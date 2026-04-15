Donald Trump cancella il rapporto con Giorgia Meloni "non è più come prima": la frase sul petrolio da Hormuz

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il mondo cambia velocemente, così come anche i rapporti. Quello tra Giorgia Meloni e Donald Trump, stando alle parole del presidente Usa, sembrerebbe irrimediabilmente compromesso dopo lo scontro non tanto su Papa Leone XIV, quanto sul mancato supporto dell’Italia agli Usa nella guerra contro l’Iran. Il tycoon è tornato all’attacco della premier tirando in ballo lo stretto di Hormuz e il petrolio.

Il nuovo attacco di Trump a Meloni

Mercoledì 15 aprile, in un’intervista a Fox News lunga poco meno di 20 minuti, Donald Trump ne ha dedicato qualcuno a Giorgia Meloni.

Il presidente Usa è tornato ad attaccare la premier, dopo lo scontro su Papa Leone XIV.

Il tycoon ha rivelato che “non abbiamo più lo stesso rapporto” perché sull’Iran “è stata negativa. Con chiunque ci abbia rifiutato l’aiuto in questa situazione iraniana, non abbiamo lo stesso rapporto“.

E ancora: “Perché spendiamo centinaia di miliardi di dollari per la Nato, se poi non stanno dalla nostra parte? Se non sono con noi sull’Iran, non lo saranno neanche su temi molto più grandi”.

Il riferimento al petrolio dallo stretto di Hormuz

Trump ha poi puntato il dito contro l’Italia, alludendo agli interessi che dovrebbe difendere intorno all’area di Hormuz: “Giusto per vostra informazione, l’Italia riceve grandi quantità di petrolio dallo Stretto“.

In realtà, secondo i dati provvisori diffusi dal Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza energetica relativi al mese di febbraio, il nostro principale fornitore è la Libia (25% con 1,1 milioni di tonnellate), seguito da Kazakhistan, Azerbaijian (941 mila tonnellate complessive), quindi diversi Paesi africani (41% sommando Nigeria, Niger, Algeria e Senegal). Quindi, i Paesi del Golfo: Arabia Saudita in testa con 472 mila tonnellate che passando dal Canale di Suez.

Dallo Stretto di Hormuz, dati alla mano, l’Italia fa passare il petrolio importato da: Qatar, Iraq, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Bahrain. In tutto, riporta Wall Street Italia, si tratta del 10% del totale.

Insomma, lo Stretto è cruciale per il 20% del petrolio mondiale, ma l’Italia è meno esposta di altri Paesi anche perché diversifica le fonti i approvvigionamento, importando dalla già citata Libia, ma anche dalla Norvegia e dagli stessi Usa.

Cronaca di un’amicizia finita: dalla Casa Bianca allo scontro

La liberazione di Cecilia Sala

Il 4 gennaio 2025 Giorgia Meloni vola in Florida per far visita a Donald Trump nella sua residenza di Mar-a-Lago. Un incontro veloce, nei giorni in cui Cecilia Sala è incarcerata a Teheran: arrestata il 19 dicembre, è tornata in Italia l’8 gennaio, 4 giorni dopo l’incontro tra il tycoon e la presidente del Consiglio.

L’insediamento di Donald Trump

Due settimane dopo Mar-a-Lago, il 20 gennaio 2025, Meloni è di nuovo negli Usa, questa volta a Washington: è l’unica leader di Governo dell’Ue a Capitol Hill per la cerimonia d’insediamento del nuovo presidente.

L’apprezzamento a Davos

Il 24 gennaio 2025, a Davos, Trump esalta la premier: “Mi piace molto, vediamo cosa succede”, disse paventando ipotetici sconti sui dazi contro una Ue “che ci tratta molto male”.

Meloni alla Casa Bianca

Il 17 aprile 2025, praticamente un anno fa, la relazione tra Meloni e Trump raggiunge il suo picco nell’ingresso della leader di FdI alla Casa Bianca: “Meloni ama il suo Paese e l’impressione che ha lasciato su tutti è stata fantastica!”, il post su Truth del presidente Usa.

La pubblicità all’autobiografia di Meloni

Il 14 ottobre 2025, Trump promuove l’autobiografia di Giorgia Meloni, invitando tutti a leggerla.

Il Nobel per la Pace

Il 23 gennaio 2026, Giorgia Meloni – con i bombardamenti israeliani a Gaza sullo sfondo – dichiara di sperare “che potremo dare il Nobel per la Pace a Trump e confido che possa fare la differenza anche sulla pace giusta e duratura per l’Ucraina… e quindi finalmente anche noi potremo candidare Donald Trump al Nobel per la pace”.

La rottura sull’Iran

Arriviamo alla rottura sull’Iran, che avviene ijn due momenti.

A marzo 2026, gli Usa chiedono agli alleati – tra cui l’Italia – un maggior coinvolgimento militare, ma il Governo Meloni arriva a negare la base di Sigonella.

Il 14 aprile 2026, dopo le dichiarazioni del Papa su Trump, Meloni parla di frasi “inaccettabili”.

Il giorno dopo, nell’intervista a Fox, il presidente sottolinea però come il rapporto si sia incrinato proprio per il mancato appoggio italiano nel conflitto in Medio Oriente.

Meloni “vittima” secondo la Cnn

Nella sua analisi, la Cnn ha scritto sul suo sito che Meloni, adesso, “sta imparando cosa significa stare dall’altra parte in uno scontro verbale con Trump”.

La frattura, prosegue l’emittente, è ormai non solo strategica ma anche politica: molti governi, infatti, “non dispongono né del consenso interno né delle capacità militari per sostenere un’escalation”.

Tajani e La Russa sicuri che si possa ricucire lo strappo

Sulla rottura si sono nuovamente espressi sia Antonio Tajani sia Ignazio La Russa.

Il ministro degli Esteri, nonché vicepremier, ripreso da Adnkronos ha dichiarato che Meloni è una persona “coraggiosa perché ha sempre detto tutto ciò che pensava”, ma anche che “essere amici significa essere leali e dire ciò che si pensa anche quando non si è d’accordo. Continueremo ad avere rapporti con gli Stati Uniti.

Sulla stessa scia il presidente del Senato, secondo cui la premier “non avrebbe mai potuto stare in silenzio di fronte a una attegiamento nei confonti del Papa, come cattolica e come presidente del Consiglio. Non c’è niente di insanabile perché Meloni e il Governo sanno benissimo che anche nei rapporti di amicizia la chiarezza è d’obbligo”.