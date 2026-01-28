Donald Trump annuncia "un po' di de-escalation" sull'Ice, cosa c'è dietro la retromarcia

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Svolta negli Stati Uniti dopo la bufera sull’uccisione dell’infermiere Alex Pretti da parte dell’Ice, il presidente americano Donald Trump ha annunciato una de-escalation in Minnesota riguardo l’operazione anti immigrazione. Il cambio di strategia e di personale sarebbe avvenuto dopo le pressioni di politici e leader del mondo degli affari.

L’annuncio di Trump sulla de-escalation

In un’intervista a Fox News, Donald Trump ha affermato che “andremo a de-escalare un po’ la situazione in Minnesota”.

Il presidente Usa ha anticipato l’inizio dello smantellamento dell’operazione dell’Ice a partire dalle prossime ore.

“Non è una ritirata, ma un cambiamento“, ha specificato il tycoon. Gli agenti che rimarranno a Minneapolis verranno affidati allo zar delle frontiere Tom Homan.

La morte di Alex Pretti e le critiche

Dopo che i media hanno mostrato i video dell’uccisione di Alex Pretti, la ministra della sicurezza interna, Kristi Noem, si è affrettata a dire che l’infermiere era un terrorista.

Il capo della polizia di frontiera Greg Bovino ha dichiarato che brandiva la pistola, il vice capo dello staff della Casa Bianca Stephen Miller ha scritto su X che Pretti era “un assassino che ha cercato di uccidere agenti federali”.

Come riporta Il Corriere della Sera, queste affermazioni non sono piaciute a molti repubblicani e uomini d’affari e lo stesso Trump avrebbe notato che la narrazione non reggesse.

“Di certo non dovremmo chiamarlo terrorista che vuole giustiziare i poliziotti, non ci sono prove di questo” ha detto su Fox l’ex deputato della South Carolina Trey Gowdy.

“Sono in disaccordo con la risposta prematura di Noem: dirlo prima che si sappiano i fatti non fa che ridurre la fiducia”, ha scritto sui social il senatore dello Utah John Curtis. “Sono sconvolta dalla violenza a Minneapolis”, ha affermato la senatrice Susan Collins.

Cosa c’è dietro la retromarcia di Trump

Alle voci repubblicane, si è aggiunta quella del senatore Lindsey Graham della South Carolina che ha detto al presidente Usa che quel genere di messaggio in tv avrebbe oscurato i successi della sua campagna contro gli immigrati illegali.

Poi c’è stata la protesta della Nra, la lobby delle armi, che ritiene sia stato messo in dubbio il Secondo emendamento dopo che il capo dell’Fbi e altri funzionari trumpiani stavano criticando Pretti perché portava un’arma (con permesso legale).

Infine Susie Wiles, capo dello staff della Casa Bianca, avrebbe ricevuto diverse telefonate da politici e leader del mondo degli affari che avrebbero chiesto un cambio di linea.

Il cambio di strategia e personale di Trump

Le critiche ricevute avrebbero portato il presidente Usa a cambiare strategia e ad annunciare già il 25 gennaio, al Wall Street Journal, la riduzione degli agenti federali a Minneapolis.

Poi Trump ha chiesto a Tom Homan di prendere la guida delle operazioni a Minneapolis e poco dopo l’ha annunciato sul social Truth.

Come segnala Il Corriere della Sera, Homan è aggressivo nell’idea delle espulsioni di massa, ma meno del vicecapo dello staff della Casa Bianca Stephen Miller. Lo zar delle frontiere avrebbe inoltre un approccio più lento e metodico senza retate massicce.

Intanto la segretaria per la Sicurezza nazionale, Kristi Noem, “resta al suo posto” nonostante sia filtrata la delusione e la frustrazione del presidente per quanto accaduto in Minnesota, anche se la sua posizione sarebbe in bilico.