Donald Trump contro Giorgia Meloni, nuovo attacco alla premier: "Per Hormuz assente, non la voglio come fan"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni prosegue. In un altro passaggio critico, che viene raccontato come una rottura totale nei rapporti Italia-Stati Uniti, Trump avrebbe dichiarato che prima Giorgia Meloni era una grande sostenitrice, ma che ora non la vuole neanche come fan. Il motivo è che non c’è stata lei, né la Nato, quando si è trattato della questione dello Stretto. Il presidente degli Stati Uniti ha affidato questo nuovo attacco alla Nbc.

Trump: “Non la voglio come fan”

Il presidente americano Donald Trump continua ad attaccare Giorgia Meloni e il rapporto tra i due sembra ormai aver toccato il minimo storico. Alla Nbc avrebbe dichiarato che Meloni “era una grande sostenitrice”.

Usa il passato e poi afferma che “non la voglio come fan“. Il motivo è semplice: secondo il tycoon, infatti, la premier italiana non ci sarebbe stata quando si è trattato di una questione essenziale per la sua amministrazione.

In particolare, il riferimento è all’assenza dell’Italia, di Giorgia Meloni e della Nato sulla questione dell’Iran e dello Stretto di Hormuz.

Il botta e risposta

Scoppia il caso durante il Consiglio europeo di Bruxelles, quando arriva la notizia di una dichiarazione shock da parte di Donald Trump. Questo, che aveva scattato alcune foto insieme a Giorgia Meloni durante il G7 di Evian, ha dichiarato: “Giorgia Meloni ha implorato di fare una foto, mi ha fatto pena”.

La presidente del Consiglio ha risposto rapida attraverso i social, in un messaggio video che ha condiviso sui suoi canali. Una risposta nella quale Meloni si dichiara allibita.

Ma soprattutto afferma: “Si ricordi che io e l’Italia non imploriamo mai“. Una presa di posizione che ha trovato il supporto di diversi politici italiani e anche di Roberto Vannacci, con il quale la premier aveva avuto uno scambio pochi giorni prima sul tema del femminicidio.

Cosa succede ora?

Lo scambio tra Donald Trump e Giorgia Meloni lascerà un segno. Difficile dire ora quali saranno le conseguenze, ma un primo segnale è già stato confermato.

Antonio Tajani su X non ha solo dichiarato come le parole del presidente Trump siano gravi e offendano tutta l’Italia, ma ha anche scelto di annullare la sua missione negli Stati Uniti del 21 e 22 giugno. Era atteso al forum imprenditoriale di Miami.

Ora si discute del possibile nuovo incontro al vertice Nato ad Ankara. Saranno presenti gli Stati Uniti? In caso di assenza forse ci sarà ancora qualche borbottio, ma nel caso si presentassero entrambi potrebbe essere il momento di un nuovo round di offese o, ipotesi poco credibile, di un ricongiungimento tra le parti.