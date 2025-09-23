Donald Trump attaccato da Matteo Bassetti per le frasi su paracetamolo e autismo: "La tachipirina è sicura"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Matteo Bassetti attacca Donald Trump dopo le parole su autismo e paracetamolo. L’infettivologo è intervenuto su Facebook per censurare l’intervento del presidente americano, che ha parlato di una correlazione tra uso del paracetamolo in gravidanza e sviluppo dell’autismo. “Non ci faremo influenzare da Trump”, ha detto Bassetti.

Bassetti contro Trump per le frasi sul paracetamolo

Bassetti ha definito l’uscita del presidente americano “l’ennesima trumpata”. “Trump ha parlato di un collegamento tra autismo e uso del paracetamolo in gravidanza citando un lavoro scientifico di basso livello”, ha detto Bassetti.

L’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova ha poi citato uno studio condotto in Svezia “su due milioni di bambini” che dimostra esattamente il contrario.

ANSA

Donald Trump e il ministro della Salute Usa Robert F. Kennedy

“Trump ha invaso un campo non suo”

“Ancora una volta Donald Trump invade un campo non suo e dopo la sparata durante il Covid, quando voleva curare i malati iniettando candeggina nelle vene, cerca di influenzare gli enti regolatori e la Fda”, ha proseguito Bassetti.

Concludendo il video, Bassetti ha ricordato che la tachipirina e il paracetamolo sono tra i farmaci e i principi attivi più sicuri al mondo.

I neuropsichiatri infantili: “Trump crea disinformazione”

L’uscita di Trump ha scatenato anche la reazione della Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (Sinpia) che ha parlato di intervento privo di “fondamento scientifico”.

Attraverso una nota, Sinpia ha manifestato profonda preoccupazione per le affermazioni del presidente degli Stati Uniti che “creano disinformazione e contribuiscono ad alimentare insicurezze e confusione su quello che è un problema rilevante per milioni di bambini, adolescenti e famiglie coinvolte nei disturbi del neurosviluppo in tutto il mondo”.

Anche Burioni attacca Trump

Anche Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha commentato le parole di Trump sulla presunta correlazione tra autismo e paracetamolo.

“Se le bugie pericolose le racconta un medico somaro, un giornalista senza scrupoli ha senso contrastarle con dati scientifici. Se le racconta il Presidente Usa insieme al suo ministro della Sanità no. Stiamo attraversando tempi molto oscuri, e non sono per la scienza”, ha scritto Burioni su X.