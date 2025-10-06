Donald Trump attacca Greta Thunberg, "consulti un medico per il problema di gestione della rabbia"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Donald Trump ha attaccato Greta Thunberg definendola “piantagrane” con problemi tali nella gestione della rabbia da dover “consultare un medico”. Dopo la missione pro Palestina dell’attivista, il presidente americano ha ironizzato sul suo impegno umanitario. Parallelamente, ha annunciato progressi nei negoziati di pace su Gaza, elogiando Hamas e ribadendo rapporti positivi con Netanyahu e Israele.

L’insulto di Donald Trump a Greta Thunberg

Una “piantagrane sempre arrabbiata” a cui “serve un medico”. Così dallo Studio Ovale Donald Trump ha parlato di Greta Thunberg, dopo la partecipazione dell’attivista svedese alla missione della Flotilla, impegnata nel trasporto di aiuti umanitari ai palestinesi.

“Non le interessa più l’ambiente, adesso è presa da questo” ha dichiarato il presidente statunitense ai giornalisti. “È una piantagrane. Ha problemi di gestione della rabbia. Penso che dovrebbe farsi vedere da un medico”.

Greta Thunberg al rientro dalla prigionia in Israele

“È piena di rabbia. Se la guardi, è una giovane, ma è così arrabbiata, così fuori di sé. È solo una piantagrane” ha ribadito.

I precedenti attacchi

Trump non è nuovo ad attacchi coloriti nei confronti di Greta. Quando l’attivista venne nominata dal Time “Person of the Year 2019”, il presidente Usa giudicò il fatto “ridicolo” con un tweet, affermando – già in quell’occasione – che a suo avviso Thunberg avrebbe dovuto “lavorare sul suo problema di gestione della rabbia”, invitandola a rilassarsi andando a “vedere un vecchio film con un amico”.

La risposta di Greta fu ironica: cambiò la sua bio Twitter in “Un’adolescente che lavora sul suo problema di gestione della rabbia. Attualmente mi sto rilassando e guardando un buon film vecchio stile con un amico”.

In occasione del discorso di Thunberg al Summit delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, Trump ripostò sui social un video del discorso con un commento sarcastico: “Sembra una ragazza molto felice che non vede l’ora di un futuro luminoso e meraviglioso”. Anche in quel caso, Thunberg rispose modificando la sua bio social.

Gli aggiornamenti sulla pace tra Hamas e Israele

Nel corso della stessa conferenza stampa, Trump ha anche parlato del conflitto in Medio Oriente, mostrando ottimismo sui negoziati in corso.

“Penso che stiamo procedendo molto bene e credo che Hamas abbia accettato questioni molto importanti. Penso che stiamo facendo enormi progressi” ha affermato, spendendo poi buone parole per Hamas.

“Tutto quello che posso dire è che si sono comportati bene. Spero che continui così. Credo davvero che avremo un accordo. Il popolo israeliano vuole indietro gli ostaggi. Abbiamo ricevuto un segnale dall’Iran che vuole che tutto questo finisca, le probabilità sono alte”.

Smentendo infine le voci di attriti con Benjamin Netanyahu, ha assicurato che anche il dialogo con Israele procede in modo costruttivo.