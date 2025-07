Donald Trump attacca Putin sulla guerra tra Ucraina e Russia, l'accusa a Mosca: "Vuole continuare a uccidere"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Durante un’intervista a bordo dell’Air Force One, Donald Trump ha duramente criticato Vladimir Putin definendolo intenzionato “solo a continuare a uccidere” nella guerra tra Russia e Ucraina. Per Trump, l’obiettivo di Mosca è ormai chiaro e non più negoziabile, segnalando un cambio di passo decisivo nella politica americana nei confronti di Putin.

L’attacco di Trump a Putin sulla guerra in Ucraina

Secondo Trump, dopo mesi di mediazione, gli Stati Uniti potrebbero imporre nuove sanzioni in breve tempo.

Sebbene in passato avesse evitato misure drastiche, ora ritiene che le risposte economiche siano diventate necessarie. Come riporta Agi, il presidente degli Usa ha dichiarato che la Russia “ora capisce” che le conseguenze economiche colpiranno a breve termine.

ANSA

Una stretta di mano tra Trump e Putin

Trump ha descritto come “strategica” la telefonata con Volodymyr Zelensky, puntando sul rafforzamento delle difese ucraine, in particolare con l’invio di sistemi Patriot.

Anche la conversazione con il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affrontato il tema della difesa ucraina: Berlino, pur non avendo ancora preso una decisione definitiva, starebbe valutando di fornire supporto.

I fronti Gaza e Iran

La guerra in Ucraina non è l’unico fronte oggi sotto i riflettori: Trump ha parlato anche della Striscia di Gaza, suggerendo che una tregua potrebbe essere raggiunta a breve, e ha ribadito che i bombardamenti Usa all’Iran hanno rallentato il programma nucleare di Tehran.

Trump ha inoltre criticato la mancata apertura iraniana alle ispezioni internazionali.

I nuovi dazi

Sul fronte commerciale Trump ha confermato un inasprimento dei dazi a partire dal 1° agosto, con tariffe che potrebbero raggiungere il 70% sull’import da Cina e Unione Europea. L’obiettivo annunciato è di riequilibrare rapporti commerciali che definisce non più sostenibili per l’economia americana.

In parallelo, si avvicina l’intesa sulla vendita delle attività americane di TikTok, sotto minaccia di blocco se non verranno trasferite a una proprietà statunitense.

Le parole di Trump marcano una fase di crescente tensione internazionale, non solo tra Putin e la leadership occidentale, ma anche tra gli alleati su temi di sicurezza come l’Ucraina e il Medio Oriente.

Le possibili sanzioni verso Mosca potrebbero inasprire ulteriormente i contrasti con la Russia, mentre la collaborazione con Zelensky e la posizione più cauta della Germania appaiono strategicamente cruciali.