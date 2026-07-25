Donald Trump annuncia la candidatura alle presidenziali Usa del 2028 con provocazione: "Ho vinto già 3 volte"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Durante la cena di gala dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha annunciato a sorpresa la volontà di candidarsi per un terzo mandato come presidente degli Stati Uniti. Nel farlo ha lanciato una provocazione: “Ho vinto tre volte. Ora lo farò di nuovo”. Il riferimento è alle elezioni 2020 perse contro Joe Biden e oggetto di numerose controversie.

Trump candidatura presidenziali 2028, l’annuncio a sorpresa

Come riporta ANSA, Donald Trump ha improvvisamente indossato un cappellino rosso con la scritta ‘Trump 2028′ durante la cena di gala dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca.

“È questa la mia intenzione. E questa è… la mia intenzione per un terzo mandato come presidente degli Stati Uniti. Lo faremo. Ci divertiremo un po’. Ho vinto. Ho vinto tre volte. Ora lo farò di nuovo”, ha dichiarato ai presenti.

ANSA

Ha, poi, aggiunto: “Dovrebbe essere facile”.

L’annuncio è arrivato alle battute finali del suo discorso.

Perché quella di Donald Trump è una provocazione

L’annuncio di Donald Trump sulla possibile candidatura alle presidenziali 2028 è una provocazione ai media presenti.

Infatti, come ricorda Adnkronos, la Costituzione americana prevede che il presidente degli Stati Uniti può restare in carica al massimo per due mandati.

Inoltre, la frase “ho già vinto tre volte” è un chiaro riferimento alle presidenziali 2020 perse con Joe Biden.

Donald Trump ha sempre contestato la vittoria del suo avversario.

Non ha mai riconosciuto l’esito delle votazioni e la vittoria dello sfidante, paventando brogli.

Trump e l’arrivo di Netanyahu

Durante la cena di gala dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha inoltre confermato che la prossima settimana vedrà Benjamin Netanyahu a Washington.

La notizia è riportata da Adnkronos.

Il presidente degli Stati Uniti ha anche aggiunto che Zohran Mamdani, sindaco di New York, vorrebbe incontrare il primo ministro israeliano.

Zohran Mamdani aveva annunciato di aveva intenzione di chiedere l’arresto di Netanyahu qualora si recasse a New York.

Successivamente, ha esortato il governo federale a dare esecuzione al mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale.