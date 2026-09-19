Donald Trump bandisce la Cnn dalla Casa Bianca, il bando e l'accusa di "attaccare la libertà di stampa"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Donald Trump ha annunciato di aver bandito dalla Casa Bianca “con effetto immediato” Cnn, Politico e MsNow. Il presidente degli Stati Uniti ha accusato questi organi di informazione di diffondere “fake news”. Immediata la replica della Cnn: “Qualora dovesse concretizzarsi il divieto minacciato dal presidente Trump, si tratterebbe di un attacco illegittimo alla libertà di stampa“.

Il bando di esclusione dalla Casa Bianca

L’annuncio è stato fatto da Donald Trump il 18 settembre tramite un post sul suo social network, Truth.

Il presidente Usa ha così annunciato il bando immediato dalla Casa Bianca per la CNN, insieme al sito Politico e alla rete MS NOW (l’ex MSNBC).

Il tycoon ha giustificato la sua decisione accusando i tre media di diffondere “notizie false” e di documentare in modo scorretto quanto accade all’interno dell’amministrazione.

Nel suo post ha inoltre minacciato che “altri media” potrebbero essere raggiunti dallo stesso bando.

Cosa è successo tra Trump e la Cnn

Non si tratta comunque di una decisione isolata. Già a febbraio 2025 l’amministrazione Trump aveva escluso l’agenzia stampa Associated Press per non aver adottato una denominazione geografica specifica richiesta dalla Casa Bianca.

In generale era da tempo che il presidente Usa mostrava insofferenza per una copertura mediatica da lui ritenuta sfavorevole.

Negli ultimi mesi i rapporti si erano ulteriormente deteriorati, culminando in duri scontri verbali tra Trump e i reporter della CNN durante le conferenze stampa (come quelli avvenuti, ad esempio, a febbraio e ad agosto 2026).

Le accuse di Donald Trump

Queste le esatte parole di Trump: “Sono orgoglioso di annunciare che, con effetto immediato, bandisco dalla Casa Bianca la fake news Cnn, MsNow e Politico”.

“Gli organi di informazione non dovrebbero poter scrivere o riferire costantemente invenzioni e bugie quando trattano del presidente degli Stati Uniti o dell’amministrazione Trump o degli Stati Uniti d’America”, ha scritto il presidente americano su Truth.

“Seguiranno altri organi di informazione che diffondono fake news”, ha poi minacciato il tycoon.

CNN: “Un attacco illegittimo alla libertà di stampa”

Immediata la replica della CNN: “Qualora dovesse concretizzarsi il divieto minacciato dal presidente Trump, si tratterebbe di un attacco illegittimo alla libertà di stampa”.

Così è scritto in una nota dopo l’annuncio del tycoon. “La CNN sostiene pienamente il proprio team alla Casa Bianca e il suo lavoro di informazione, corretto e accurato”, ha dichiarato l’emittente.

“In base alla Costituzione degli Stati Uniti, abbiamo il diritto di svolgere tale attività informativa senza ostacoli né interferenze da parte del governo”, ha aggiunto.

Chi sono le emittenti “nel mirino” di Trump

La CNN, fondata nel 1980, è storicamente nota per la sua copertura capillare di eventi internazionali in tempo reale. Negli anni è diventata uno dei principali bersagli polemici di Donald Trump, che la accusa frequentemente di parzialità politica a favore dei Democratici.

Politico, fondata nel 2007 da ex giornalisti del Washington Post, è una testata giornalistica e sito web specializzato nella politica statunitense ed europea.

Celebre per il suo giornalismo di approfondimento, i retroscena legislativi e le analisi dettagliate sulle dinamiche di potere a Washington e Bruxelles, gode di una forte reputazione per la tempestività delle sue esclusive politiche.

MSNow è una piattaforma di informazione digitale e streaming nata dall’evoluzione della storica emittente MSNBC. Il canale televisivo originario è nato nel 1996 da una partnership tra Microsoft e NBC. Nel panorama mediatico statunitense, la sua programmazione di prima serata e i suoi opinionisti sono tradizionalmente considerati vicini a posizioni progressiste e di orientamento libera.