Donald Trump contro l'Italia, tensione alle stelle dopo il caso di Sigonella: "Per loro non ci saremo"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Donald Trump torna ad attaccare l’Italia per il mancato supporto alla guerra contro l’Iran. Per il secondo giorno consecutivo si scaglia contro il governo italiano e, in particolare, sulla decisione presa a marzo scorso in merito al divieto di atterraggio dei bombardieri nella base di Sigonella. Su Truth scrive: “L’Italia non c’era per noi, noi non ci saremo per loro”. Dalla politica italiana arrivano messaggi di distensione sul fatto che possa capitare, anche tra alleati, di non essere d’accordo su tutto.

Donald Trump contro l’Italia

Donald Trump è tornato ad attaccare l’Italia sul mancato sostegno alle operazioni in Iran. Sul suo social Truth, il presidente degli Stati Uniti ha ricondiviso un articolo del Guardian relativo al 31 marzo 2026, in riferimento al diniego dell’utilizzo della base aerea in Sicilia per gli aerei americani.

Il presidente ha commentato il link al caso di Sigonella scrivendo: “L’Italia non c’era per noi, noi non ci saremo per loro”. Si tratta dell’ennesimo attacco all’Italia e in particolare al governo di Giorgia Meloni.

Truth Donald Trump

Un altro passaggio che mostra un rapporto considerato “diverso” tra Trump e Meloni è la risposta del presidente a una domanda per Fox News. In quest’occasione Trump ha infatti dichiarato: “Chiunque abbia rifiutato il proprio aiuto nella gestione della situazione con l’Iran, con quel Paese non abbiamo più lo stesso rapporto“.

Il caso Sigonella

Trump nel suo post su Truth ha condiviso un articolo sulla negazione dell’utilizzo della base aerea di Sigonella per gli aerei statunitensi per la guerra contro l’Iran. Il 31 marzo, infatti, è stata divulgata la notizia, avvenuta alcuni giorni prima, in merito alla decisione presa dal ministro della Difesa Guido Crosetto.

Questi, insieme a Luciano Portolano, capo di Stato Maggiore della Difesa, hanno dato il proprio “no” al piano di volo per i mezzi statunitensi. In questo era previsto un atterraggio a Sigonella, negato perché gli aerei in questione erano dei bombardieri.

Crosetto ha spiegato che gli statunitensi non hanno chiesto autorizzazione né consultato i vertici militari italiani per quel piano di volo, che era arrivato come un dato di fatto quando gli aerei erano già in volo verso Sigonella. Però non si trattava di voli logistici, compresi negli accordi tra Roma e Washington, ma di veicoli militari. Per dare l’ok, per volontà di Crosetto, sarebbe stato necessario il coinvolgimento del Parlamento e quindi un tempo più lungo di approvazione.

La reazione italiana

Rispetto all’accusa di Donald Trump sul cambio di posizione e di affidabilità di Giorgia Meloni come alleata, tanto da accusarla di non capire la gravità della minaccia iraniana, sono arrivate le risposte della politica italiana.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha precisato di non aver parlato con il segretario di Stato Marco Rubio dopo le dichiarazioni del presidente Donald Trump. Ha però voluto sottolineare che i rapporti storici tra Italia e Stati Uniti non possono essere incrinati da “divergenze d’opinione”. Ci tiene quindi a confermare che siamo alleati degli Stati Uniti.

Della stessa opinione anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che, a margine della presentazione di un libro nella sala Zuccari del Senato, ha commentato: “Non c’è niente di insanabile perché Meloni e il governo italiano sanno benissimo che anche nei rapporti d’amicizia la chiarezza è d’obbligo”.