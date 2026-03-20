Donald Trump conferma che la guerra in Iran continua e non ci sarà cessate il fuoco, "Li stiamo annientando"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Donald Trump esclude il cessate il fuoco in Iran e rivendica il controllo della guerra. “Li stiamo annientando”, ha affermato il presidente Usa. Nel frattempo crescono le tensioni internazionali, i rischi di escalation e gli effetti sull’economia globale, con appelli da parte di Ue e Onu.

Iran, per Trump la guerra continua

Nessun cessate il fuoco in Iran. La guerra prosegue perché non c’è alcun motivo per fermarla, almeno secondo il presidente statunitense Donald Trump, che ha ribadito la priorità di Washington: restare in controllo militare della situazione.

Le sue parole arrivano mentre la guerra è entrata nella terza settimana e le tensioni internazionali continuano a crescere. “Non voglio un cessate il fuoco” ha annunciato ai giornalisti alla Casa Bianca. “Sapete bene che non si fa un cessate il fuoco quando si sta letteralmente annientando la controparte”.

ANSA

Il punto sulla guerra

La crisi in Medio Oriente nel frattempo continua ad aggravarsi, con sviluppi militari e diplomatici che si intrecciano in uno scenario sempre più instabile. Gli Stati Uniti hanno intensificato la loro presenza nella regione inviando oltre 2mila marines specializzati in operazioni terrestri, senza fornire spiegazioni ufficiali sulle finalità dell’operazione.

Secondo indiscrezioni, tra le opzioni allo studio ci sarebbe anche una possibile azione via terra sull’isola iraniana di Kharg, considerata strategica per l’export petrolifero, con l’obiettivo di esercitare pressione su Teheran e ottenere la riapertura dello stretto di Hormuz.

Proprio su questo punto si inseriscono le tensioni con gli alleati: Trump ha criticato duramente i Paesi della Nato, definendoli “codardi” per la loro riluttanza a partecipare a operazioni militari nell’area. Una posizione che ha provocato reazioni immediate, come quella del Regno Unito, che ha autorizzato l’uso delle proprie basi in Medio Oriente, ma limitando l’intervento a operazioni mirate contro siti di lancio di missili responsabili degli attacchi alle navi commerciali.

Intanto, il conflitto ha registrato un’escalation significativa: Israele ha annunciato l’uccisione di figure di primo piano come Ali Mohammad Naeini ed Esmail Ahmadi, mentre ha condotto raid anche nel sud della Siria, dichiarando di voler proteggere la comunità drusa. Sul fronte iraniano, la nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei ha diffuso un messaggio scritto per il nuovo anno persiano, evitando ancora apparizioni pubbliche.

La posizione degli Usa

Le analisi di diverse testate internazionali, fra cui Reuters e BBC, concordano sulla linea adottata dagli Stati Uniti, fondata su una combinazione di pressione militare e isolamento politico dell’Iran. Washington ritiene che un’interruzione delle operazioni in questa fase potrebbe rallentare i risultati ottenuti sul campo e offrire a Teheran il tempo per riorganizzarsi.

Il conflitto, che coinvolge indirettamente anche alleati regionali e attori globali, ha però già prodotto conseguenze significative: attacchi mirati, escalation militare e timori di un allargamento della crisi.

Fonti diplomatiche sottolineano come il rischio principale sia quello di un coinvolgimento più ampio, con possibili ripercussioni sui Paesi della Nato e sull’equilibrio geopolitico globale.