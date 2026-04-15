Donald Trump contro Giorgia Meloni, la previsione di Saviano: "Tornerà da lei, in Europa non c'è più Orban"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La rottura tra Trump e Meloni non potrà durare a lungo, perché il tycoon ha bisogno della premier in Europa. Lo sostiene Roberto Saviano commentando l’attacco sferrato dal presidente Usa alla presidente del Consiglio italiana, colpevole di aver condannato le intemperanze del capo della Casa Bianca contro Papa Leone XIV. Per lo scrittore e giornalista lo strappo è però destinato a risanarsi.

L’attacco di Donald Trump e Giorgia Meloni

La crisi tra i due alleati si è palesata dopo che la premier era stata costretta a prendere le distanze dal presidente Usa definendo “inaccettabile” l’attacco a Papa Leone, definito dal tycoon “debole contro la criminalità” e “terribile in politica estera”.

Raggiunto al telefono dal Corriere della Sera, Trump ha tirato in ballo il mancato appoggio dell’Italia nella guerra in Iran e si è detto “scioccato”, parlando così di Giorgia Meloni: “Pensavo avesse coraggio, mi sbagliavo”.

ANSA

La rottura

Una delusione ribadita a distanza di un giorno in un’altra dichiarazione, con cui Donald Trump è sembrato voler sancire la rottura con Giorgia Meloni: “È stata negativa. Con chiunque ci abbia rifiutato l’aiuto in questa situazione iraniana, non abbiamo lo stesso rapporto”, ha detto ai microfoni di Fox News.

Uno scontro, però, solo di facciata per Roberto Saviano, secondo cui la spaccatura tra i due non può durare a lungo.

Il commento di Roberto Saviano

Ospite di Giovanni Floris a Di Martedì, lo scrittore ha affermato come Trump non possa fare a meno di Giorgia Meloni per il ruolo strategico ricoperto dalla storica alleata all’interno del panorama politico europeo, reso ancora più importante dopo la sconfitta dell’ex premier ungherese Victor Orban alle elezioni.

“Trump, come dire, in qualche modo sta cercando soldati nella sua battaglia. E ha fatto questa operazione che non è così negativa per Meloni in un momento del genere. Dopo l’attacco al Papa, l’elettorato cattolico in Italia si è profondamente raffreddato. Un attacco così non si era mai visto. Giorgia Meloni in qualche modo capitalizzerà questa crisi” ha commentato Saviano.

“Domani Trump tornerà in alleanza, ma è certo questo – ha assicurato il giornalista – perché ha bisogno di avere la sua figura in Europa, che è certamente Giorgia Meloni perché non c’è più Orban”. Forse ti può interessare JD Vance avverte Papa Leone dopo l'attacco di Trump, "lo ammiro ma faccia attenzione quando parla di teologia" Il vicepresidente Usa JD Vance rilancia gli attacchi di Trump a Papa Leone, affermando che il Pontefice dovrebbe attenersi alle questioni morali