di Israele.