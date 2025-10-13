Donald Trump chiede la grazia per Netanyahu nel discorso alla Knesset, il commento di Mentana: "Sbavatura"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel suo intervento alla Knesset, Donald Trump ha chiesto al presidente israeliano Herzog di concedere la grazia a Benjamin Netanyahu, incriminato per corruzione e frode. Enrico Mentana, intervenuto su La7, ha definito la frase una “sbavatura” all’interno di un discorso “da vincitore ma non da statista”, durante il quale Trump ha parlato anche di Gaza, Iran e Ucraina.

Donald Trump ha chiesto pubblicamente al presidente israeliano Isaac Herzog di concedere la grazia al primo ministro Benjamin Netanyahu, attualmente sotto processo per corruzione e frode. Il presidente americano ha pronunciato la frase durante il suo discorso di oggi alla Knesset, il primo intervento di un capo di Stato statunitense davanti al parlamento israeliano dal 2008.

“Ho un’idea… perché non gli concedi la grazia?”, ha detto Trump rivolgendosi a Herzog, precisando che “questo non era nel discorso” e che “sembra semplicemente avere molto senso”. L’affermazione è arrivata nel corso di un discorso durato 65 minuti, più volte interrotto da applausi e da due deputati del partito arabo-ebraico Hadash, Ayman Odeh e Ofer Cassif, che sono poi stati allontanati dall’aula.

Trump ha elogiato Netanyahu definendolo “un uomo di grande coraggio e patriottismo” e ha ringraziato “tutte le nazioni del mondo arabo che hanno aiutato a premere su Hamas” per il rilascio degli ostaggi. Ha poi parlato del futuro della regione, dicendo che “Gaza sarà smilitarizzata e avrà un futuro brillante davanti”.

Il commento di Mentana

Nel corso della serata il direttore del TgLa7 Enrico Mentana ha commentato l’intervento di Trump, parlando di una “sbavatura sulla richiesta di grazia per Netanyahu”.

“Parliamoci chiaro, è stato un discorso da vincitore ma, mi permetto di dirlo, non da statista – ha detto il direttore – Sia per la sbavatura sulla richiesta di grazia per Netanyahu, sia per una serie di osservazioni e annotazioni poco diplomatiche e autocelebrative, Trump ha mostrato tutto sé stesso”.

“Ma è vero che se non ci fosse stato Donald Trump non ci sarebbe stata questa giornata”, ha poi aggiunto Mentana.

Perché Netanyahu è incriminato

Benjamin Netanyahu è il primo premier in carica nella storia di Israele a essere incriminato, nel 2019, con accuse di corruzione, frode e abuso d’ufficio. Le indagini riguardano presunti favori politici in cambio di regali e di una copertura mediatica favorevole.

Nel cosiddetto caso 1000, Netanyahu e la moglie Sara sono accusati di aver ricevuto sigari e champagne per un valore di oltre 260mila dollari da imprenditori vicini al governo. Il caso 4000 riguarda regolamenti a vantaggio della compagnia Bezeq, in cambio di un trattamento favorevole sul sito Walla.

Nel caso 2000, Netanyahu avrebbe cercato di ottenere una copertura positiva dal quotidiano Yedioth Ahronot promettendo misure dannose per un giornale rivale. Il premier israeliano si è dichiarato “non colpevole”, parlando di “caccia alle streghe” e di “tentato golpe”, mentre Trump si è riferito ironicamente a questi procedimenti quando ha detto alla Knesset: “Sigari e un po’ di champagne, chi se ne importa”.