Donald Trump contro la giornalista Norah O'Donnell di Cbs dopo l'attentato, "siete delle persone orribili"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Dura replica di Donald Trump alla giornalista Norah O’Donnell. Durante un’intervista, il presidente degli Stati Uniti ha attaccato la reporter che aveva appena letto alcuni passaggi del manifesto di Cole Allen, l’uomo arrestato dopo l’attentato alla Casa Bianca durante la cena con la stampa: “Sapevo che l’avrebbe fatto, perché siete persone orribili“.

Donald Trump attacca Norah O’Donnell

Donald Trump è stato intervistato nel corso di 60 Minutes sulla Cbs.

Il presidente degli stati Uniti ha prima ascoltato poi attaccato Norah O’Donnell, la giornalista che lo stava intervistando.

ANSA

Norah O’Donnell ha letto il cosiddetto manifesto di Cole Allen, l’uomo che è stato arrestato dopo l’attentato alla Casa Bianca durante la cena di gala con al stampa estera a cui erano presenti anche Trump e e il suo vice JD Vance.

Trump e l’intervista alla Cbs

Norah O’Donnell, seduta di fronte a Trump, ha detto: “Il cosiddetto manifesto è una lettura sconcertante, signor presidente. Sembra che faccia riferimento a un movente“.

Poi ancora: “Al uso interno, scrive questa frase: ‘i funzionari dell’amministrazione sono dei bersagli. Non sono più disposto a permettere che un pedofilo, uno stupratore e un traditore mi macchi le mani con i suoi crimini’. Qual è la sua reazione?”, ha poi chiesto la giornalista a Trump.

Trump: “Siete delle persone orribili”

Immediata la reazione del presidente Usa: “Beh, stavo aspettando che lo leggesse perché sapevo che l’avrebbe fatto, perché siete persone orribili, persone orribili”, ha detto riferendosi alla lettura del manifesto di Cole Allen.

“Sì l’ha scritto davvero. Non sono uno stupratore. Non ho violentato nessuno, non sono un pedofilo. Ha letto quelle sciocchezze scritte da una persona malata“, ha aggiunto Trump.

Poi il tycoon ha aggiunto: “Sono stato associato a tutte quelle cose che non hanno nulla a che fare con me. Sono stato completamente scagionato“.

Le pesanti accuse a Trump

Trump ha poi proseguito il suo attacco: “I vostri amici dall’altra parte della barricata sono quelli che sono stati coinvolti, diciamo con Epstein o altre cose. Ma mi sono detto, sapete, farò quell’intervista e probabilmente diranno: ho letto il manifesto. Sapete, è una persona malata”.

Il fatto che O’Donnell abbia letto a Trump un passaggio del manifesto dell’attentatore, passaggio contenente pesanti accuse contro di lui, ha scatenato, dunque, la rabbia del presidente Usa.

Durante l’intervista Trump ha attribuito la colpa dell’attacco al clima d’odio creato dai movimenti di protesta anti-governativi come “No Kings”, dicendo che la retorica di questi gruppi è la vera causa dell’esistenza di aggressori come Cole Allen.