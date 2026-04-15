Donald Trump contro Giorgia Meloni, La Russa prova a riportare la pace: "In amicizia nulla è insanabile"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha commentato la polemica a distanza tra Donald Trump e Giorgia Meloni. “La premier ha fatto bene a reagire alle parole dette dal presidente Usa sul Papa“, ha detto La Russa. L’alleanza tra Roma e Washington, tuttavia, non è in discussione: “Nelle amicizie non c’è nulla di insanabile”.

Trump-Meloni, interviene La Russa

Giorgia Meloni “non può e non avrebbe mai potuto stare in silenzio di fronte a un atteggiamento nei confronti del Papa come quello che si è verificato da parte del presidente degli Stati Uniti”.

Sono le parole con cui Ignazio La Russa ha commentato il fatto politico degli ultimi giorni e cioè la polemica tra Donald Trump e Giorgia Meloni.

“Solo chi non conosce il rapporto che c’è tra l’Italia e il Papa e la Chiesa cattolica può immaginare che il presidente del Consiglio italiano non reagisca a un attacco al Papa”, ha aggiunto il presidente del Senato.

Donald Trump contro Giorgia Meloni

Il riferimento è, ovviamente, a quanto accaduto negli ultimi giorni con l’attacco di Trump a Papa Leone XIV, definito “un debole” e alla replica di Giorgia Meloni.

La premier aveva definito “inaccettabili” le parole di Donald Trump rivolte a Papa Leone XIV.

La presidente del Consiglio aveva poi espresso ferma solidarietà al Pontefice, sottolineando come sia “giusto e normale” che il capo della Chiesa Cattolica invochi la pace e condanni ogni forma di conflitto.

In risposta a queste dichiarazioni Donald Trump si è detto “scioccato” dal comportamento di Meloni, affermando di essersi “sbagliato su di lei” e accusandola di mancare di coraggio per non averlo sostenuto nelle sue posizioni belliche.

La Russa: “Nelle amicizie non c’è nulla di insanabile”

Uno scambio duro, ben lontano da quei convenevoli e dalle parole di stima reciproca che ci sono sempre state tra i due. Ma secondo La Russa, la Meloni ha fatto bene a intervenire “come cattolica e come presidente del Consiglio“.

E sempre secondo il presidente del Senato, questo scambio non mette in discussione l’alleanza e l’amicizia tra Italia e Stati Uniti: “Non c’è niente di insanabile perché Meloni e il governo italiano sanno benissimo che anche nei rapporti di amicizia la chiarezza è d’obbligo“, ha detto.

E poi ha aggiunto: “Quando c’è da dire sono d’accordo nessuno come la Meloni è stato così chiaro nel dire sono d’accordo con certe scelte di Trump, ma nessuno come la Meloni è stata così chiaro quando non è d’accordo a dire non sono d’accordo con certe dichiarazioni o scelte di Trump”.