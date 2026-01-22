Donald Trump apre a un accordo sulla Groenlandia e sospende i dazi agli Stati Ue: cosa è cambiato

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Donald Trump compie l’ennesima retromarcia e sospende i dazi (altrettanto ennesimi) annunciati contro gli Stati Ue che avrebbero inviato i loro soldati in Groenlandia. Il cambio di rotta del presidente americano si deve alla strutturazione di un accordo sull’isola danese, mediatico pomo della discordia che rivela la volontà statunitense di puntellare il proprio emisfero da nord (Artico) a sud (America Latina, a partire da Venezuela e Cuba).

Trump e l’accordo sulla Groenlandia annunciato a Davos

Non solo niente più aumento delle tariffe doganali sulle merci europee esportate negli Usa, ma anche stop alla militarizzazione e all’uso della forza per ottenere il controllo della Groenlandia.

L’apparente passo indietro di Trump rientra pienamente nel suo modo di condurre i negoziati internazionali come fossero trattative d’affari immobiliari. “Punta forte e poi accordati”, ha scritto in lungo e in largo nel suo libro The Art of the Deal.

Come avevamo anticipato su Virgilio Notizie, il presidente americano ha dunque modificato i suoi propositi in nome dei due obiettivi strategici che è obbligato a perseguire: puntellare la sicurezza del proprio continente e impedire alla Cina di guadagnare terreno in vista della sfida finale per l’egemonia.

Ecco dunque che, una volta “adulato” dai satelliti europei (Italia compresa) e ottenuto garanzie, mercoledì al World Economic Forum di Davos il tycoon ha lasciato intendere che un accordo è in vista per porre fine alla disputa sul territorio danese che rischiava di produrre la rottura più profonda nelle relazioni transatlantiche degli ultimi decenni.

In cambio del mancato uso della forza, Trump ha chiesto di negoziare un accordo immediato con la Nato sul dossier Groenlandia. Ecco, questa è pura narrazione. Dire Nato e dire Stati Uniti è la stessa cosa.

Il ruolo della Nato nella questione Groenlandia

“Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, è un’intesa che durerà per sempre“, ha scritto il tycoon su Truth dopo “un incontro molto proficuo” con il segretario generale della Nato, Mark Rutte.

E ancora: “Abbiamo definito la cornice che riguarda di fatto l’intera regione artica. Questa soluzione, se finalizzata, sarà estremamente vantaggiosa per gli Usa e per tutte le nazioni Nato. Sulla base di questa intesa, non imporrò i dazi doganali che sarebbero dovuti entrare in vigore il primo febbraio”.

Cerchiamo di andare oltre la propaganda. La Nato non è altro che il braccio armato degli Usa in Europa, non un’entità a sé.

L’Alleanza Atlantica è però da tempo il bersaglio retorico di milioni di americani stanchi e depressi di “aiutare” il mondo a difendersi. In realtà trattasi di manutenzione dell’egemonia globale, ma tant’è.

Donald Trump non ha fatto altro che riconoscere e assecondare questo sentimento popolare, perché deve.

Nei fatti Washington non potrà mai abbandonare l’Europa, militarmente e spiritualmente. Pena il crollo dell’intero sistema alla base della globalizzazione.

Il Vecchio Continente è la perla dell’impero americano, non a caso da anni nelle mire economicistiche della Cina. Solo che ora è chiamato a contribuire allo sforzo di difendersi e gestirsi, togliendo un po’ di peso agli Usa.

I poteri limitati del presidente Donald Trump

Altra cosa: anche se sembra incredibile, il presidente statunitense non ha poteri effettivi. Non è un dittatore, tantomeno un imperatore, anche se rappresenta la superpotenza globale agli occhi del mondo.

Trump, come tutti i suoi predecessori, è soltanto un ingranaggio dell’amministrazione federale e deve vedersela continuamente con gli apparati statali (Cia, Pentagono, Dipartimento di Stato, ecc.) per ogni questione di politica interna ed estera.

Per tutti questi motivi, non deciderà Trump se gli Usa useranno mai la forza per ottenere la Groenlandia. La storia e la strategia ci dicono che non accadrà, come dimostrano i vari tentativi di acquisto dell’isola dall’Ottocento a oggi.